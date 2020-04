Bergmann-Klinikum wird nicht zur Corona-Klinik

Potsdam. Das wegen gehäufter Corona-Fälle in die Kritik geratene Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann wird nicht wie vom Robert Koch-Institut (RKI) empfohlen als zentrale Covid-19-Klinik umgestaltet. Die Frage stelle sich nicht, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Ostermontag auf einer Pressekonferenz in Potsdam. Für ihn sei der richtige Weg, das Haus in verschiedene Bereiche umzugestalten, mit jeweils extra Ausstattung, Zugängen und Personal für Infizierte und Nichtinfizierte. "Zudem trifft die Entscheidung über die Neuausrichtung eines Krankenhauses das Land", betonte er.

Das RKI hatte vergangene Woche einen internen Prüfbericht vorgelegt und mehrere Maßnahmen empfohlen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Das Konzept von reinen Covid-19-Krankenhäusern widerspreche dem dezentralen Versorgungsansatz im Flächenland Brandenburg, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, auf Anfrage. Das Klinikum als Schwerpunktversorger mit seinen zahlreichen Schwerpunktabteilungen sei nicht als reines Covid-19-Krankenhaus geeignet.