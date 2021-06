Für Franziska Kahl ist es in diesen Zeiten ein wichtiges Anliegen, dass die von ihr betreuten Kinder von der Corona-Situation um sie herum möglichst abgelenkt werden. „Wenn die Kleinen bei uns sind, versuchen wir das gerade nicht in den Mittelpunkt des Alltags zu stellen, sondern sie vielmehr mit fröhlichen Dingen zu beschäftigen“, so die Erzieherin. Die dreißigjährige Berlinerin ist in der Kita Gartenstraße in Mitte in der Notfallbetreuung für systemrelevante Berufe eingesetzt. Über ihre Eltern – die meisten davon Ärzte – würden die Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren ohnehin schon genug von dem „bösen Virus“ mitbekommen. Diese Einstellung hilft Kahl auch ganz persönlich dabei, sich aufzumuntern: „Ich leide im Privaten schon darunter, meine Freunde nicht mehr sehen zu können oder meine Eltern an Ostern nicht zu besuchen. Aber ich muss stark sein für die Kinder und ihre Familien. Das motiviert mich“.

Fröhlich stimmt sie zudem die Dankbarkeit ihrer Schützlinge und deren Eltern. „Ein Elternteil hat sogar ein Packet mit Süßigkeiten geschickt und sich bedankt, dass wir für sie die Stellung halten“. Eingesetzt wird Kahl immer alle zwei Wochen vor Ort mit zwei weiteren pädagogischen Fachkräften. „Damit wir das Ansteckungspotenzial möglichst geringhalten“, so Kahl. Die anderen zwei Wochen verbringt sie im Homeoffice, um sich auf Elterngespräche vorzubereiten oder Familien in Notsituationen Tipps zu geben.

„Ich bin jedoch immer abrufbereit, sollte es einer Kollegin mal nicht gut gehen“, versichert die Erzieherin aus Leidenschaft. Auch in der Kita achtet man nun selbstverständlich verstärkt auf das Händewaschen und das Desinfizieren. Es sei aber illusorisch zu glauben, bei spielenden Kindern könne auf Abstand gedrängt werden: „Die können hier nicht brav in der Ecke sitzen, bis die Eltern sie abholen.“

Hilfreich sei immerhin, dass momentan nur sechs Kinder vor Ort betreut werden müssen und auch nur selten alle auf einmal. Denn viele Eltern suchen nach alternativen Möglichkeiten, um der Kita so den Rücken zu stärken: „Das ist schon etwas merkwürdig, wenn man ansonsten den Trubel von 145 Rackern auf einmal gewohnt ist.“ Für die Zeit nach Corona wünscht sich Kahl vor allem, dass das momentane soziale Miteinander auch weiterhin erhalten bleibt: „Dann hätte die ganze Situation zumindest etwas Gutes gehabt.“