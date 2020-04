Senator Lederer: So trifft die Corona-Krise die Berliner Kulturszene

Berlin. Die Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen treffen die Kultur in Berlin besonders hart. Es ist unklar, wann Konzert- und Theatersäle wieder öffnen, viele freie Künstler haben Existenzsorgen. Die Folgen der Krise und wie die Stadt damit umgeht, erläutert Kultursenator Klaus Lederer (Linke) im Interview.

Herr Lederer, der Kulturbetrieb hat seinen Betrieb gänzlich eingestellt. Wie lebt es sich als Kultursenator ohne Kultur?

Klaus Lederer Ganz den Betrieb eingestellt – das stimmt so nicht. Was wir derzeit erleben und was mich stark beeindruckt, ist eine Welle der Solidarität und ein Bemühen darin, trotz des fehlenden Kontakts zum Publikum Kunst an die Leute zu bringen. So viele Streaming-Angebote, Lesungen aus dem Wohnzimmer, Tanzperformances aus privaten Räumlichkeiten und Übertragungen aus den großen Kultureinrichtungen… Das gab es vor Corona nicht. Jetzt zeigt sich, welche digitalen Möglichkeiten es gibt. Aber natürlich ist klar, dass durch die Schließung der Einrichtungen unmittelbare Kunstproduktion fast nicht mehr stattfindet. Wir in der Verwaltung sind vor allem mit der Frage beschäftigt, wie wir die sozialen Bedingungen für Kunst und Kultur und die Existenz der Einrichtungen sichern.

Glauben Sie, dass diese neue digitalen Formen die Krise überdauern werden, oder bleibt das eine Überbrückungsgeschichte?

Es ist erst einmal der Versuch, aus der Not eine Tugend zu machen. Aber digitale Angebote können Kultur im besten Fall ergänzen, auf keinen Fall ersetzen. Es ist schön zu sehen, mit welcher Findigkeit und Solidarität Kreative derzeit versuchen, für sich und die Menschen etwas zu tun. Kunst lebt auch in Zeiten von Corona weiter.

Es wurde in den letzten Wochen viel Geld an Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige gezahlt. Haben Sie einen Überblick, welcher Anteil daran an Kulturschaffende floss?

Wir haben Rückmeldungen, dass tatsächlich viele freie Kunstschaffende die Soforthilfe bekommen haben, die die drängendsten persönlichen Probleme lindern konnten. Es sind ja von heute auf morgen Gagen weggebrochen. Die Verbände der freien Szene erheben derzeit, wie weitgehend unsere Maßnahmen gewirkt haben.

In der Kultur gibt es verschiedene Formen der Beschäftigung. Daniel Barenboim hat gesagt, er macht Home ohne Office und wird die Krise eher unbeschadet überstehen. Aber wie sieht es bei den vielen kleinen Künstlern aus, die ja die besondere Atmosphäre Berlins sehr stark geprägt haben. Fürchten Sie, dass da ein ganzer Bereich wegbricht?

Ich kann derzeit nur sagen, dass mit den Soforthilfen des Senats versucht wurde, den besonderen Lebenssituationen der Künstlerinnen und Künstler gerecht zu werden, was man von den Bundeshilfen eher nicht sagen kann. Die sind fokussiert auf den klassischen Selbstständigen, setzen auf die Frage der Betriebsausgaben und nicht so sehr auf die Sicherung der unmittelbaren Existenz. Es ist schwer, Prognosen abzugeben, da wir nicht wissen, wie lange die Einschränkungen noch andauern. Was wir wissen ist: Die Kulturbetriebe waren die ersten, die vom Netz gegangen sind. Man muss nicht Epidemiologie studiert haben, um zu erahnen, dass viele Menschen in großen Räumen erst als letztes wieder möglich sein werden. Wir haben jetzt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir am Ende keinen Kahlschlag in der Kulturszene zu verzeichnen haben. Gerade die Kunst in Berlin war in Zeiten, als das produktive Gewerbe am Boden lag, Dienstleistungs- und Finanzmetropolenträume geplatzt waren, das, worauf man sich verlassen konnte.

Was lehrt uns diese Erfahrung in der Krise über die Zeit der Einschränkungen hinaus?

Man kann generell sagen, das gilt nicht nur für den Kulturbetrieb, dass sich in Krisen die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, unserer Gesellschaft zeigt. Wenn wir uns derzeit umschauen, stellen wir fest, was wirklich systemrelevant ist: Nahrungsmittel- und Gesundheitsversorgung und städtische Infrastruktur, da schließe ich die Kultur ausdrücklich mit ein. Deswegen ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, nicht nur darüber nachzudenken, wie wir die Krisenfolgen abmildern, sondern auch, dass wir darüber nachdenken, wo wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durch politische Entscheidungen Verwundbarkeiten eher noch verstärkt haben. Was jetzt an Kosten entsteht, wird ja auch irgendwann einmal zur Frage führen, wie wir das eigentlich zurückzahlen. Wenn es dann wieder darauf hinausläuft, vor allem bei den kleinen und mittleren Gehältern zuzuschlagen und die großen Vermögen unangetastet bleiben, dann wird das dramatisch sein. Und die nächste Krise wird kommen.

Kultur gilt ja immer als ein weicher Faktor der Daseinsvorsorge. Was macht Sie so zuversichtlich, dass sich da etwas ändert?

Zunächst einmal ist die Kunstfreiheit im Grundgesetz verankert, und das hat gute Gründe, weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes davon ausgegangen sind, dass sich Kunst kritisch mit der Gegenwart auseinandersetzt und sich in Möglichkeitsräumen jenseits der Realität bewegt. Das ist ganz zentral für das Leben in einer offenen Gesellschaft. Unter diktatorischen Verhältnissen soll Kunst in der Regel nur der Propaganda der Herrschenden dienen. Ich fände es bedauernswert, wenn wir in zwei oder drei Jahren feststellen, dass wir zwar den Coronavirus besiegt haben, aber der Coronavirus die Vielfalt unserer Gesellschaft zerstört hat, dass am Ende nur noch große Kino- oder Musicalketten überlebt haben und nur noch kommerzialisierte Kunst von der Stange in der Stadt existiert. Das wäre nicht mehr unser Berlin, wie wir es kennen und lieben.

Gehen Sie davon aus, dass auch in der Kultur eine schrittweise Rückkehr in den Normalbetrieb erfolgt?

Wir fahren jetzt alle nur auf Sicht. Die Intendanten befinden sich mit mir in ganz engem Austausch, und wir versuchen, permanent miteinander die Lage einzuschätzen. Derzeit erhöhen sich die Ansteckungszahlen noch, so dass wir nicht ansatzweise sagen könnten, wir seien über den Berg. Natürlich überlegen sich unsere Einrichtungen auch, was mögliche Szenarien wären. Also, wir werden uns da Stück für Stück herantasten.

Ist denn denkbar, dass ein Umdenken einsetzt, weg von der Gigantonomie und Konzerten im Olympiastadion hin zur kleinen Form, dem Kammerspiel oder dem Clubgig?

Die Konzentration auf die kleine Form wird zunächst eine zwingende Notwendigkeit sein, weil wir vermutlich noch lange mit der Tatsache leben müssen, dass größere Menschenansammlungen Corona-Risikofaktoren sind. Damit müssen sich die Kultureinrichtungen jetzt auseinandersetzen. Mir scheint wichtig zu sein, dass das Produktive, das Neue, das Avantgardistische an Kunst in der Regel nicht im Mainstream des Kulturmarketings entstanden ist, sondern im vom Zwang zur Wertschöpfung befreiten Räumen. Deswegen betreiben Berlin und der Bund Kulturförderung. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass die Strukturen nicht zusammenbrechen. Deswegen lautet mein Appell, dass wir uns nicht nur um die Belange der Landwirtschaft oder der Autoindustrie kümmern, sondern auch überlegen müssen, wie wir die Vielfalt der Kulturlandschaft bewahren.

Gibt es Anzeichen dafür, dass Ihr Appell auf Gehör stößt?

Ich bemerke, dass bei den großen Bundesprogrammen die Bedürfnisse der Kultur keine Berücksichtigung finden. Wir versuchen, es im Senat anders zu machen und die Nothilfen auch Kunstschaffenden zu öffnen. Die Hilfen auch des Bundes müssen darauf ausgerichtet sein. Kredite helfen den Kultureinrichtungen nicht, denn die ausgebliebenen Einnahmen, die nicht verkauften Eintrittskarten und die ausgefallenen Veranstaltungen werden sie nicht doppelt wieder reinholen können, wenn wir zur Normalität zurückkehren. Das bringt viele Kultureinrichtungen schon jetzt an existenzielle Grenzen.

Haben Sie eine konkrete Idee, wie das aussehen könnte? Es kann ja nur durch nicht zurückzahlbare Zuschüsse gelingen?

Der Senat hat am Donnerstag ein weiteres Soforthilfeprogramm über 30 Millionen Euro für genau die kleinen und mittleren Unternehmen im Medien- und Kulturbereich beschlossen, die nicht regelmäßig oder nicht überwiegend öffentlich gefördert werden und besonders hart von der Corona-Krise getroffen sind. Dieses Programm kann als Kredit oder Zuschuss gewährt werden. Es wäre aber wichtig, auch den Bund dazu zu bekommen, solche Programme zu unterstützen. Berlin hat bei der Soforthilfe II in fünf Tagen Summen ausgezahlt, die einem gesamten Jahresetat der Kultur entsprechen. Wir können das als Land nicht allein stemmen.

Es gibt ja einige Großbaustellen in der Kultur: Im Herbst sollen das Humboldt Forum und die Neue Nationalgalerie fertig sein und öffnen, die Sanierung der Komischen Oper ist überfällig. Zeichnen sich Auswirkungen auf diese drei Großprojekte ab?

Es ist kaum überraschend, dass jetzt alles in Verzug gerät. Was das am Ende bedeutet, wird man sehen. Derzeit ist es so, dass manche Sachen weiterlaufen, teilweise auch die Bauarbeiten. Die Firmen haben ja auch damit zu tun, dass bei ihnen nicht alle Mitarbeiter so arbeiten können, wie sonst. Was das für jedes der einzelnen Projekte bedeutet, lässt sich im Augenblick nicht genau sagen. Vermutlich sind die in näherer Zukunft geplanten Eröffnungen stärker in Gefahr als längerfristige Vorhaben. Ob das Humboldt Forum im Herbst dieses Jahres eröffnet, wage ich zu bezweifeln.

Wie hat sich Ihr eigenes Verhalten in den letzten Wochen verändert? Als Kultursenator waren Sie mindestens jeden zweiten Abend auf einer Veranstaltung. Sitzen Sie jetzt auf dem Sofa und lesen ein Buch?

Im Augenblick ist wirklich viel zu tun. Ich komme leider nicht dazu, die Veranstaltungen auf unserem neuen digitalen Veranstaltungskalender „Berlinalive“ zu verfolgen, das ist mir bislang nur ein einziges Mal bei einem Wohnzimmerkonzert von Igor Levit gelungen. Wenn ich tatsächlich mal ein paar Minuten Zeit habe, lese ich ein Buch, höre eine Klassik-CD oder sehe einen Film. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich mal durch meinen Kiez gehe und mal jemandem auf dem Balkon beim Musizieren zuhören kann. Aber all das ersetzt natürlich das unmittelbare Kulturerlebnis nicht.