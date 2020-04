Corona-Helden: Sie halten Berlin am Laufen

Eigentlich wollte Annette Katz mit ihrem neuen Lastenfahrrad die Papiertüten der Berliner Tafel zu den Haustüren der Menschen fahren. Stattdessen steht die ehrenamtliche Helferin in einer Halle des Berliner Großmarkts in Moabit und sortiert vor Ostern auch gespendete Lebensmittel. Wegen der Coronavirus-Krise sind die Ausgabestellen der Tafel geschlossen. Deshalb hat die Hilfseinrichtung seit rund zwei Wochen auf einen Lieferdienst umgestellt. Von hier aus fahren sie mit Lieferwagen an die eigentlichen Ausgabestellen und verladen die Tüten in Lastenräder. Als sich Annette Katz freiwillig gemeldet hatte, habe man sie umgehend gefragt, ob sie in der Halle mitarbeiten könne.

Nun koordiniert die 58-Jährige die Lieferungen sowie die rund 900 ehrenamtlichen Helfer und weist Neulinge ein. Sie zeigt ihnen, welche Hygienevorschriften sie beachten müssen: Mundschutz und Handschuhe tragen, häufiger Hände waschen und Abstand halten.

Drei bis vier Mal in der Woche hilft Katz in der Halle in Moabit für jeweils etwa fünf Stunden. Die Arbeitszeit könne sie sich aber selbst einteilen. „Während der Coronavirus-Krise zählt jedes bisschen Hilfe“, sagt sie. Abends sei sie manchmal erschöpft, da die Arbeit auch körperlich anstrengend sei. Wenn sie wisse, dass ihr Tun, Menschen hilft und glücklich macht, sei es ihr das aber wert. Katz engagiert sich bereits seit zwei Jahren bei der Berliner Tafel und kocht hauptsächlich mit Kindern zusammen eigene Gerichte an Schulen.

Eigentlich wäre Annette Katz dieser Tage im Urlaub in Frankreich, wäre da nicht eben die Coronavirus-Krise. Von diesem Gedanken wolle sie sich aber nicht beeinträchtigen lassen. Sie sieht das Positive. Bei der Berliner Tafel hilft sie einerseits den Menschen und andererseits habe sie so die Möglichkeit aus der Wohnung zu kommen. An den Arbeitstagen bei der Berliner Tafel legt sie eine weite Strecke von ihrem Bezirk Friedrichshain bis zur Halle am Großmarkt in Moabit zurück. So könne sie das Radfahren mit ihrer ehrenamtliche Tätigkeit verbinden. Zwar anders als ursprünglich einmal gedacht, aber immer noch mit einem „gesunden Ergebnis“.

Aus dem Alltag einer Lkw-Fahrerin in Ausbildung

Susanne Edling lehnt an einer Mauer ihres Heimatbezirks Tempelhof.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Wenn es einen Satz gibt, den Susanne Edling gerade öfter sagen muss, dann ist es: „Die Lager sind voll“. Sie kann es jeden Morgen sehen, wenn sie ihre Schicht beginnt. Meist 6 Uhr, und mindestens dienstags und mittwochs um 2 Uhr morgens. In jedem Fall ist es dunkel, wenn sie von Tempelhof in Richtung Britz fährt, wo das Lager steht. Und jedes Mal stellt sie wieder fest: „Das Lager ist wirklich randvoll.“

Susanne Edling ist gerne LKW-Fahrerin, sie ist im zweiten Lehrjahr, drei Jahre sind es insgesamt. Aber sie wird, wenn alles klappt, schon früher in den Beruf einsteigen können. Die 23-Jährige ist die einzige Frau in ihrem Team. „Aber ich packe genauso an,wie die Männer“, sagt sie, „es ist schon ein körperlicher Job.“ Mit 1,65 Metern Größe und 50 Kilogramm Gewicht nicht leicht. Von vier Auszubildenden, die mit ihr angefangen haben, ist sie die einzige, die bis hierhin durchgehalten hat.

Wenn Susanne Edling die 30 „Rollis“ — so heißen die fahrbaren Paletten im Jargon — verladen hat, steigt sie ein. „Seit neuestem desinfizieren wir erst einmal den gesamten Fahrerbereich“, erzählt sie. „Und dann mache ich mir meist einen Radiosender an, bei dem nicht so viele Nachrichten kommen.“ Einmal in der Stunde reicht ihr, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn sie dann losfährt, fällt ihr jedes Mal auf, wie leer die Straßen sind. Für die Fahrerin ist das angenehm, wenn keine Autos auf der Sonnenallee in der zweiten Reihe stehen oder am Vormittag jemand die Einfahrt zum Supermarkt blockiert, weil er nur schnell mal eben Milch holen will.

„Wir beliefern natürlich mehr als in normalen Wochen“, sagt Susanne Edling, „vor allem Gemüse muss bei manchen Geschäften schon am Nachmittag nachgeliefert werden.“ Aber sie und ihre Kollegen machen eher (bezahlte) Überstunden, als dass es zu Lieferengpässen kommt. „So eine Schicht dauert meistens zehn Stunden, kann aber auch mal zwölf Stunden oder länger dauern.“

Ihr Ausbildungsgehalt ist nicht üppig, zwischen 400 und 700 Euro bekommt sie monatlich. Aber wenn sie ausgelernt hat, ist es auch schnell dreimal so viel. Wenn die 23-Jährige nach Hause kommt, bleibt meist nicht viel Zeit für ihren Freund oder die kleine Spitz-Mischung Kira. „Viel mehr als schlafen, essen und arbeiten geht ja gerade nicht“, sagt sie.

Aber ihr macht die Arbeit Spaß. „Der Blick von oben, vom Sitz eines 40-Tonners, der ist schon einmalig“, schwärmt sie. Ach übrigens: Lager? Voll!

Stark sein für die Kinder

Franziska Kahl macht Kinder-Notbetreuung in der Kindertagesstätte Gartenstraße.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Für Franziska Kahl ist es in diesen Zeiten ein wichtiges Anliegen, dass die von ihr betreuten Kinder von der Corona-Situation um sie herum möglichst abgelenkt werden. „Wenn die Kleinen bei uns sind, versuchen wir das gerade nicht in den Mittelpunkt des Alltags zu stellen, sondern sie vielmehr mit fröhlichen Dingen zu beschäftigen“, so die Erzieherin. Die dreißigjährige Berlinerin ist in der Kita Gartenstraße in Mitte in der Notfallbetreuung für systemrelevante Berufe eingesetzt. Über ihre Eltern – die meisten davon Ärzte – würden die Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren ohnehin schon genug von dem „bösen Virus“ mitbekommen. Diese Einstellung hilft Kahl auch ganz persönlich dabei, sich aufzumuntern: „Ich leide im Privaten schon darunter, meine Freunde nicht mehr sehen zu können oder meine Eltern an Ostern nicht zu besuchen. Aber ich muss stark sein für die Kinder und ihre Familien. Das motiviert mich“.

Fröhlich stimmt sie zudem die Dankbarkeit ihrer Schützlinge und deren Eltern. „Ein Elternteil hat sogar ein Packet mit Süßigkeiten geschickt und sich bedankt, dass wir für sie die Stellung halten“. Eingesetzt wird Kahl immer alle zwei Wochen vor Ort mit zwei weiteren pädagogischen Fachkräften. „Damit wir das Ansteckungspotenzial möglichst geringhalten“, so Kahl. Die anderen zwei Wochen verbringt sie im Homeoffice, um sich auf Elterngespräche vorzubereiten oder Familien in Notsituationen Tipps zu geben.

„Ich bin jedoch immer abrufbereit, sollte es einer Kollegin mal nicht gut gehen“, versichert die Erzieherin aus Leidenschaft. Auch in der Kita achtet man nun selbstverständlich verstärkt auf das Händewaschen und das Desinfizieren. Es sei aber illusorisch zu glauben, bei spielenden Kindern könne auf Abstand gedrängt werden: „Die können hier nicht brav in der Ecke sitzen, bis die Eltern sie abholen.“

Hilfreich sei immerhin, dass momentan nur sechs Kinder vor Ort betreut werden müssen und auch nur selten alle auf einmal. Denn viele Eltern suchen nach alternativen Möglichkeiten, um der Kita so den Rücken zu stärken: „Das ist schon etwas merkwürdig, wenn man ansonsten den Trubel von 145 Rackern auf einmal gewohnt ist.“ Für die Zeit nach Corona wünscht sich Kahl vor allem, dass das momentane soziale Miteinander auch weiterhin erhalten bleibt: „Dann hätte die ganze Situation zumindest etwas Gutes gehabt.“

Der Großhandel

Meinhard Schmitt ist der Mann für die Bio-Lebensmittel.

Foto: Amin Akhtar

Dafür zu sorgen, dass die Kunden rechtzeitig ihre Ware kriegen, mit den Biolandwirten und den Lieferanten Absprachen zu treffen und für die Fragen der Mitarbeiter da zu sein, das sind nur einige der Aufgaben, um die sich Meinrad Schmitt kümmern muss. „Ich bin dafür verantwortlich, das alles läuft“, erklärt Schmitt. Bereits seit über 30 Jahren ist er im Großhandel tätig. Doch mit solchen Herausforderungen, wie aktuell wegen des Coronavirus, habe er noch nie zu tun gehabt.

Angefangen habe alles Anfang März, als viele Menschen vermehrt Hamsterkäufe in den Biosupermärkten tätigten und diese somit deutlich mehr Ware als sonst nachbestellen mussten, berichtet Schmitt. Den Großhandel stellte die hohe Nachfrage vor eine große Herausforderung: „Wir haben plötzliche nahezu das Doppelte an Bestellungen bekommen“, erzählt Schmitt. „Teilweise wusste ich nicht, wie wir das alles bewerkstelligen sollten.“ Vor allem Dauerlebensmittel mit einer langen Haltbarkeit wie Bio-Nudeln, Reis und alle Mehlsorten waren ausverkauft. „Es war sehr viel Arbeit, sich ständig mit den Produzenten möglichst zeitnah abzustimmen und zusätzliche Ware zu ordern“, berichtet Schmitt. Wenn es ganz eng wurde, sei er auch schon selbst in den LKW gestiegen und habe die Ware an die Kunden ausgeliefert.

Nachdem die Lage sich für eine kurze Zeit beruhigt hatte, kam knapp zwei Wochen später der zweite Ansturm, als die Lage sich nochmals verschärfte und die Schulen und Kitas schließen mussten. „Teilweise haben Kunden, die normalerweise fünf Rollgitterwägen mit Ware bestellen, plötzlich das Zehnfache gefordert“, kann Schmitt es immer noch kaum fassen. Aufgrund der enormen Nachfrage, war der Großhandel zum Teil nicht mehr in der Lage, alle Lieferungen rechtzeitig auszuführen. „Mit viel Einsatz und Manpower haben wir weiterhin unser Bestes gegeben und die Lage so gut es geht gemeistert“, so Schmitt.

Glücklicherweise hätten die meisten Kunden viel Verständnis aufgrund der außergewöhnlichen Situation gehabt. „Normalerweise sind die Kunden unzufrieden, wenn sie ihre Ware nicht rechtzeitig bekommen. Doch nun waren die meisten sehr geduldig und entgegenkommend.“ Der Geschäftsführer hofft, in ein bis zwei Wochen wieder eine Lieferfähigkeit von 90 Prozent zu erreichen. Derzeit würden nur 70 bis 80 Prozent der Waren rechtzeitig ausgeliefert werden können. „Es ist wichtig, dass wir weiterhin Verantwortung übernehmen, sodass die Bio-Supermärkte auch künftig mit den Waren versorgt werden“, sagt Schmitt.

Steuerberaterin sorgt schnell für nötige Liquidität

Steuerberaterin Beatrice Leißering-Bänsch.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Die Berliner Steuerberaterin Beatrice Leißering-Bänsch (48) ist in diesen Tagen auch ein bisschen Psychologin. „Viele Unternehmer haben jetzt Angst davor, sich hoch zu verschulden. Da muss man beratend zur Seite stehen und auch aufzeigen, wie es weitergehen kann“, sagt Leißering-Bänsch, die Partnerin in der Charlottenburger Steuerberatungskanzlei Butenschön und Partner ist. 14 Steuerberater kümmern sich derzeit darum, dass es möglichst viele Firmen durch die Corona-Zeit schaffen.

Wegen Zwangsschließungen und Umsatzausfällen von einem Tag auf den anderen sei es zunächst in vielen Fällen darum gegangen, schnell Liquidität zu schaffen. Dafür hätten die Steuerberater unter anderem dabei geholfen, Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit zu beantragen. Mit Finanzämtern wurden zudem Steuerstundungen vereinbart und bereits gezahlte Umsatzsteuern zurückgeholt. Auch bei dem Beantragen von Darlehen etwa bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) des Bundes hat Leißering-Bänsch ihre Mandanten unterstützt.

So eine Zeit wie jetzt habe sie in ihrer 20 Jahre langen Laufbahn noch nicht erlebt, sagt Leißering-Bänsch. Sie kenne keinen Unternehmer, der nicht in irgendeiner Weise betroffen wäre. „Einige verlieren auch ihre Altersvorsorge und haben insgesamt nicht endlos Zeit, das alles wieder zu erwirtschaften“, sagt sie. Die Regierung sollte nun auch mit Steuersenkungen helfen und nicht nur mit der Möglichkeit, sich höher zu verschulden, so Leißering-Bänsch.

Kevin Seele sorgt für die Wasserversorgung

Kevin Seele arbeitet bei den Berliner Wasserbetrieben.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Um 6 Uhr am Morgen geht der Arbeitstag für Kevin Seele los, der als Servicetechniker bei den Berliner Wasserbetrieben arbeitet. Normalerweise würde er um diese Uhrzeit zusammen mit seinen Kollegen bei einem Kaffee in der Dienstelle in der Seddiner Straße in Friedrichsfelde sitzen und die Planung des bevorstehenden Tages durchsprechen. Doch wegen der Corona-Maßnahmen entfällt die Teamsitzung und Kevin macht sich alleine von zu Hause aus bereit für die anstehende Arbeit. Absprachen und Fragen müssen derzeit über das Diensttelefon geklärt werden. „Der Austausch mit meinen Kollegen fehlt mir. Außerdem kommt es dadurch häufiger zu Missverständnissen und wir brauchen für vieles dann länger“, sagt der 28-Jährige.

Die Berliner Wasserbetriebe sorgen auch während der Corona-Krise weiterhin dafür, dass die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung wie gewohnt funktioniert. Kevin Seele arbeitet seit 2017 als Servicetechniker in dem Unternehmen und ist unter anderem dafür zuständig, leitungsgebundene Trinkwasserspender aufzustellen, zu warten und zu desinfizieren. „Von der Berliner Stadtmission über Krankenhäuser, bis hin zu Unternehmen, aber auch in Privathaushalten sind wir in der ganzen Stadt unterwegs“, so Seele.

Da Seele als Servicetechniker bei seiner Arbeit ständig in Kontakt mit den Kunden ist, besteht für ihn eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. „Vor allem in Krankenhäusern und Altersheimen überkommt mich manchmal ein mulmiges Gefühl. Aber die Arbeit muss halt gemacht werden und wir machen das für die Leute vor Ort.“ Mittlerweile könnten sie bei einigen Kunden, wie etwa in Seniorenheimen, keinen Service mehr leisten, weil ihnen der Zugang dazu verwehrt wird. „Ich verstehe das, weil die Menschen dort besonders gefährdet sind“, so Seele.

In Krankenhäuser dürfen sie noch, doch nur unter besonders strengen Hygienemaßnahmen. Handschuhe, Mundschutz und häufiges Desinfizieren sind Pflicht. „Wir hatten schon immer sehr hohe Hygienestandards, doch jetzt achten wir noch mehr auf gründliches Desinfizieren und darauf, zu den Kunden einen Abstand von mindestens eineinhalb Meter einzuhalten.“

Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, hat Seele trotz des Risikos nicht. „Ich bin noch jung und fit“, sagt er. „Ich mache mir eher Sorgen um einige meiner Kollegen, die zur Risikogruppe zählen. Aber die wurden mittlerweile zum Glück nach Hause geschickt.“ Wie die meisten hofft auch Seele, dass bald wieder ein normaler Alltag einkehrt. „Am schwersten sind, denke ich, die psychischen Folgen.“ Was dem jungen Servicetechniker zum Abschalten hilft, sind ausgiebige Spaziergänge. „Zum Glück ist das Wetter gut, das gibt mir zusätzlich Kraft.“