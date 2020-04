Berlin. Ferienzeit ist traditionell Bauzeit in den Berliner Schulen. In diesen Wochen können Arbeiten, auch lärmintensivere, stattfinden, ohne den Unterricht zu beeinträchtigen. Nun standen die Schulen, zumindest in großen Teilen, durch die Corona-Krise erzwungenermaßen länger leer als geplant; ob sie nach den Osterferien wieder öffnen können, ist noch ungewiss.

Von verschiedenen Seiten wurde deshalb schnell gefordert, die Zeit doch zu nutzen, um den Schulbau voranzutreiben und so gleichzeitig das Handwerk in der Krise zu unterstützen. Ein Blick in die Bezirke zeigt nun: Tatsächlich wird vielerorts gebaut. Mehrheitlich waren die Arbeiten seit längerem geplant, zum Teil wurde aber auch kurzfristig auf die Situation reagiert. Gleichzeitig zeigen sich Probleme, die eben jenes schnelle Handeln erschweren.

Laut Senatsbildungsverwaltung gibt es aktuell 338 Maßnahmen an 243 Schulen, wobei sich manche noch in der Vorbereitung befinden. Die Kosten dafür summieren sich in elf Bezirken auf mehr als 220 Millionen Euro; Lichtenberg äußerte sich zu den Kosten nicht. „Die Schulbauoffensive geht trotz Corona voran“, sagt Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Die momentane Situation mit den Schutzmaßnahmen und Quarantäneanordnungen sei für Bezirke wie Baufirmen eine besondere Herausforderung, so Scheeres. „Umso erfreulicher ist es, dass es gelingt, viele Projekte planmäßig weiterzuführen und einige Maßnahmen sogar besonders gut vorankommen.“

In Neukölln gibt es mit 56 Maßnahmen an 39 Schulen besonders viele Projekte, allerdings gilt auch hier, dass nicht überall bereits gebaut wird. Größere Sanierungsarbeiten finden entsprechend der langfristigen Planungen statt und könnten nicht vorgezogen werden, erklärt Bezirksamtssprecher Christian Berg. „Das Bezirksamt hat dennoch seit Beginn der Corona-bedingten Schließzeit versucht, möglichst viele kleinere Maßnahmen umzusetzen - und das mit einigem Erfolg.“ So könnten etwa Malerarbeiten, aber auch Elektroinstallationen vorgezogen werden.

Allerdings, sagt Berg auch, stimme „der Bedarf nicht immer mit den verfügbaren Kapazitäten der Firmen überein.“ Hinzukämen teilweise Engpässe bei den Unternehmen, weil Mitarbeitende aus dem Ausland nicht verfügbar sind. „Anderen wiederum fehlt Baumaterial, was kurzfristig nicht lieferbar ist“, so der Sprecher.

Treptow-Köpenick zieht Sanierungsarbeiten in Schulen vor

In Treptow-Köpenick finden an 19 Schulen Arbeiten statt. Die Bauarbeiten mit Kosten von mehr als elf Millionen Euro sind Teil umfassender ganzjähriger Maßnahmen, darunter sind mehrere Komplettsanierungen von Schulgebäuden und Sporthallen, aber auch Erneuerungen von Elektronik oder Leitungen.

Dennoch hat sich der Bezirk bemüht, darüber hinaus Sanierungsarbeiten mit geringerem planerischen Aufwand vorzuziehen. Das betrifft an fünf Schulen unter anderem Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten. „Die geplanten und zusätzlichen Maßnahmen sollen gerade in dieser Situation unsere lokale Wirtschaft stärken“, erklärt Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD). Die Situation könnte aber noch besser genutzt werden, meint er. „Wenn die Wertgrenzen für freihändige Vergaben höher angesetzt werden, könnten wir noch mehr kleinere Sanierungsaufträge schneller erteilen.“

Auch in Mitte wird aktuell gebaut, hier laufen Bauarbeiten an 14 Schulen. Besonders umfangreiche Maßnahmen gibt es an der Gottfried-Röhl-Grundschule und der Leo-Lionni-Grundschule, wo jeweils das Dach saniert wird sowie Küche und Mensa umgebaut werden. An ersterer Schule findet zusätzlich eine Strangsanierung statt. Man prüfe darüber hinaus, ob etwa Maler- und Parkettarbeiten, die ursprünglich erst für die Sommerferien geplant waren, vorgezogen werden können, erklärt Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU). Teilweise werde das bereits umgesetzt.

Baufirmen kündigen Terminverzögerungen wegen der Corona-Krise an

Allerdings schildert Spallek auch Hindernisse, die die Corona-Krise mit sich bringt. „Diverse Firmen bei fast allen Baumaßnahmen haben mit Bezug auf höhere Gewalt bereits, zum Teil vorsorglich, Terminverzögerungen angekündigt sowie Mehrkosten auf Grund erhöhter Preise, unter anderem für persönliche Schutzausrüstungen zum Beispiel bei Abbrucharbeiten.“

Von Problemen spricht auch Spandaus Bezirksstadtrat Andreas Otti (AfD), zuständig für das Hochbauamt. „Zunehmend ist festzustellen, dass es Lieferengpässe insbesondere für Stahl- und Metallbaustoffe gibt“, sagt er. „So konnte der Materialbedarf an Baustahl in einem Fall erst in letzter Minute gedeckt werden.“ Bei anhaltender Situation werde sich die Lage verschärfen, so die Einschätzung des Stadtrats.

Daneben sieht er Nachholbedarf bei der IT-Ausstattung der Bezirksämter, um mehr Kollegen das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. Mit Blick auf die laufenden Bauarbeiten an sieben Schulen sagt er: „Ich habe angeordnet, dass wir alle unsere Baustellen weiter laufen lassen und auch alle neuen Baustellen weiter vorbereiten. Unsere oberste Priorität ist es, Verzögerungen zu vermeiden.“

Bezirksamt Lichtenberg behält Pläne für Schulbau bei

Auch Andy Hehmke, Schulstadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg (SPD), berichtet, dass Bauarbeiten während der Corona-Krise und Ferien fortgeführt, zum Teil aber durch die Situation beeinflusst werden. „Inwieweit dies zu Verzögerungen bei den laufenden Maßnahmen führt und in welchem Umfang sich etwa Bauzeitenpläne dadurch nach hinten verschieben“, sei jedoch noch nicht absehbar, so Hehmke. Im Bezirk wird aktuell an 21 Schulen gebaut, allein in diesem Jahr sollen in die laufenden Maßnahmen mehr als 23 Millionen Euro fließen.

In Lichtenberg reichen die aktuell rund 30 Bauprojekte an 20 Schulen von der Verbesserung der Barrierefreiheit und dem Ausbau von Fachräumen über den Einbau eines Aufzuges bis zur Sporthallensanierung. „Als Bezirksamt blieben wir komplett bei unseren Planungen bezüglich Schulsanierung und Schulneubau“, so Schulstadtrat Martin Schaefer (CDU). „Wo wir abhängig von Dritten sind, ist es aber auch immer möglich, dass Firmen Termine verschieben oder absagen.“

Pankow sieht Corona-Krise als Chance für den Schulbau

Störungen durch die Krise lassen sich bei den geplanten, größeren Bauarbeiten an Schulen in Steglitz-Zehlendorf bislang nicht feststellen. berichtet Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne). So sollen etwa Ersatzcontaineranlagen an drei Grundschulen auf- und ausgebaut werden. Wie in anderen Bezirken werden zudem zahlreiche kleinere Maßnahmen vorgenommen, die keine umfangreiche Vorbereitung erfordern, sagt die Stadträtin. Das seien etwa Reparaturen im Trockenbau, vor allem an Decken, Fliesen- und Tischlerarbeiten.

Aus Reinickendorf berichtet eine Mitarbeiterin von Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU), dass die Zeit genutzt werde, um in den Schulen Grundreinigungen, Wartungsarbeiten, Prüfungen und diverse Instandhaltungsarbeiten zu erledigen. „Außerdem wird aus wirtschaftlichen Gründen derzeit ein Schwerpunkt bei der zügigen Abarbeitung von Rechnungen gesetzt“, erklärt sie. Hindernisse schildert sie diverse: Vereinzelt gebe es schwer kalkulierbare Lieferverzögerungen für Baustoffe, eine erforderliche „Entzerrung“ der Arbeitsdichte auf der Baustelle führe teilweise zur Reduzierung der Besetzung. „Und Schutzausrüstungen für Schadstoffentsorgungen werden zur Mangelware.“

Optimistisch, was die Corona-Krise als Chance für den Schulbau angeht, zeigt sich Pankows Stadtrat Torsten Kühne (CDU). 34 Projekte mit Kosten von mehr als 26 Millionen Euro laufen in dem Bezirk. Die Ausschreibung von Aufträgen könnte erleichtert werden, weil Aufträge für den Staat bei Berlins Handwerksbetrieben jetzt an Wert gewinnen. Ein Staat, der Schulen sanieren will - das ist für Kühne klar - wird den Auftrag auch in der Not nicht stornieren. Er rechnet damit, dass alle Schulsanierungsprojekte trotz der Krise wie geplant zur Umsetzung kommen.