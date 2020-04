Berliner wollen Wohnungsbau außerhalb der Innenstadt

Berlin. Geht es nach den Einwohnern Berlins, soll neuer Wohnraum vor allem außerhalb der Innenstadt-Bezirke entstehen. Das geht aus einer neuen repräsentativen Umfrage im Auftrag der Sparkasse hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt. Demnach spricht sich jeder zweite Hauptstadt-Bewohner für den Bau neuer Wohnungen außerhalb des S-Bahn-Rings aus. 13 Prozent der Berliner würden sogar noch weiter rausziehen und plädieren für den Bau neuer Unterkünfte auf Brandenburger Gebiet. Mehr als jeder dritte Befragte gibt hingegen an, dass neue Wohnungen vor allem innerhalb des S-Bahn-Rings entstehen sollten. Vor allem Menschen, die bereits heute innerhalb des Innenstadtrings wohnen, sind dafür, dass auch dort neu gebaut werden sollte.

Für die Umfrage hatte die Berliner Sparkasse im Februar – also vor Beginn der Corona-Krise – 1000 Berlinerinnen und Berliner befragen lassen. „Manche stellen ihre Überlegungen zu Umzug und Kauf in der aktuellen Krise natürlich erst einmal hinten an“, sagt Alexander Fest, der bei dem Geldhaus für das Privatkundengeschäft verantwortlich ist. Auf lange Sicht seien aber die eigenen vier Wände die sicherste Altersvorsorge und würden im Gegensatz zum Mietmarkt auch Planbarkeit und Sicherheit schaffen, ergänzte Fest.

Berlin ist nach wie vor eine Mieterstadt

Berlin ist jedoch nach wie vor eine Mieterstadt. Der Erhebung zufolge wohnen 82 Prozent der Berliner in einer Mietwohnung. 18 Prozent geben an, im Eigentum zu leben. Die Eigentumsquote nimmt laut Studie allerdings mit dem Alter zu. Wohnt in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen nur jeder Zehnte in den eigenen vier Wänden, ist es in der Altersgruppe der über 50-Jährigen schon jeder Vierte. Auch die Zahl der Berliner, die Wohneigentum vermietet, ist stark vom Alter abhängig: Bei den jüngeren Berlinern geben zwei Prozent an, für Eigentum von anderen eine monatliche Miete zu kassieren. Bei der Personengruppe 50 Jahre und älter liegt der Wert bereits dreimal so hoch.

Mit Blick auf die Wirkung des vom Senat im vergangenen Jahr beschlossenen Mietendeckels sind die Berliner gespalten: Etwas mehr als ein Drittel der Befragten ist der Meinung, dass ihnen die Obergrenze keine Vorteile bringen werde. Berliner befürchten als Folgen des Mietendeckels vor allem ausbleibende Instandsetzungen und sehen auch die Möglichkeit, dass Vermieter später versuchen, entgangene Einnahmen durch Mieterhöhungen wieder wettzumachen. 22 Prozent der Befragten geben aber auch an, Vorteile durch den Mietendeckel auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu sehen.

Gutverdiener sehen mehrheitlich keine Vorteile durch den Mietendeckel

Wie die Wirkung der Mietenregulierung beurteilt wird, ist der Sparkassen-Studie zufolge aber auch eine Frage des zur Verfügung stehenden Haushaltsnettoeinkommens. Berliner, denen 3000 Euro oder mehr im Monat zur Verfügung stehen, zweifeln den Mietendeckel mehrheitlich an: In dieser Einkommensgruppe sieht fast jeder Zweite keine Vorteile durch den politisch beschlossenen Eingriff in den Vermietungsmarkt. Bei Menschen mit weniger als 1000 Euro Haushaltsnettoeinkommen jeden Monat sagen hingegen nur noch 20 Prozent, keine Vorteile zu sehen. Jeder Vierte in dieser Einkommensgruppe nimmt an, vom Mietendeckel profitieren zu können.

In den Augen der Berliner ist das Regulierungsinstrument aber weiterhin auch von großer Unsicherheit geprägt. Fast ein Drittel aller Befragten gibt an, die Wirkung des Mietendeckels nicht beurteilen zu können. Gar vier Prozent der Hauptstadt-Einwohner ist der Begriff Mietendeckel laut Umfrage sogar noch immer unbekannt. Acht Prozent der Studienteilnehmer bezeichnen den Mietendeckel als „nicht relevant“.

Vor allem junge Berliner wünschen sich Mitsprache bei Bauprojekten

Angesprochen auf neue Bauvorhaben, die auch den Wohnraummangel in der Stadt beheben könnten, sagten 65 Prozent der Berliner, sie wünschten sich mehr Mitspracherecht bei geplanten Projekten in Berlin. Der Wunsch nach Teilhabe in dieser Angelegenheit scheint aber abzunehmen: Noch 2018 hatten gar 77 Prozent der Teilnehmer der Sparkassen-Umfrage gesagt, sich mehr Mitsprache bei Bauvorhaben zu wünschen. Das Bedürfnis, stärker mitreden zu wollen, ist aber auch eine Frage des Alters: Bei den 18 bis 29 Jahre alten Berlinerinnen und Berlinern wünschen sich acht von zehn Befragten, man würde sie stärker in Bauprojekte einbinden. Bei den über 50-Jährigen ist es nur noch etwas mehr als jeder Zweite.

Auf die Frage, auf welche Weise in Berlin am besten neuer Wohnraum geschaffen werden sollte, antworten 58 Prozent der Befragten, dass zunächst bestehende Baulücken geschlossen werden sollten, 56 Prozent sprechen sich für den Ausbau von Dachgeschossen aus, 38 Prozent sind für den Bau von Hochhäusern. Den Vorschlag, angesichts steigender Einwohnerzahlen, kleinere Wohnungen zu bauen, unterstützt weniger als ein Drittel der Befragten. Nur zwölf Prozent der Berliner würden sich zudem vorstellen können, ihre Wohnung in der Not mit anderen Mietern zu teilen. Auch jüngere Berliner sind in dieser Hinsicht kaum aufgeschlossener als ältere Bewohner der Stadt.

Berliner bei Hochhäusern uneins

In der Frage, ob in der Stadt mehr Hochhäuser entstehen sollten, gehen die Meinungen in den Altersgruppen allerdings auseinander: Bei den 18 bis 29 Jahre alten Berlinern sprechen sich fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer für den verstärkten Bau von Wolkenkratzern aus. Bei den über 50-jährigen Hauptstadt-Einwohnern sieht in den Hochhäusern hingegen nur ein Drittel der Befragten die Lösung für den Wohnungsmangel.