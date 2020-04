Bergmann-Klinikum soll kein reines Corona-Krankenhaus werden

Potsdam. Die Stadt Potsdam will nach derzeitigen Planungen das als Corona-Hotspot geltende Klinikum Ernst von Bergmann nicht zum Corona-Krankenhaus machen. Gezielte Verlegungen von Covid-19-Patienten in das Klinikum seien nicht vorgesehen, sagte ein Stadtsprecher am Ostermontag. Er kündigte für den späten Nachmittag eine Pressekonferenz von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) an.

Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" hatten am Sonntag in ihrer Online-Ausgabe unter Hinweis auf einen internen Bericht des Robert Koch-Institutes berichtet, dass das Ausmaß des Corona-Ausbruchs sowie die Missstände und auch die Folgen der Krise im Klinikum weit größer sind als bislang öffentlich eingeräumt. In Potsdam sind nach Angaben der Stadt bislang 39 Menschen gestorben, die mit Coronavirus infiziert waren. 25 von ihnen hatten Potsdam als Wohnort.