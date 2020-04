Berlin. Die Spielplätze sind geschlossen, die Freunde zu treffen, ist verboten. Kein Wunder – die Kinder sind gelangweilt. Seit Wochen zu Hause, ist jedes Spielzeug einmal hervorgeholt und wieder weggeräumt worden. Und gerade jetzt scheint auch noch die Sonne und lockt nach draußen in die Wärme. Trotz der Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus müssten Familien aber auf das Spielen im Freien nicht ganz verzichten, sagt Erzieherin Anna Toczyska.

„Frische Luft und vor allem Bewegung ist wichtig für Kinder“, so Toczyska. Sie ist staatlich anerkannte Erzieherin und arbeitet als Bereichsleiterin der ESO-Kitas Berlin Brandenburg. Trotz der Einschränkungen wegen des Coronavirus gebe es eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten, die Eltern mit ihren Kindern bedenkenlos im Freien unternehmen können. Wichtig dabei sei, die Kinder zu fragen, was sie wollen, auf deren Wünsche einzugehen und daran anzuknüpfen.

„Alles, was mit Sport und Bewegung zu tun hat, ist in Ordnung und zudem wichtig für Kinder“, sagt die 38-Jährige, die selbst Mutter von drei Kindern ist. „Ich empfehle vor allem Fahrradausflüge mit der Familie ins Grüne, aber auch Fangspiele oder Versteckspiele eignen sich gut.“ Nur auf das Zusammentreffen mit anderen Kindern sollte man möglichst verzichten. Die Berliner Morgenpost hat eine Auswahl an verschiedenen Spielen zusammengestellt, die Eltern ohne Bedenken mit ihren Kindern draußen in den Grünanlagen, Parks oder im eigenen Garten spielen können.

Schwänzchenfangen

Für dieses lustige Fangspiel benötigt man lediglich ein paar farbige Tücher. Jeder Mitspieler wird zum Häschen und bekommt ein Tuch (oder einen anderen Stoffstreifen) und steckt dieses dann hinten in den Bund seiner Hose, damit es wie ein richtiges „Schwänzchen“ am Gesäß hängt. Nach dem Startkommando setzen sich alle Häschen in Bewegung und verteilen sich zunächst auf dem abgegrenzten Spielfeld. Aufgabe ist es dann, den anderen Häschen das Schwänzchen aus dem Hosenbund zu ziehen. Dann dürfen sie das Schwänzchen bei sich selbst hinten in die Hose stecken. Gleichzeitig müssen die Häschen darauf aufpassen, dass ihnen nicht selbst das Schwänzchen abgezogen wird. Ziel ist es, so viele Schwänzchen wie möglich zu bekommen. Wer am Ende nach Ablauf einer bestimmten Zeit die meisten davon ergattern konnte, hat gewonnen.

Versteckspiel Dreizehn

Zu Beginn wird ein Sucher bestimmt, vor dem die anderen Mitspieler sich verstecken müssen. Wenn das Spiel losgeht, schließt der Sucher seine Augen und zählt, wie bei einem Raketen-Countdown, laut von 13 bis null herunter. Währenddessen haben die anderen Spieler Zeit, sich ein Versteck zu suchen. Bei null darf der Sucher seine Augen öffnen und muss versuchen, die anderen Kinder zu finden. Allerdings darf er dabei nur drei Schritte in eine beliebige Richtung machen. Hat er jemanden entdeckt, muss er laut dessen Namen rufen. Kann der Sucher jedoch niemanden entdecken, muss er wieder seine Augen schließen und erneut zählen – diesmal allerdings startet er von zwölf aus rückwärts. Alle anderen Mitspieler müssen nun ihr Versteck verlassen, den Sucher kurz berühren und sich ein neues Versteck suchen. Im Verlauf des Spiels werden die Zählzeiten immer kürzer, was zur Folge hat, dass die Mitspieler immer hektischer zwischen ihren Verstecken und dem Sucher hin und her laufen müssen. Der erste gefundene Mitspieler ist dann der neue Sucher.

Hüpf-Schnecke

Zu Beginn wird ein Spielfeld in Form einer Schnecke mit bunter Kreide auf den Boden gezeichnet und in einzelne Kästchen unterteilt. Diese sollten so groß sein, dass man bequem hineinhüpfen kann. Nacheinander versuchen die Mitspieler dann, auf einem Bein vor und zurück durch alle Kästchen der Schnecke zu hüpfen – ohne dabei eine der Linien zu berühren. Wer es schafft, ohne Fehler durchzuhüpfen, darf danach ein beliebiges Kästchen sperren, indem er es mit der Kreide durchstreicht. Das bedeutet für alle anderen Hüpfer, dass sie dieses Kästchen überspringen müssen – nur der, der es gesperrt hat, darf weiterhin auf das Kästchen springen. Am besten ist es, wenn jedes Kind eine eigene Farbe hat, mit der es seine Kästchen sperren kann, damit man den Überblick behält. Je mehr Kästchen im Verlauf des Spiels gesperrt werden, desto schwieriger wird es, fehlerfrei durch die Schnecke zu hüpfen. Wer als Letztes noch ganz durch die Schnecke hüpfen kann, ist Sieger des Hüpf-Schnecken-Spiels.

Zeitungsrennen

Für das Zeitungsrennen muss zunächst eine Start- und eine Ziellinie festgelegt werden. Alle Mitspieler treten bei diesem Wettlauf gegeneinander an. Dafür bekommt jeder Teilnehmer zwei Zeitungsseiten, mit deren Hilfe er vom Start bis ins Ziel laufen muss. Das schwierige an dem Rennen ist, dass die Spieler nicht den Boden berühren dürfen, sondern immer von einer Zeitungsseite auf die andere treten müssen. Wird daneben getreten, muss derjenige zurück zum Start und von hier aus wieder los. Gewonnen hat der Wettläufer, der zuerst auf seiner Zeitung die Ziellinie überschreitet. Um das Rennen zu erschweren, können zusätzliche Regeln aufgestellt werden. Zum Beispiel kann vereinbart werden, dass die Zeitungsseiten nicht einreißen dürfen. Passiert dies doch, muss das Kind wieder zurück an die Startlinie und noch einmal beginnen.

Eierlauf

Der Eierlauf ist ein Bewegungs- und gleichzeitig Geschicklichkeitsspiel für beliebig viele Teilnehmer. Zu Beginn stellen sich die gegeneinander antretenden Spieler an einer Startlinie nebeneinander auf. Dann bekommt jeder von ihnen einen Löffel mit einem rohen Ei in die Hand, den sie ganz am Ende des Stiels festhalten müssen. Nachdem das Startsignal ertönt, müssen die Spieler so schnell wie möglich loslaufen in Richtung Ziellinie. Dabei müssen sie darauf achten, ihren Arm mit dem Löffel, auf dem das Ei liegt, immer gestreckt zu halten. Fällt einem Teilnehmer das Ei herunter, muss er zurück zur Startlinie und erneut loslaufen. Der Läufer, der es als erster schafft, mit seinem Ei auf dem Löffel ins Ziel zu kommen, hat den Eierlauf gewonnen. Allerdings muss das Ei auch tadellos in Ordnung sein, es darf nicht geplatzt sein oder Risse durch die Erschütterung beim Laufen bekommen haben. Um das Ganze zu erschweren, gibt es außerdem die Möglichkeit, dass die Teilnehmer in beiden Händen jeweils einen Löffel mit Ei halten müssen.