Die Berliner Morgenpost wünscht Frohe Ostern

Ostern 2020 werden wir so schnell nicht vergessen. Das Coronavirus bringt große Veränderungen - und zeigt uns, was wichtig ist.

Ostern 2020, das sind Tage, die wir nicht vergessen werden. Nicht in einem Jahr, nicht in zwei, drei oder vier Jahren. Vielleicht gar nicht mehr, so einschneidend sind die Veränderungen, die wir durch die weltweite Ausbreitung des Coronavirus erleben.

Wer hätte es für möglich gehalten, dass Deutschland, dass andere Länder von heute auf morgen einen „Shutdown“ umsetzen, dass das öffentliche Leben nahezu still steht, dass die Wirtschaft so schnell einbricht und jetzt in größte Schwierigkeiten kommt, dass es in Deutschland kaum noch Flugbewegungen gibt. Oder wer hätte gedacht, dass man innerhalb weniger Tage den Umzug der Mitarbeiter ins Homeoffice organisieren kann – und alles funktioniert.

Wir alle erleben in diesen Tagen eine unglaubliche gesellschaftliche Veränderung, eine andere Wertschätzung der Gesundheits- und Pflegeberufe, auch eine große Solidarität. Und wir lernen gerade wieder den Wert der Freiheit, der freien Entscheidung kennen. Gut so.

Ostern: Das ist das Versprechen, dass alles gut wird

Ostern ist für uns Christen das Fest der Auferstehung Jesu, Ostern ist das Versprechen, dass alles gut wird. Es sind Tage der Hoffnung, der Zuversicht – und des Innehaltens. Erst recht in dieser Zeit, wo das Coronavirus weltweit so grausam wütet und Tausende Menschen tötet. Wir trauern um all die Menschen, die dem Virus erlegen sind. Und wir hoffen mit denen, die erkrankt sind, dass sie bald genesen.

In den vergangenen Wochen haben die Menschen in Berlin, in Deutschland gezeigt, wie diszipliniert sie sein können, dass sie strenge Regeln und Kontaktverbote einhalten, auch wenn es noch so schwer fällt, auch wenn die Sonne im Frühling noch so schön vom Himmel scheint. Das macht auch stolz, denn nur, wenn alle sich solidarisch verhalten und an die Vorschriften zur Eindämmung des Virus halten, kann der Kampf gegen die Krankheit gelingen.

Ostern 2020, das sind Tage, die wir allein oder mit der engsten Familie verbringen, an denen wir zu Hause und geduldig bleiben. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern – und viel Geduld und Zuversicht.