Bestes Wetter, Feiertage: Zeit für einen Osterspaziergang. Doch muss es immer die übliche Runde sein, die auch schon sonntags zur Routine geworden ist? Experte für die Suche nach alternativen, außergewöhnlichen Touren ist Marc Franusch von den Berliner Forsten. Er kennt sich bestens in Berliner und Brandenburger Wäldern aus und hat zehn Waldwege vorgeschlagen, die noch nicht so überlaufen sind.

Es sei auch im Interesse der Wälder, dass sich die Spaziergänger mehr verteilen, sagt Franusch. Und abseits der vielfach ausgetretenen Hauptwege würden sich ganz neue Eindrücke von der grünen Vielfalt Berlins und seiner Umgebung bieten. Doch in der heutigen Zeit ist es wichtig, einige Regeln zu beachten: Auch im Wald gilt es, Abstand zu anderen Spaziergängern von mindestens 1,5 Metern zu halten. Zudem herrscht eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Rauchen, Grillen oder Lagerfeuer sind im Wald absolut verboten. Und jeder Besucher sollte den Wald und die Ausflugsziele wieder so verlassen, wie er sie vorgefunden hat – Abfall ist mitzunehmen. Da viele Wildtiere Nachwuchs haben und empfindlich auf Störungen reagieren, ist es besser, die Wege nicht zu verlassen. Viel Spaß beim Osterspaziergang!

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Routen steht unter: www.berlin.de/forsten/walderlebnis/ausflugstipps/

Mit dem Fahrrad durch die Wansdorfer Oberheide im Havelland

Vorbei an morastigen Gebieten, Hochsitzen, auf die ausdrücklich geklettert werden darf, und zum Gut Wansdorf mit seinen etwa 600 Kühen führt diese Radtour in der Gemeinde Schönwalde-Glien. Sie startet an der Chausseestraße zwischen Havelkanal und Pausin und führt von dort in den Wald hinein. Als erstes Ziel ist Wansdorf erreicht. Das kleine Dorf hat etwa 900 Einwohner und ist ein Standort der Berliner Revierförsterei. Von dort aus kümmern sich die Förster um fast 1500 Hektar Berliner Waldfläche, die sich dort in Brandenburg befinden. Zwei Kilometer weiter erreichen die Radfahrer die Ortschaft Pausin. Auf der Durchgangsstraße ist der Wegweiser zur Waldschule Krämer zu entdecken, die sich am Dorfanger befindet. Zurück geht es über die Wansdorfer Oberheide und den gut ausgeschilderten breiten Waldweg der ehemaligen Hamburger Poststraße, die bis in das Jahr 1832 von Berlin über Spandau, Schönwalde bis nach Hamburg führte.

Länge: 19 Kilometer, Dauer: 2,5 Stunden, Anfahrt am besten mit dem Auto

Durch das Revier Stolpe in Oberhavel zum Harzungspfad

Viel Wissenswertes bietet dieser Ausflug zum Harzungspfad. Er beginnt am S-Bahnhof Hohen Neuendorf und führt zunächst durch den Ortskern von Stolpe. Von dort geht es vorbei an der Revierförsterei in den Wald bis zum Eingangsportal des Harzungspfades. Auf dem etwa 300 Meter langen Rundweg kann man sich die einzelnen Schritte der Harzgewinnung anschauen. An acht Stationen erfahren die Besucher zum Beispiel, was Lachten sind und warum diese so wichtig für die Harzgewinnung sind. Ebenfalls wird erklärt, was Terpentin-Balsam ist und welche Vorbereitungen wichtig sind, damit das „Bernsteingold” fließen kann. Aber auch die Nutzung des Harzes und die Folgeprodukte sind ausführlich beschrieben. Wer schon immer mal wissen wollte, wie die klebrige, zähe Masse entsteht, und warum sie für Baum und Mensch so wertvoll ist, ist dort genau richtig. Auf dem Weg nach Hennigsdorf ist auch noch das alte Wasserwerk Stolpe zu sehen.

Länge: 10 Kilometer, Dauer: 3,5 Stunden, Start: S Hohen Neuendorf. Ziel: S Hennigsdorf

Drei-Seen-Wanderung im Revier Prenden

Dieser Ausflugstipp führt weit vor die Tore der Stadt, in den Bereich der nördlichsten Berliner Försterei – Prenden (Landkreis Barnim). Prenden ist ein Ortsteil der Gemeinde Wandlitz. Vor der ehemaligen Schlachterei in Prenden beginnt die „Drei-Seen-Wanderung”. Auf dem Weg liegen der Mittelprendenersee, der Bauersee und der Strehlesee. Doch zunächst schlängelt sich der Weg bis zur Böschung des Pregnitzfließes und bis zur Bullerbrück. Die Brücke bestand in früherer Zeit aus Rundhölzern. Beim Überqueren dieser Brücke mit Pferde- oder Handwagen entstand ein „bullerndes” Geräusch. So bekam diese Brücke von den Bewohnern aus der Region den Namen. Hinter der Brücke geht es auf einem Waldweg entlang, der oberhalb des Mergelluchs zum Mittelprendenersee führt. Auf dem Weg kommt man an einigen schönen Badestellen vorbei. Durch eine leichte Dünung geht es dann hinunter zum Bauersee. Der schattige Weg liegt inmitten einer dichten Vegetation, die sich immer wieder zum See hin öffnet und herrliche Ausblicke bietet.

Zurück in Prenden muss man die Hauptstraße am Uferrundwanderweg um den Strehlesee verlassen. Auch an diesem See gibt es attraktive Punkte, darunter ein Findling. Der etwa 30 Tonnen schwere Gesteinsbrocken aus Quarz, Glimmer und Feldspat wurde von einem Riesen oder vielleicht sogar vom Teufel selbst dorthin geworfen. Schuld waren nur die so schön klingenden Glocken der Prendener Kirche. So erzählt es zumindest die Sage. Wie es sich zugetragen hat mit diesem und vier weiteren Steinen kann ganz genau auf einer Tafel am Findling nachgelesen werden.

Länge: 9,5 Kilometer, Dauer 4 Stunden, Start: Wandlitzsee, Ziel: Klosterfelde

Streifzug im Nordosten von Biesenthal in die Probstheide

Diese Tour kann zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad gemacht werden. Gestartet wird am Bahnhof Biesenthal, der etwas außerhalb liegt. Entlang einer schönen Allee liegen der Streesee und ein alter historischer Friedhof. Über den Radfernweg Berlin-Usedom geht es nach Süden Richtung Lobetal zur Langerönner Mühle. Dabei wird das Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken durchquert. Die verlassene Wassermühle wurde 1375 erstmals erwähnt, gegenüber liegt das Gutsverwalterhaus. Ein Waldweg führt zum Mechesee mit einer Badebucht. Wiesen und Wälder säumen den Weg nach Woltersdorf.

Länge: 15 km, Dauer: 5,5 Stunden, Start: Biesenthal, Ziel: Haltestelle Anglersruh, Bernau

Vom Bahnhof Rüdnitz durch das Revier Albertshof im Barnim

Startpunkt für diese Wanderung ist der Bahnhof Rüdnitz, dort endet der Rundweg auch wieder. Der Wanderer durchquert Birkenschonungen und das Waldgebiet „Danewitzer Fichten” mit einigen großen Namensgebern. Wer den Wald genauer betrachtet, kann sehen, wie im Schutz der angrenzenden Kiefern junge Fichten nachwachsen. Der Rundweg führt an einer Wildschweinsuhle vorbei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dort Tiere beim Baden zu sehen sind. Bemerkenswert ist auch eine große „Lachtenkiefer” auf der Strecke. Lachten sind die fischgrätenartigen Risse im Stamm zur Harzgewinnung.

Länge: 13 Kilometer, Dauer: 4,5 Stunden, Start und Ziel am Bahnhof Rüdnitz

Kneipp-Spaziergang im Düppeler Forst

Das Naturschutzgebiet Großes Fenn, Kohlhasenbrück und ein Kneipp-Brunnen sind nur einige Stationen dieses Ausflugs, der am S-Bahnhof Wannsee auf dem Kronprinzessinnenweg startet und zunächst direkt in den Düppeler Forst führt. Nach einigen Wegkreuzungen ist ein Schutzpilz zu sehen und daneben eine Handpumpe. Dort befindet sich der Kneipp-Brunnen. Mit Hilfe der Handpumpe kann man über eine kleine Steinanlage Wasser in ein Becken pumpen. Wer Lust hat, kann hier eine Pause machen und sich die Füße kühlen. Schon nach einigen Minuten erreicht man danach das Naturschutzgebiet Großes Fenn, das durch das dreieckige Schild mit der Eule gekennzeichnet ist. Weiter führt der Königsweg geradewegs bis nach Kohlhasenbrück. Dort steht die dickste Kiefer des Reviers Dreilinden. Dieser sehr charakteristische etwa 150 Jahre alte Baum gehört zu den echten originalen Havelkiefern. Auch dort befindet sich eine kleine Schutzhütte, um Rast zu machen. Der Teerofenweg führt in entgegengesetzter Richtung nach Albrechts Teerofen. Die Ortslage wurde vor 250 Jahren nach dem Besitzer eines Teerofens benannt.

Länge: 5 Kilometer, Dauer 2 Stunden, Start: S-Bahnhof Wannsee, Ziel: Hubertusbrücke

Radtour von Teltow über die Dörfer nach Siethen

Diese 25 Kilometer lange Tour ist gut als Fahrradtour geeignet. Ausgangspunkt ist der Bahnhof Teltow. An der Strecke liegen der Ortsteil Ruhlsdorf, das Deutsche Schweinemuseum, Sputendorf, Struveshof, Ahrensdorf und der Siethener Elsbruch – ein großes Waldstück – bevor man über das Forsthaus Siethen zum Ziel nach Ludwigsfelde fährt. In Ruhlsdorf wurde 1918 die er-ste Versuchswirtschaft für Schweinehaltung gegründet, die heute Museum ist.

Länge: 25 Kilometer, Dauer 2,5 Stunden, Start: Teltow, Ziel: Bahnhof Ludwigsfelde

Rundgang durch die Heide zum Biotop „Hirschtränke“

Der Start- und Zielort ist die Straßenkreuzung Potsdamer Straße und Neckarstraße in Ludwigsfelde. Die Wanderung führt von der Siethener Heide in die Ludwigsfelder Heide. Mitten im dichten Wald kommt man auf eine Wegkreuzung die „Potsdamer Platz“ genannt wurde. Zu entdecken ist auf dieser Route, die auch an einer Obstallee entlang führt, das Feuchtbiotop „Hirschtränke“. Auf dem Rückweg ändert sich das Landschaftsbild – einige Hügel sind zu überwinden.

Länge: 9 Kilometer, Dauer 3,5 Stunden, Start und Ziel: Ludwigsfelde

Ein Besuch in Schöneiche im „Kleinen Spreewald-Park“

Am S-Bahnhof Rahnsdorf im Südosten Berlins beginnt die Wanderung in den „Kleinen Spreewald-Park” in Schöneiche und weiter durch die Schönebecker Heide, die absolut keine Ähnlichkeit mit einer Heidelandschaft hat. Der 42.000 Quadratmeter große Spreewald-Park ist ein Feuchtgebiet mit etwa 700 Metern Wasserkanälen. Bei trockenem Wetter sind die Kanäle aber ausgetrocknet. Am Ende des zwei Kilometer langen Parkwegs ist ein Naturspielplatz.

Länge: 12 Kilometer, Dauer: 4 Stunden, Start: S Rahnsdorf, Ziel: Tram 88 Schöneiche, Jägerstraße

An der Wasserkante von Krossinsee und Zeuthener See

Die Wanderung entlang der Wasserkante nach Rauchfangswerder startet in Alt-Schmöckwitz an der Endstation der Tram 68. Über die Dahme geht der Weg in den Wald, vorbei an einem Campingplatz, an das Ufer des Zeuthener Sees. Diesem markierten Uferweg folgt man bis Rauchfangswerder. Unterwegs kommt man immer wieder an Buchten vorbei. Schwenkt der Weg vom Wasser weg, ist der südlichste Punkt erreicht, und es geht über den Krossinsee wieder zurück.

Länge: 9 Kilometer, Dauer: 3,5 Stunden, Start und Ziel: Alt-Schmöckwitz