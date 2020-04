„Wir freuen uns über jeden Gast, der wiederkommt“

Berlin. An diesem Osterwochenende wird es besonders hart. Jetzt fällt wegen der strengen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus für viele Berliner sogar der Kurzurlaub an der Ostsee aus. Nicht einmal ein Ausflug an die Küste ist gestattet. Nur enge Verwandte, Erwerbstätige und Einwohner dürfen die Zufahrten etwa nach Rügen passieren. Karsten Schneider (Pro-Binz) ist Bürgermeister der Gemeinde Binz auf Rügen. Er versucht, die 5465 Einwohner des Ortes vor der Ansteckung zu schützen. Die Berliner Morgenpost sprach mit Schneider darüber, wie die Rügener ohne Touristen Ostern feiern.

Herr Schneider, freuen sich die Rügener eigentlich darüber, dass sie die Strände mal für sich haben?

Karsten Schneider Als Binzer wohne ich ja auf der Insel Rügen. Und ich glaube, dass sich in der momentanen Situation keiner freut, dass die Strände leer sind. Außerdem haben wir genügend Monate im Jahr, in denen die Strände nicht so voll sind wie in der Hauptsaison. Ich glaube, dass wir froh sein werden, wenn alles wieder normal ist.

Was bedeutet die Sperrung für die Rügener?

An Ostern ist Hauptsaison bei uns. Aufgrund der Ferien hätten wir 14 Tage lang volles Haus gehabt. Die Menschen hier leben zu 90 oder sogar 95 Prozent vom Tourismus. Es gibt Schätzungen, die von zehn bis 15 Prozent Verlust des Jahresumsatzes beim Ostergeschäft ausgehen.

Der fast menschenleere Strand von Sellin auf Rügen. Foto: Reto Klar

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Welche Einrichtungen sind genau betroffen?

Das geht bei der Ferienwohnung los und endet beim Fünf-Sterne-Hotel. Sie alle stehen leer, und die Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Geöffnet ist nur das, was man braucht, wie Supermärkte, Tankstellen oder Apotheken.

Was machen die Rügener jetzt, wenn sie sich nicht um die Touristen kümmern müssen?

Sie werden sich mit Sicherheit auf ihre Familien besinnen. Und sie werden das Osterfest vielleicht intensiver mit der Kernfamilie verbringen, als das in der Vergangenheit der Fall war. In den letzten Jahren mussten viele Rügener zu Ostern arbeiten.

Stellen Sie fest, dass manche Geschäfte auf Rügen von der Coronakrise profitieren?

Uns fehlt der Tourist an jeder Ecke und Kante. So ist es auch im Einzelhandel, selbst Apotheken und Lebensmittelläden haben Umsatzeinbußen. Aber sie sind wenigstens noch geöffnet. 90 Prozent der Gewerbe auf Rügen sind geschlossen.

Wie ist die Stimmung in Binz?

Ich nehme ein großes Verständnis dafür wahr, dass die Maßnahmen gegen das Coronavirus ergriffen werden. Denn jeder hat im Familienkreis Personen, die zur Risikogruppe gehören und die man schützen will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist: Wenn man vom Tourismus lebt, kann man Existenzängste bekommen, wenn man in Kurzarbeit gesetzt wird oder ein Unternehmen führt und verantwortlich für hunderte Mitarbeiter ist, die dann nicht mehr arbeiten können. Das kann man zwar für eine bestimmte Zeit überbrücken, aber irgendwann geht es in einen kritischen Bereich.

In Sellin auf Rügen ist kaum noch jemand unterwegs.

Foto: Reto Klar

Was macht Ihre Gemeinde, um Bürger vor der Ansteckung zu schützen?

Wir informieren umfassend über alles, was festgelegt ist sowie über Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Ansonsten haben wir in öffentlichen Einrichtungen, die wir betreiben, alle üblichen Maßnahmen ergriffen. Und die Bürger achten auf die Einhaltung. Das muss man sagen: ein großes Lob an alle Rügener. Für Binz und Prora kann ich das wirklich so sagen. Wir haben eine sehr verständnisvolle Bevölkerung. Man sieht es und hört es in den Nachrichten, dass das in Großstädten nicht immer so ist. Zusätzlich zum Infektionsschutz versuchen wir, auch Familien und Arbeitnehmer in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. So können wir etwa dank vieler Sponsoren unseren Kita-Kindern sowie Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter eine kostenfreie Mittagsversorgung anbieten.

Also gibt es bei Ihnen am Strand keine Bilder wie diejenigen aus Berliner Parks, in denen sich viele Menschen versammeln?

Nein, das kann ich hier überhaupt nicht sehen. Ich war gestern am Strand zwischen Binz und Prora unterwegs. Da gehen Leute spazieren, aber sie halten sich alle an die Abstände und sind meist zu zweit. Da sah man auch Eltern mit zwei Kindern oder vielleicht mit der Oma, aber sie alle halten sich an die Regeln.

Auch am Strand von Binz ist kaum jemand zu sehen.

Foto: Reto Klar

Können Infizierte bei Ihnen auf der Insel behandelt werden?

Ja, natürlich können sie auch bei uns auf der Insel behandelt werden. Wir haben auch ein Krankenhaus, denn wir sind mit fast 1000 Quadratkilometern keine so kleine Insel. Das Sana-Krankenhaus hier hält eine bestimmte Anzahl an Betten für den Ernstfall vor. Bei uns auf Rügen ist alles bis zu einer bestimmten Kapazität möglich. Außerdem sind Stralsund und Greifswald in der Nähe.

Ist die Sperrung der Insel für Touristen aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Ja, ich halte sie für sehr sinnvoll. Bürgermeister auf den Inseln und dem Festland haben lange dafür gekämpft, dass es die Sperrung und die Polizeikontrollen gibt. Nicht etwa, weil wir schlechte Gastgeber sind, im Gegenteil: Wir wollen sowohl diejenigen, die zu uns kommen, als auch unsere eigenen Einwohner schützen. Wenn wir dann über diese schweren Zeiten hinweg sind, freuen wir uns auf jeden Gast, der wiederkommt. Aber jetzt müssen wir dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert und dass wir keinen exponentiellen Anstieg an Infizierten haben, um vor allem Risikogruppen zu schützen. In der Hochsaison waren hier im Ort vorher teilweise bis zu 40.000 Gäste. Daran sieht man, wie viele Menschen bei uns täglich in den Ort gekommen sind.

Wie feiern Sie persönlich dieses Jahr Ostern?

Ich bin in der glücklichen Lage, Ostern feiern zu können, wie ich es bisher fast immer gefeiert habe, wenn ich keine Termine wahrnehmen musste. Sie werden natürlich in diesem Jahr eingeschränkt stattfinden. Meine Kernfamilie wohnt in Binz und in Mecklenburg-Vorpommern. Somit habe ich keine Einschränkungen.

Kommen Verwandte zu Ihnen?

Ich habe nur einen Verwandten, der außerhalb von Binz wohnt und das ist mein Sohn. Er darf uns als enger Verwandter besuchen. Aber wir haben in unserer Kernfamilie natürlich auch Angehörige der Risikogruppe. Sie versuchen wir zu schützen, indem wir Abstand halten oder sie seltener treffen. Das Osterfest wird sicherlich nicht ganz so gefeiert wie sonst. Auf Umarmungen verzichten wir jetzt generell, weil man ja auch nicht weiß, ob man Träger des Virus ist. Insofern sind wir als Familie ganz vorsichtig. Hier besteht für mich der große Unterschied zu vorherigen Osterfesten, wo man sich oft in den Armen lag und sich drückte. Das machen wir momentan nicht.