Ostereinkauf in Berlin: Gereizte Stimmung und lange Warteschlangen

Menschen stehen in einer Schlange vor dem Edeka-Supermarkt in der Osnabrücker Straße in Charlottenburg und warten auf den Einlass.

Berlin. Thilo Leipold arbeitet normalerweise als Kassierer in der Rewe-Filiale nahe dem Hansaplatz in Tiergarten. Doch an diesem Sonnabend ist er der Türsteher vor dem Supermarkt. Neben ihm reihen sich zehn Kunden in einer Schlange ein. Sie alle warten auf Einlass. Sobald jemand den Laden verlässt, bittet Leipold den nächsten hinein. „Ostern ist jedes Jahr anstrengend für uns Mitarbeiter, weil viele einkaufen gehen. Und nun müssen wir wegen des Virus die Einlasskontrolle machen“, sagt Leipold.

Supermärkte in der ganzen Stadt haben Maßnahmen ergriffen, um ihre Kunden auch während des hektischen Ostergeschäfts vor dem Coronavirus zu schützen. Gleichzeitig sind Produkte wie Toilettenpapier noch immer Mangelware – zumindest in manchen Filialen.

Ostereinkauf in Berlin: Kundin beschwert sich über Ansammlung vor Lidl

Die Einlasskontrolle zeigt offenbar Wirkung. Beim Einkauf ist die Atmosphäre erstaunlich still, da sich nur eine Handvoll Kunden im Laden aufhält. Der in anderen Jahren eher hektisch verlaufende Ostereinkauf wird so zu einem ruhigen Gang entlang der Regale.

Angespannte Stimmung herrscht vor der Lidl-Filiale an der Wilmersdorfer Straße. Um dort zum Eingang im Untergeschoss zu kommen, müssen Kunden eine Rolltreppe benutzen. Sie alle sammeln sich in dem kleinen Vorraum vor der Schiebetür. Eine Kundin bekommt Angst angesichts der größer werdenden Gruppe im Untergeschoss. Sie schreit den Securitymitarbeiter an, der vor der Schiebetür steht und Einkaufswagen desinfiziert: „Hier ist kein Abstand möglich. Das ist gefährlicher, als Leute in den Markt reinzulassen!“ Nach kurzer Überlegung reagiert der Mann in neongelber Weste auf die Beschwerde. Er schaut zu den anderen Kunden im Vorraum und sagt: „Alle wieder hoch und oben anstellen!“

Wenn man es dann durch die Schiebetür am Eingang geschafft hat, sieht man in der Filiale links hinten in den Regalen ein rar gewordenes Gut: Toilettenpapier. Ein Mann Anfang 50 greift zu und nimmt zwei Achterpackungen mit zur Kasse. Doch die Kassiererin hinter der Plexiglasscheibe ermahnt ihn sofort: „Jeder darf nur eine Packung mitnehmen.“ Mit verschämt gesenktem Blick beginnt der Mann, mit ihr zu diskutieren. Er brauche die Rollen für seine Kinder, sagt er. Doch die Kassiererin bleibt unnachgiebig. Schließlich muss der Kunde ihr seine zweite Packung aushändigen.

Supermarkt-Mitarbeiter wirken ermüdet

Auch die Mitarbeiter bei Edeka an der Osnabrücker Straße wirken ermüdet vom Ostergeschäft. Eine Kassiererin trägt eine hellgrüne Mundschutzmaske. Immer wieder blickt sie nervös zu der Schlange vor ihrer Kasse und achtet darauf, dass Kunden den Sicherheitsabstand wahren. Sie unterhält sich mit einem Sicherheitsmitarbeiter, der ebenfalls Mundschutz trägt und die Kunden nun auffordert, sich auf die Kassen zu verteilen. Dort sind die Schlangen länger als vor dem Eingang. Vor der Filiale in Charlottenburg warten meist nicht mehr als acht Kunden auf Einlass.

Wer sich vom Ostereinkauf erholen möchte, kann in Parks gehen, um dort spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Im Schlosspark Charlottenburg sind am Sonnabendnachmittag viele Jogger unterwegs. Familien spielen Feder- oder Fußball. Antoine Adler ist mit seiner Frau auf die Wiese gekommen, um an der frischen Luft seine Muskeln zu trainieren. Neben seine Trainingsmatte hat er je einen Sechserpack mit kleinen und großen Wasserflaschen gelegt. „Das benutze ich, um Sport zu machen. Die kleinen Flaschen hebe ich hoch, um den Bizeps zu trainieren, und die großen Flaschen stemme ich für die Brustmuskulatur“, erklärt der 64-Jährige. Er komme jeden Tag in den Schlosspark, weil er in der Nähe wohne. Da sein Fitnessstudio nun geschlossen sei, müsse er kreative Lösungen finden, um Sport zu treiben, sagt Antoine Adler. Und trainiert weiter.

