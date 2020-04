Trotz Corona - Große Nachfrage nach Beelitzer Spargel

Vor Beginn der Osterfeiertage hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zufrieden mit der jüngsten Entwicklung bei den Corona-Zahlen geäußert: Die Zahl der neuen Infektion "flacht sich ab", sagte er in Berlin. Deshalb sei es wichtig, weiter konsequent zu bleiben. from Jens Spahn in BerlinN°1QI1IU

Bei 4446 Menschen in Berlin ist inzwischen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Davon sind 2569 wieder genesen und 46 Menschen gestorben.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Berlin erhalten Sie auch hier.

Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus und Covid-19 haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Die Stimmung in der Berliner Wirtschaft ist inzwischen auf ein Rekordtief gesunken.

Berlin. Das Coronavirus ist in Berlin immer noch auf dem Vormarsch. In unserem Newsticker halten wie Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und Covid-19 in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Die aktuellen Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

+++ Sonnabend, 11.04.2020+++

Die wichtigsten Corona-News für Berlin und Brandenburg am Ostersamstag

►Ostereinkauf in Berlin: Gereizte Stimmung und lange Warteschlangen

►IHK-Umfrage: Stimmung der Berliner Wirtschaft auf Rekordtief

►Tägliche Bilanz der Polizei zu Corona-Verstößen

►Landesschülerausschuss appelliert an Müller

17.53 Uhr: Zwei coronainfizierte Senioren in Potsdamer Kliniken gestorben

In Potsdamer Kliniken sind zwei weitere mit dem Coronavirus infizierte Senioren gestorben. Im Klinikum Ernst von Bergmann starb eine 92-jährige Frau, im Alexianer St. Josefs Krankenhaus ein 79-jähriger Mann, wie die Landeshauptstadt am Samstagabend mitteilte. Die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, ist damit auf 37 gestiegen. 24 von ihnen hatten die Stadt als Wohnort. (Stand 11. April, 16 Uhr).

Die Zahl der seit Februar mit dem Coronavirus infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer liegt nun (Stand 11. April 16 Uhr) bei 438. 55 Menschen gelten den Angaben zufolge unterdessen als genesen.

In den Potsdamer Kliniken werden derzeit 125 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt. 83 von ihnen befinden sich im Klinikum Ernst von Bergmann, 18 von ihnen auf der Intensivstation. Im Alexianer St. Josefs Krankenhaus gibt es 42 Patientinnen und Patienten, drei von ihnen liegen auf der Intensivstation.

16.16 Uhr: Weitere 500.000 Mundschutz-Masken für Brandenburg beschafft

Die neue Task Force Beschaffung hat weitere 500.000 Mundschutz-Masken für Brandenburg organisiert. Am Karfreitag eingetroffen, gehen sie nun durch den Zentraldienst der Polizei (ZDPol) nach einem abgestimmten Schlüssel an die Landkreise und kreisfreien Städte, teilte das Gesundheitswesen am Sonnabend mit.

„Wir haben bereits einiges beschafft und erwarten demnächst weitere größere Lieferungen“, sagte Anja Germer, Direktorin vom ZDPol und Leiterin der neuen Task Force Beschaffung beim Koordinierungsstab „Corona“ der Landesregierung. Die Situation auf dem Weltmarkt sei immer noch sehr angespannt. Bei allen Aufträgen müsse zudem auch immer auf die Qualität geachtet werden, da es viele unseriöse Angebote gebe.

Die Landesregierung hatte die Task Force eingerichtet, da versprochene Bundes-Lieferungen nur sehr zögerlich und in kleinen Mengen eintreffen. "Der Mangel an persönlicher Schutzausrüstung bereitet mir momentan die größte Sorge“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne). „Wir brauchen noch deutlich mehr Material, denn auch unsere Pflegeeinrichtungen warten dringend auf Nachschub.“

15.45 Uhr: 100 Polizisten im Einsatz gegen "Hygienedemo" vor der Volksbühne

Die Berliner Polizei ist derzeit mit rund 100 Kräften auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte vor der Volksbühne im Einsatz, um dort eine Demonstration zu verhindern. „Einzelne Personen, die als zukünftige Versammlungsteilnehmer in Betracht kommen oder den Anschein erwecken, werden angesprochen und auf Bestimmung der Eindämmungsverordnung hingewiesen“, sagt ein Polizeisprecher. Aktuell befänden sich rund zehn Personen auf dem Platz.

Es ist die dritte sogenannte „Hygienedemo“ vor der Volksbühne, zu der das Bündnis „Demokratischer Widerstand“ aufgerufen hat. Sie sollte um 15.30 Uhr starten. Wie auch schon an den vorherigen Sonnabenden richtet sich der Protest gegen die Corona-bedingten Einschränkungen durch das Infektionsschutzgesetz und für das Grundgesetz – insbesondere die darin verbriefte und momentan eingeschränkte Versammlungsfreiheit. Dabei wolle man zwei Meter Abstand halten und einen Mundschutz tragen, heißt es im Aufruf.

„Ein Aufenthalt ohne einen triftigen Grund ist nach der Eindämmungsverordnung nicht zulässig“, so der Polizeisprecher weiter. Den gebe es nicht, weil die Demonstration nicht gestattet worden sei. Trotzdem an der Versammlung teilzunehmen, kann Konsequenzen bis zu Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz nach sich ziehen.

15.27 Uhr: Bundesverfassungsgericht: Gottesdienst auch mit Corona-Schutzmaßnahmen zu riskant

Ein religiöser Verein aus Berlin darf auch nach einem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht keine Gottesdienste abhalten. Die Karlsruher Richter sehen in der Corona-Krise den Schutz von Leib und Leben an oberster Stelle. Dahinter müsse „das grundrechtlich geschützte Recht auf die gemeinsame Feier von Gottesdiensten derzeit zurücktreten“, entschieden sie. Der Beschluss von Karfreitag wurde am Sonnabend veröffentlicht. (Az. 1 BvQ 31/20)

Der Ausgang ist keine Überraschung, nachdem das Verfassungsgericht am Freitag in einer ersten Entscheidung bereits das Gottesdienst-Verbot in Hessen über die Osterfeiertage in Kraft belassen hatte. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sind derzeit in allen Bundesländern wegen der Ansteckungsgefahr untersagt.

Der Verein hatte zugesichert, dass maximal 50 Menschen in die Kirche gelassen würden, mit einem Mindestabstand von 1,50 Metern. Die Berliner Verwaltungsgerichte hatten das immer noch für zu riskant gehalten. Beim gemeinsamen Beten und Singen würden vermehrt Tröpfchen in die Luft abgegeben, die das Virus enthalten könnten. Außerdem bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen eine besonders hohe Ansteckungsgefahr, wenn der Kontakt zu einem Erkrankten länger als 15 Minuten dauere. Und Gottesdienste dauerten in der Regel länger.

Diese Einschätzung teilen die Verfassungsrichter. Wie in ihrer Entscheidung zum hessischen Verbot sprechen sie gleichzeitig von einem „überaus schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit“. Das auch in Berlin zunächst bis 19. April befristete Verbot muss deshalb vor jeder Verlängerung streng geprüft werden. Sobald verantwortbar, ist es unter Auflagen zu lockern.

15.15 Uhr: Große Nachfrage nach Beelitzer Spargel

Die Nachfrage nach Beelitzer Spargel kann trotz der nun angereisten Erntehelfer aus Rumänien kaum gedeckt werden. „Abends ist die Ware ausverkauft, das Ostergeschäft läuft trotz der Beschränkungen wegen Corona“, sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Vereins Beelitzer Spargelbauern, am Samstag. An den Verkaufsständen auf den Höfen werde streng darauf geachtet, dass die Kunden die geforderten Abstände einhalten. Vielerorts kontrollierten dies Ordnungsamtsmitarbeiter. „Verstöße wurden mir nicht bekannt.“

Nach Angaben von Jakobs wird nach Ostern das Geschäft mit dem Spargel richtig anlaufen. Zum einen begünstigt das sonnige Wetter das Wachstum des Gemüses. Zudem haben 1000 Rumänen seit ihrer Anreise am Donnerstag die Arbeit auf den Spargelhöfen im Land aufgenommen. In den nächsten Tagen werden nach Angaben von Jakobs weitere 1000 Saisonkräfte aus Rumänien erwartet. Dann stünden erfahrene Spargelstecher bereit, sagte er.

Für die Betriebe gelten in der Zeit der Corona-Pandemie ebenfalls strenge Auflagen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sagte er. So teilen sich weniger Saisonkräfte in einer Unterkunft ein Zimmer. Die Neuankömmlinge arbeiten in Extra-Teams auf den Feldern. „Nun kann Spargel in den Mengen gestochen werden, wie er gefragt ist“, sagte Jakobs. Der Preis pro Kilogramm werde dann von jetzt 11 bis 12 Euro in den einstelligen Bereich auf etwa 8 Euro sinken.

15.14 Uhr: Wir starten unseren neuen Newsblog zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle bisherigen Entwicklungen finden Sie in unserem bisherigen Newsblog.

Coronavirus in Berlin: Das ist der Stand der Fallzahlen und der Ausbreitung

Weitere Artikel zum Coronavirus und Covid-19