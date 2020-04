Corona in Berlin - Linke fordern: Berlin soll Abi-Prüfungen absagen

Bei 4736 Menschen in Berlin ist inzwischen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Davon sind 2864 wieder genesen und 62 Menschen gestorben.

Die Stimmung in der Berliner Wirtschaft ist inzwischen auf ein Rekordtief gesunken.

Berlin. Das Coronavirus ist in Berlin immer noch auf dem Vormarsch. In unserem Newsticker halten wie Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und Covid-19 in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Die aktuellen Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

+++ Mittwoch, 15.04.2020 +++

10.30 Uhr: Linke-Fraktion: Berlin soll auf Abschlussprüfungen verzichten



Fast 30.000 Schüler, die in diesem Jahr in Berlin die Schule verlassen werden, haben seit dem 17. März 2020 keinen regulären Unterricht mehr. Deshalb fordert die bildungspolitische Sprecherin der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Regina Kittler, dass die anstehenden Abiturprüfungen und die für den mittleren Schulabschluss (MSA) nicht stattfinden. Die Schüler lernten zurzeit „unter teils belasteten Lebenssituationen.“ Das Zuhause könne die Professionalität von Lehrern, Erziehern und Sozialarbeitern nicht ersetzen.

„In dieser Situation müssen wir (...) dafür sorgen, dass sich bestehende Ungerechtigkeiten im Bildungssystem nicht infolge der Corona-Krise noch weiter verschärfen“, so Kittler. Nicht alle Schüler hätten Zugang zu Computern oder WLAN. Auch hätten viele Schüler und Lehrer Angst, sich bei Prüfungen in der Schule mit dem Coronavirus anzustecken. Kittler bezweifelt, dass die Forderungen des Gesundheitsschutzes eingehalten werden können, auch angesichts fehlender Schutzbekleidung.

Die Fraktion der Linke fordert deshalb die Kultusministerkonferenz auf, die Prüfungen in diesem Schuljahr auszusetzen. Die Noten für den Abschluss der allgemeinen Hochschulreife sollten aus den Zensuren der letzten vier Semester der Gymnasialen Oberstufe berechnet werden. MSA und Berufsbildungsreife sollten auf der Grundlage der erbrachten Leistungen im 10. Schuljahr zuerkannt werden.

10 Uhr: Bilanz der Polizei zu den Verstößen gegen die Corona-Regeln

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hat die Polizei am Dienstag und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durchgeführt. Tagsüber überprüften rund 420 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 180 Polizisten die Einhaltung der Regeln. Zehn Objekte und 78 Personen im Freien wurden überprüft. Dazu schrieben die Beamte drei Straf- und 50 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020 hat die Polizei damit insgesamt 2301 Objekte überprüft und 7388 Kontrollen im Freien durchgeführt. In 873 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1067 Straftaten und seit dem 23. März 1628 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

8.44 Uhr: Brandenburgs Regierungschef gegen schnelle Öffnung der Schulen

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) ist in der Debatte um eine schnelle Öffnung der seit Wochen geschlossenen Schulen auf die Bremse getreten. „Vielleicht können wir in einigen Wochen mit kleineren Gruppen von Schülern beginnen“, sagte der Brandenburger Regierungschef vor dem Gespräch der Ministerpräsidenten der Länder über Lockerungen der Corona-Beschränkungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochmorgen im RBB-Inforadio. „Da gibt es unterschiedliche Ideen.“ Etwa ein Drittel der Schüler könnte in die Schulen gehen. Das sähen auch Experten so.

Woidke sieht nicht, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen mit dem vollen Beginn der Schulen gerechnet werden könne. Schulen könnten gerade als soziale Räume eine große Infektionsgefahr darstellen. Davon sei er überzeugt. Ein Wiedereröffnung müsse vernünftig und mit Distanz und scharfen Hygieneregeln beginnen. Anders werde es nicht möglich sein. Es müsse verhindert werden, dass in einigen Wochen noch schärfere Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus eingeführt werden müssten als bisher.

Prinzipiell kann sich Woidke Lockerungen vorstellen. Beispielsweise im Einzelhandel. Doch das brauche Vorbereitung. Und die derzeitigen Regeln müssten auf den kleineren Einzelhandel übertragen werden. Es werde aber Wochen brauchen um das wieder hochzufahren, so Woidke.

5.31 Uhr: Saisonfortsetzung der Handball- und Basketballbundesliga ungewiss

Aktuell ruht der Basketball- und Handball-Ligabetrieb wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise. Alba-Geschäftsführer Marco Baldi kämpft zwar weiter um eine Fortsetzung der Basketball-Saison, ist sich aber auch der Schwierigkeit der Situation bewusst. „Momentan sind wir weit davon entfernt, dass es klappt“, sagte Baldi.

Manager Bob Hanning von den Füchsen Berlin hat nur wenig Hoffnung, dass die Saison in der Handball-Bundesliga noch einmal fortgesetzt wird. „Ich rechne nicht mehr damit“, sagte Hanning. Der Liga läuft die Zeit davon. Denn bereits zuvor wurde erklärt, dass die Saison aus rechtlichen Gründen spätestens am 16. Mai wieder beginnen müsste, um sie bis Ende Juni noch beenden zu können.

4.16 Uhr: Dehoga - Lockerungen müssen Berliner Betrieben Umsatz ermöglichen

Künftige Lockerungen der derzeitigen Corona-Einschränkungen müssen aus Sicht der Gaststättenverbands Dehoga der Branche einen überlebensfähigen Umsatz ermöglichen. „Restaurant- und Biergärten-Öffnungszeiten bis 18.00 Uhr garantieren das zum Beispiel nicht“, teilte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Dehoga-Landesverbands Berlin, auf Anfrage mit. „Kosten für Betriebe ohne jegliche Chance auf Ertrag auf Grund zu starker Beschränkungen wären fatal.“ Lengfelder forderte daher, Öffnungszeiten bis mindestens 22.00 Uhr zu ermöglichen.

Die Chefs der einzelnen Bundesländer beraten am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Bestehen der Maßnahmen über den 19. April hinaus. Bis dahin gelten im ganzen Land bislang weitreichende Kontaktbeschränkungen, um die Ausbreitung von Sars-CoV-2 einzudämmen.

+++ Dienstag, 14.04.2020 +++

20.14 Uhr: Müller bekräftigt: Abitur-Prüfungen sollen stattfinden

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat das Ziel bekräftigt, nach den Osterferien Abitur- und andere Prüfungen stattfinden zu lassen - trotz Bedenken aus der Schülerschaft. „Das muss man jetzt auch wirklich umsetzen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in der „Abendschau“ des RBB. „Die, die sich in einem Übergang befinden von der Grund- in die Oberschule, die das MSA schreiben wollen, die das Abitur schreiben wollen, die müssen die Chance dazu haben.“

Bundesweit sei hier ein einheitliches Vorgehen nötig. In einigen Länder hätten die ersten Schüler schon Prüfungen geschrieben. „Wir wollen das bei uns auch gewährleisten“, so Müller. „Aber natürlich mit Regeln und entsprechenden Hygienemaßnahmen.“ Zudem machte der Regierungschef deutlich, dass auch flexible Lösungen möglich sein müssen - etwa unterschiedliche Termine für die schriftlichen Prüfungen.

In Berlin, wo die Schulen wie anderswo in Deutschland seit Wochen geschlossen sind, macht der Landesschülerausschuss gegen die Abiturprüfungen Front. Er fordert ein Abi ohne Abschlusstests. Viele Schüler seien in der Corona-Krise verunsichert und könnten nicht richtig dafür lernen. Etliche hätten auch gesundheitliche Bedenken. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte zuletzt unterstrichen, dass Berlin die Prüfungen nicht im Alleingang absagen könne. Es gehe darum, die allgemeine Anerkennung des Abiturs sicherzustellen.

19.59 Uhr: Mittlerweile 4736 Infizierte - 62 Todesopfer

In Berlin sind 4736 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Dienstagabend mit. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.

4736 Infizierte:

2360 Personen sind männlich

2367 weiblich

bei neun Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 582 Personen, davon werden 137 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

62 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. 2864 Personen sind genesen.

Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt:

zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt

fünf 50 bis 59 Jahre alt

fünf verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt

12 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt

38 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter

Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.

An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk:

Charlottenburg-Wilmersdorf 573 (+3) / 367 genesen

Friedrichshain-Kreuzberg 399 (+2) / 288 genesen

Lichtenberg 178 (+1) / 108 genesen

Marzahn-Hellersdorf 180 (+2) / 87 genesen

Mitte 732 (+9) / 443 genesen

Neukölln 491 (+12) / 331 genesen

Pankow 469 (+7) / 283 genesen

Reinickendorf 381 (+15) / 201 genesen

Spandau 187 (+7) / 105 genesen

Steglitz-Zehlendorf 420 (+5) / 187 genesen

Tempelhof-Schöneberg 486 (+6) / 303 genesen

Treptow-Köpenick 240 (+0) / 161 genesen

16.21 Uhr: 18 Tonnen Schutzmaterial aus China eingetroffen

In Berlin ist am Dienstag eine weitere Ladung mit Schutzmaterial gegen Corona-Infektionen aus China angekommen. Laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) handelt es sich um 18 Tonnen, darunter 2,5 Millionen Mund-und-Nasenschutzmasken sowie je 100.000 FFP2-Masken und 100.000 Schutzbrillen. Das Material reicht laut Kalayci, um „das Nötigste in den kommenden Tagen zu bewältigen“. Es soll demnach an Krankenhäuser, Pflegeheime und an ambulante Versorger, insbesondere Dialyseeinrichtungen verteilt werden. Es werde darüber hinaus versucht, weiteres Material zu organisieren. Zunächst hatte der RBB berichtet.

Die aktuelle Lieferung wurde aus China nach Frankfurt am Main geflogen und unter Polizeischutz nach Berlin an einen geheimen Ort gebracht, um es von dort aus zu verteilen. Bereits in der vergangenen Woche war eine größere Lieferung eingetroffen.

16.15 Uhr: Coronavirus in Britzer Pflegeheim: Viele Bewohner genesen

Nach einer Welle von Coronavirus-Infektionen in einem Berliner Pflegeheim Anfang April sind die meisten Bewohner genesen oder auf dem Weg der Besserung. Sie hoffe, dass die Quarantäne für das Hermann-Radke-Haus im Stadtteil Britz am Mittwoch aufgehoben werde, sagte die Geschäftsführerin des Diakoniewerks Simeon, Marion Timm.

Insgesamt hatten sich 23 der 88 Bewohner und 6 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. In der Zeit danach habe es sechs Todesfälle unter alten Menschen gegeben, von denen drei in direktem Zusammenhang mit dem Virus standen, berichtete Timm. Alle Toten hätten Vorerkrankungen gehabt.

Grund für die Häufung der Infektionen war vermutlich ein Kegelabend, den ein ehrenamtlicher Helfer Mitte März noch vor den Kontaktverboten organisiert hatte. Der Helfer war selbst über 80 Jahre alt und starb. Diese Verkettung sei tragisch, sagte Timm. Das Haus habe die ganze Zeit über ausreichend Schutzkleidung verfügt.

15.13 Uhr: VBB: Vorerst keine generellen Abo-Erstattungen wegen Coronavirus

Für Inhaber von Abos und Monatstickets beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) gibt es vorerst keine weiteren Erstattungsmöglichkeiten während der Corona-Krise. „In Abwägung der derzeit vorliegenden Rahmenbedingungen und Umstände hat man sich darauf verständigt, dass die gültigen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen weiterhin anzuwenden sind“, heißt es in einem Antwortschreiben des VBB auf einen Brief des Fahrgastverbands Pro Bahn Berlin-Brandenburg.

Darin hatte der Verband auf die aktuelle Lage vor allem von älteren Abonnenten ab 65 Jahren hingewiesen. „Diese Kunden sind Angehörige der Risikogruppe, der generell von der Benutzung des ÖPNV abgeraten wird“, schreibt Pro Bahn. „Damit wird dieses Abo für die Zeit der Einschränkungen geradezu wertlos.“

Für Abokunden gibt es beim VBB die Möglichkeit, Zeitkarten zurückzugeben und sich diese erstatten zu lassen, etwa, wenn der Kunde krank ist und die Karte nicht nutzen kann. Inzwischen erstattet der Verbund auch bei amtlich verordneten Quarantänefällen während der Corona-Krise die Tickets - abzüglich des Fahrpreises für die bereits getätigten Einzelfahrten. Eine generelle Erstattung - etwa für Kunden, die aus Vorsicht auf Bus- und U-Bahnfahrten verzichten - gibt es nicht.

Pro Bahn kritisierte diese Regelung in einer Reaktion auf das Antwortschreiben. „Die Bundesregierung empfiehlt also den Seniorinnen und Senioren, den ÖPNV zu meiden, der VBB besteht auf seiner monatlichen Abbuchung.“ Der Verkehrsverbund stellt allerdings in seiner Antwort in Aussicht, die Kulanzregeln neu zu überdenken, sollten die aktuellen Einschränkungen längerfristig bestehen bleiben oder sogar verschärft werden.

15.11 Uhr: Brandenburgs CDU fordert Öffnung von Geschäften

Als erste Schritte für eine Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise hält die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag eine Öffnung von Einzelhandelsgeschäften und der Gastronomie für sinnvoll. Dies sei notwendig etwa für kleinere Boutiquen, die bereits Sommerware geordert und bezahlt hätten, sagte der CDU-Abgeordnete Frank Bommert am Montag nach der Fraktionssitzung. Dabei müsse selbstverständlich darauf geachtet werden, dass die Hygiene- und Abstandsvorschriften gewahrt werden könnten. So könnten in Restaurants etwa die Zahl der Plätze halbiert werden und die Kellner einen Mundschutz tragen.

15.08 Uhr: Tempohomes sind nun Quarantäne-Standort für Flüchtlinge

Die Container-Unterkünfte im Stadtteil Französisch Buchholz dienen seit Dienstag als Quarantäne-Standort für Flüchtlinge und Asylsuchende. Das zuständige Gesundheitsamt Pankow habe die so genannten Tempohomes dafür freigegeben, teilte Stefan Strauß, Sprecher der Senatssozialverwaltung, mit. Zu den Sicherheitsstandards gehöre auch, dass genügend Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und Hygieneartikel für die Bewohner und Mitarbeiter vorhanden seien. In den Tempohome-Unterkünften gibt es eigene Zimmer mit separater Küche und separaten Sanitäranlagen.

Bisher sind 27 Infektionen mit dem neuen Coronavirus unter Flüchtlingen in Berlin bekannt. 15 Menschen sind im Krankenhaus, 160 befinden sich als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne. Zwei Unterkünfte stehen komplett unter Quarantäne. Zum jeweiligen Vorgehen entscheiden die zuständigen Amtsärzte und die Gesundheitsämter der Bezirke.

14.57 Uhr: Müller zu Lockerungen: Schutz von Menschenleben bleibt oberstes Gebot

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat davor gewarnt, in der Debatte um die Lockerung von Beschränkungen das Corona-Infektionsgeschehen außer Acht zu lassen. „Nach wie vor ist der Gesundheitsschutz oberstes Gebot, wenn wir über Lockerungen sprechen“, sagte Müller am Dienstag der Deutschen Presse- Agentur. „Es geht weiterhin darum, Menschenleben zu schützen und unsere Krankenhäuser so aufzustellen, dass sie auf die Versorgung von Corona-Patienten gut vorbereitet sind. Uns muss klar sein, dass wir noch nicht über den Berg sind. Daran werden wir all unsere Überlegungen messen.“

Zuvor hatte Müller Hoffnungen auf eine Lockerung bereits in der kommenden Woche gedämpft. So etwas könne es „frühestens ab 27. April, eventuell auch erst ab 1. Mai“ geben, sagte er dem RBB-Radio eins.

14.51 Uhr: CDU mahnt Konzept für Schulöffnungen an - Scheeres zurückhaltend

Angesichts der Debatte über die mögliche Wiedereröffnung von Schulen in der Corona-Krise dringt die CDU in Berlin auf einen klaren Fahrplan. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) müsse Schulöffnungen und die Prüfungsvorbereitungen zum Abitur nun „mit ganzer Kraft“ vorantreiben, forderte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dirk Stettner, am Dienstag.

„Wir erwarten vom Senat ein abgestimmtes Konzept, in welchen Jahrgangsstufen und zu welchem Zeitpunkt der Schulbetrieb wiederaufgenommen werden soll“, unterstrich er. „Die Empfehlungen der Leopoldina Akademie geben hierfür wertvolle Hinweise.“

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte am Montag für einen „realistischen“ Zeitplan zurück zur Normalität plädiert, wenn das Infektionsgeschehen dies ermögliche. So empfahlen die Wissenschaftler, Schulen „so bald wie möglich“ wieder zu öffnen - angefangen bei Grundschulen sowie Unter- und Mittelstufen.

Scheeres äußerte sich am Dienstag zurückhaltend zur Umsetzung. „Die Leopoldina-Empfehlungen sind eine wichtige, aber nicht die einzige Stellungnahme zum Thema“, sagte die Senatorin. Sie verwies auf die Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch.

14.42 Uhr: Aufhebung nicht eilbedürftiger Verhandlungstermine bis einschließlich 30. April

Wegen der Corona-Pandemie findet im Landgericht Berlin nur ein Notbetrieb statt. Die meisten Verhandlungstermine bis zum 19. April sind aufgehoben worden. Hiervon ausgenommen sind bereits begonnene Hauptverhandlungen in Strafsachen sowie weitere eilbedürftige Verfahren, insbesondere Haftsachen, in denen weiterhin Verhandlungen angesetzt und durchgeführt werden. Der Präsident des Landgerichts hat den Vorsitzenden Richtern nunmehr empfohlen, auch die bis zum 30. April terminierten Sitzungen mit Ausnahme eilbedürftiger Sachen aufzuheben.

14.33 Uhr: Pankows Bürgermeister will keine Schulöffnung vor den Sommerferien

Pankows Bürgermeister Sören Benn (Die Linke) will keine Schulöffnung mehr vor den Sommerferien. "Ich halte die, auch allmähliche, Rückkehr zum Präsenzbetrieb in den Schulen vor den Sommerferien für falsch", schrieb der Politiker auf Twitter. Eine Schulöffnung stelle Schulleitungen laut Benn vor Aufgaben, an denen sie nur scheitern können. Außerdem gebe es ein gesundheitliches Risiko. Benn spricht sich dafür aus, dass "alle Kraft und Kreativität" darauf verwendet werden sollten, "neue Lernformen zu etablieren".

Warum ich die Schulöffnung für falsch halte und was m.E. stattdessen auch der Tagesordnung steht. #schuloeffnung #Coronakrise #Leopoldina pic.twitter.com/hXCiBlCWaJ — Sören Benn (@SoerenBenn) April 14, 2020

14.16 Uhr: Sozialarbeiter fehlen: Zweite Unterkunft für Obdachlose kann nicht öffnen

In Berlin scheitert die Öffnung einer zweiten Unterkunft für Obdachlose in der Corona-Krise bisher am Personal. „Das Geld ist da, Unterkünfte auch, aber nicht genügend Soziarbeiterinnen und Sozialarbeiter“, teilte Stefan Strauß, Sprecher der Senatssozialverwaltung, am Dienstag mit. Vorgesehen sei die zweite Unterkunft im 24-Stunden-Betrieb für 150 Menschen an der Storkower Straße im Bezirk Pankow.

14.11 Uhr: Warnung vor Cyber-Kriminalität

Bei Europol wird ein Anstieg von Cyber-Kriminalität in der Coronavirus-Krise verzeichnet. Kriminelle verkaufen z.B. gefälschte Masken und Testkits oder stehlen Nutzer-Daten, um ein Lösegeld zu erpressen.

14.08 Uhr: Arbeiterwohlfahrt erhält Schutzausrüstung

Im Beisein von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) haben Vivantes-Geschäftsführerin Andrea Grebe und AWO-Chef Oliver Bürgel eine große Ladung Schutzausrüstung für Berliner Pflegeeinrichtungen entgegengenommen. "Persönliche Schutzausrüstung ist für die Arbeit der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und deren Mitglieder von höchster Wichtigkeit. Viele unserer 160.000 Beschäftigten in Berlin benötigen Masken, Handschuhe und Schutzkittel für ihre tägliche Arbeit", sagte Bürgel.

Heute morgen nahm #AWO Landesgeschäftsführer und #LIGABerlin Federführer Oliver Bürgel gemeinsam mit @dil_kal & @Vivantes Geschäftsführerin Dr. Andrea Grebe eine große Lieferung an #Schutzausrüstung u. a. für #Berlin|er Pflegeeinrichtungen in Empfang. Hierzu...1/3 pic.twitter.com/kKoSqgEGSs — AWO Berlin - Arbeiterwohlfahrt Landesverband (@AWOBerlin) April 14, 2020

13.22 Uhr: Müller glaubt an Maskenpflicht „für bestimmte Situationen“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rechnet nicht mit einer allgemeinen Maskenpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland. Punktuelle Vorgaben dieser Art kann er sich aber vorstellen. „Ich glaube, dass es eine allgemeine Maskenpflicht nicht geben wird für den öffentlichen Raum insgesamt, aber natürlich für bestimmte Situationen“, sagte Müller am Freitag im RBB-Radio eins.

Er nannte ein Beispiel: „Wenn die Friseure wieder öffnen können, dass man dann sagt, sowohl der Kunde wie auch der Friseur müssen eine Maske tragen, weil man da ja in einem sehr engen direkten Kontakt ist zwischen zwei Menschen - so etwas.“ Wenn es Lockerungen der bisherigen Beschränkungen mit Auflagen gäbe, sei das „sicherlich ein Punkt, wo Masken eine Rolle spielen“.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) äußerte sich skeptisch zu einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. „Sie schützen nicht vollkommen, können aber das Infektionsrisiko minimieren. Wenn sie freiwillig getragen werden, ist das auch in Ordnung“, sagte Geisel dem Sender 105'5 Spreeradio. Und: „Derjenige, der eine Pflicht zum Maskentragen einführt, muss dafür sorgen, dass es genug zu kaufen gibt, um die ganze Bevölkerung damit auszustatten.“

13 Uhr: Gericht - Trotz Corona keine Paketlieferungen an Sonn-und Feiertagen

In der Corona-Krise wird mehr online bestellt, so dass Zusteller mehr Pakete als sonst zu den Kunden bringen müssen. Trotzdem bleibe die Arbeit an Sonn- und Feiertagen verboten, teilte das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag mit. Damit wurden Eilanträge von mehreren privaten Paketzustelldiensten abgewiesen (Beschlüsse der 4. Kammer vom 9. April - VG 4 L 132/20 u.a.).

Die Dienste hatten laut Gericht eine Ausnahmeregelung für die Ostertage beim Landesamt für Arbeits- und Gesundheitsschutz beantragt. Sie argumentierten mit dem hohen Paketaufkommen und einem hohen Krankenstand.

11.42 Uhr: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz - Bilanz der Polizei

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin gestern und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber überprüften rund 560 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 140 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Zwölf Objekte und 435 Personen im Freien wurden überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte sechs Straf- und 64 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020 führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2.291 objektbezogene Überprüfungen sowie 7.310 Überprüfungen im Freien durch. In 870 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1.064 Straftaten und seit dem 23. März 2020 1.578 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

11.35 Uhr: 2086 Corona-Infizierte in Brandenburg bestätigt - 60 Todesfälle

In Brandenburg hat sich die Zahl der Menschen, die nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, auf 2086 erhöht. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg demnach innerhalb der letzten 24 Stunden um elf. Bislang starben 60 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2, davon allein 26 in Potsdam. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark zählte elf Tote.

Auch die Zahl der bestätigten Infizierten ist in der Landeshauptstadt Potsdam mit 446 Fällen am höchsten, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 289 und dem Kreis Barnim mit 227 Infizierten.

11.19 Uhr: Piepenbrock will Hunderte Gebäudereiniger in Kurzarbeit schicken

Die Corona-Krise zwingt Berliner Reinigungskräfte in die Knie: Rund 620 Gebäudereinigerinnen und Glasreiniger arbeiten beim Branchen-Giganten Piepenbrock – allein in Berlin und Brandenburg. Einen Großteil von ihnen will die Geschäftsführung in die „Corona-Kurzarbeit“ schicken. Sie stößt dabei jedoch auf erheblichen Widerstand bei den eigenen Beschäftigten, beim Betriebsrat und bei der Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG BAU. Der Grund: „Keine Gebäudereinigerin und kein Glasreiniger kann mit dem, was beim Kurzarbeitergeld übrig bleibt, klarkommen.

Eine Vollzeitkraft hat dann nämlich nur noch wenig mehr als 800 Euro für die Miete und zum Leben. Wer Kinder hat, liegt bei unter 900 Euro. Auch das ist viel zu wenig. Und die meisten Beschäftigten in der Reinigungsbranche haben nicht einmal die Chance, Vollzeit zu arbeiten – und damit das volle Kurzarbeitergeld zu bekommen“, sagt Jana Müllner von der IG BAU Berlin-Brandenburg.

11.13 Uhr: Friedrichstadt-Palast verlegt seine Girlreihe ins Homeoffice

Berlins größte Bühne, der Friedrichstadt-Palast, ist wie alle anderen kulturellen Einrichtungen der Stadt wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen. Aus diesem Grund hat er sein Markenzeichen, die „Girlreihe“, ins Homeoffice verlegt und per Video zugänglich gemacht. Fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses haben mitgemacht. Berndt Schmidt, Intendant des Hauses, gibt den Takt dazu vor.

11.00 Uhr: Wegen Corona-Verordnung: FDP-Abgeordneter Luthe klagt gegen Senat

Der Berliner FDP-Politiker Marcel Luthe hat im Zusammenhang mit den Corona-Eindämmungsmaßnahmen eine Organklage gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (beide SPD) eingereicht. Nach Angaben des Berliner Verfassungsgerichtshofs ging die Klage am Dienstagvormittag ein. Die Verordnung des Senats zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sei verfassungswidrig, da unter anderem keine gesetzliche Ermächtigung zu deren Erlass vorliege, heißt es in Luthes Klage. Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet.

Aus Sicht des innenpolitischen Sprechers der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus müsste der Eingriff des Senats in die Grundrechte der Berliner vom Parlament mitgetragen werden. „Ein derart weitgehender Eingriff muss nach meiner Überzeugung ausdrücklich durch den Gesetzgeber legitimiert werden, der über Sinn und Unsinn eines jeden Punktes dieser Regelung transparent debattieren muss.“Zudem sieht sich Luthe in seinen Rechten als Abgeordneter eingeschränkt, da er im Falle einer Kontrolle belegen müsse, dass er wegen seines Mandats im Freien unterwegs sei. Nach eigenen Angaben hatte er von einem Staatssekretär die Information erhalten, dass zwar sein Abgeordnetenausweis ausreiche, von einem anderen die gegenteilige Aussage.

10.44 Uhr: Müller - keine Lockerungen vor dem 27. April

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat Hoffnungen auf eine rasche Lockerung der seit Wochen geltenden Beschränkungen wegen der Corona-Krise gedämpft. So etwas werde es „frühestens ab 27. April, eventuell auch erst ab 1. Mai“ geben, sagte Müller am Dienstag in einem Interview der RBB-Welle Radio eins.

„Ab kommendem Montag wird es wahrscheinlich nicht sein. Das muss man schon sagen“, fügte er hinzu. Die bisherigen Bestimmungen zu Kontaktverboten, Geschäfts- oder Schulschließungen gelten bis einschließlich kommenden Sonntag (19. April) und müssten demzufolge noch einmal verlängert werden.

Müller verwies auf die am Mittwoch geplante Telefonkonferenz, bei der die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über mögliche Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen nach dem 19. April beraten wollen. „Wir werden dann überprüfen, ob und (wenn ja) was gelockert werden kann. Die Diskussion beginnt erst morgen. Und sie wird dann ja weitergeführt am nächsten Wochenende“, erläuterte er.

10.27 Uhr: Woidke hält Lockerungen in Schritten für gut - vor allem für Kinder

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält eine Lockerung der drastischen Beschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus in mehreren Schritten für möglich - vor allem für Kinder. „Im Interesse der Kinder und ihres Wohlergehens wäre es gut, dass möglichst viele von ihnen bald wieder in Krippe, Kita und Schule gehen können“, sagte der gegenwärtige Bundesratspräsident. „Entscheidend ist, wie wir mit der Eindämmung des Virus vorangekommen sind.“

Woidke bekräftigte erneut, dass Lockerungen nur schrittweise erfolgen könnten. „Einen Schnellstart wird es nicht geben.“ In einem Interview mit der Deutschen Pressse-Agentur hatte er am Karfreitag gesagt: „Wir werden nicht von null auf hundert schalten.“ Voraussetzungen für Lockerungen seien ein weiterer Ausbau der Testkapazitäten, eine gute Grundversorgung mit Schutzausrüstung und bedarfsgerechte Ausstattung mit Intensivbetten.

10.23 Uhr: Soforthilfe-Anträge können wieder bei der IBB gestellt werden

Die Investitionsbank Berlin hat am Dienstag mitgeteilt, dass ab sofort eine Antragstellung für den Corona-Zuschuss wieder möglich ist. Alle Infos und den Link zum Antrag gibt es auf der Website.

Die Antragstellung für den Corona Zuschuss ist ab sofort wieder möglich. Alle Infos und den Link zum Antrag gibt es auf unserer Website unter https://t.co/or5ZlK0jmO pic.twitter.com/V6sp5DuM4u — Investitionsbank Berlin (@PR_ibb) April 14, 2020

+++ Montag, 13.04.2020 +++

21.39 Uhr: Brandenburgs Innenminister zu Corona-Lockerungen: Im Einzelhandel Einiges machbar

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hält im Einzelhandel Lockerungen der strengen Corona-Regeln für denkbar. „Ich glaube, im Bereich der Dienstleistungen, im Einzelhandel vor allem, dort kann man Einiges machen, ohne das Infektionsrisiko zu erhöhen“, sagte Stübgen in einem Rbb-„Spezial“ am Montagabend. Aber auch im Bildungsbereich sei es notwendig, was zu tun. „Wenn wir hier zu lange warten, wird der Schaden für viele größer werden als die Gefahr von höheren Infektionsgeschehen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident mit Blick auf mögliche Lockerungen von Corona-Auflagen vom 20. April an. „Das müssen wir uns sehr, sehr genau im Detail anschauen, denn wir dürfen nicht fahrlässig Menschenleben riskieren.“

In der Corona-Krise stehen diese Woche erste Entscheidungen über eine Lockerung der strengen Regeln an. Am Mittwoch berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber mit den Ministerpräsidenten der Länder. Die nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina plädierte für einen „realistischen“ Zeitplan zurück zur Normalität. Die Wissenschaftler empfahlen, Schulen „sobald wie möglich“ wieder zu öffnen - angefangen bei Grundschulen sowie Unter- und Mittelstufen.

Spätestens am Freitag sei eine Entscheidung notwendig, sagte Stübgen im Rbb. „Wir werden als Brandenburg weiterhin sehen, dass wir zu möglichst bundesweit vergleichbaren Regelungen finden.“ An diesem Dienstag wird sich auch das brandenburgische Kabinett mit den Corona-Regeln befassen. Die umfangreichen Einschränkungen wegen der Corona-Krise waren bis zum 19. April beschlossen worden.

Aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird es keinen Schnellstart beim Ingangsetzen des öffentlichen Lebens geben. „Wenn wir uns für Lockerungen entscheiden, kann das aber nur schrittweise erfolgen“, sagte Woidke am Montag.

20.22 Uhr: Kultursenator Lederer zweifelt an Eröffnung des Humboldt Forums im Herbst

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) bezweifelt wegen der Corona-Krise, dass der Terminplan zur Eröffnung des Humboldt Forums eingehalten werden kann. „Vermutlich sind die in näherer Zukunft geplanten Eröffnungen stärker in Gefahr als längerfristige Vorhaben“, sagte Lederer der Berliner Morgenpost. „Ob das Humboldt Forum im Herbst dieses Jahres eröffnet, wage ich zu bezweifeln.“

In dem Prestigebau mit rekonstruierter Fassade des alten Stadtschlosses entsteht das Humboldt Forum als Kultur- und Ausstellungszentrum. Ein erster Teil soll eigentlich im September eröffnet werden. Künftig wollen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei Museen, das Land Berlin und die Humboldt-Universität Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins präsentieren. Auf der Baustelle des Humboldt Forums hatte es vergangene Woche gebrannt. Nach ersten Einschätzungen muss die Decke des betroffenen Durchgangs vermutlich abgenommen und erneuert werden.

Mit Blick auf kleinere Bühnen und Kulturprojekte sagte Lederer: „Ich fände es bedauernswert, wenn wir in zwei oder drei Jahren feststellen, dass wir zwar das Coronavirus besiegt haben, aber das Coronavirus die Vielfalt unserer Gesellschaft zerstört hat, dass am Ende nur noch große Kino- oder Musicalketten überlebt haben und nur noch kommerzialisierte Kunst von der Stange in der Stadt existiert. Das wäre nicht mehr unser Berlin, wie wir es kennen und lieben.“ Lesen Sie hier das ganze Interview.

19.24 Uhr: 5 weitere Corona-Tote und 84 Neuinfektionen in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 4667 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das meldet die Senatsgesundheitsverwaltung. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.

Bei 84 Menschen wurde in den letzten 24 Stunden eine Infektion neu bestätigt, 30 waren es am Tag zuvor. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 141 und damit acht mehr als gestern. Insgesamt liegen 568 Menschen in Krankenhäusern, zwei mehr als gestern.​



4667 Infizierte:

2335 Personen sind männlich

2324 weiblich

bei acht Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 568 Personen, davon werden 141 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 56 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag fünf weitere Todesopfer.

Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt:

sechs der Verstorbenen waren 40 bis 59 Jahre alt

15 verstorbene Patienten waren 60 bis 79 Jahre alt und

35 der verstorbenen Patienten waren über 80 Jahre alt.

Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.

An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk:

Charlottenburg-Wilmersdorf 570 (+12) / 360 genesen

Friedrichshain-Kreuzberg 397 (+4) / 282 genesen

Lichtenberg 177 (+0) / 106 genesen

Marzahn-Hellersdorf 178 (+7) / 86 genesen

Mitte 723 (+26) / 431 genesen

Neukölln 479 (+5) / 319 genesen

Pankow 462 (+5) / 279 genesen

Reinickendorf 366 (+12) / 193 genesen

Spandau 180 (+2) / 102 genesen

Steglitz-Zehlendorf 415 (+10) / 180 genesen

Tempelhof-Schöneberg 480 (+3) / 283 genesen

Treptow-Köpenick 240 (+2) / 157 genesen

16.34 Uhr: Berliner Polizei zufrieden mit Verhalten der Bürger an Ostern

Trotz der teils vollen Parks und Partys hat die Berliner Polizei ein erstes positives Fazit der Kontrollen am Osterwochenende gezogen. „Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden“, sagte eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag. Die Bürger hätten sich größtenteils an die Abstandsregeln gehalten, nur vereinzelt habe es Fehlverhalten gegeben.

Auch am Ostermontag kontrollierten nach Angaben der Sprecherin stadtweit 500 bis 600 Einsatzkräfte, ob sich die Leute an die verordneten Abstandsregeln wegen der Corona-Krise halten. Bislang hätten die Polizisten vor allem viele Sportler und Fahrradfahrer bemerkt, hieß es. Wahrscheinlich wegen des Wetterumschwungs würden sich nicht so viele Menschen wie zuvor etwa in Parks niederlassen. Am Montag war es deutlich kälter als an den Tagen zuvor.

Die Polizei hatte ab Karfreitag in der Hauptstadt verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Im Vorfeld war befürchtet worden, dass es die Menschen wegen des angekündigten guten Wetters vermehrt nach draußen ziehen würde.

Eine Polizeisprecherin räumte auf Anfrage ein, dass die Parks teils stark frequentiert gewesen seien und sich manche Menschen nicht an die Verordnungen hielten. Doch angesichts der Zahl der Bürger, die in Berlin leben, handele es sich um eine kleine Minderheit.

16.26 Uhr: CDU-Fraktionschef: Wirtschaft braucht Perspektive

Vor der Runde der Länder-Chefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hat Berlins CDU-Fraktionsvorsitzender Burkard Dregger eine verlässliche Perspektive für die Wirtschaft verlangt. Dafür sollte sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in der geplanten Telefonkonferenz einsetzen, sagte Dregger am Montag.

Die von den Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus besonders betroffenen Unternehmen müssten absehen können, wann sie ihre Geschäftstätigkeit „unter strengen Auflagen“ wieder aufnehmen könnten, hieß es in einer Mitteilung. „Viele Unternehmer und Gewerbetreibende in Berlin stehen vor der Frage, ob sie durchhalten oder aufgeben sollen.“

Auch die Messe Berlin müsse angesichts eines sechsmonatigen Vorlaufs wissen, ob die Internationale Funkausstellung (IFA) im September stattfinden könne, betonte Dregger. Dabei gehe es um bis zu 100 Millionen Euro Umsatz der Messegesellschaft und das Mehrfache davon für Hotels, Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe - „und damit um viele Arbeitsplätze in unserer Stadt“.

15.33 Uhr: Senat will Verwaltung mit Personal-Pool stärken

Ein neu eingerichteter Personal-Pool für freiwillige Helfer soll die Berliner Verwaltung in der Corona-Krise schlagkräftiger machen. Dabei sei das Ziel, besonders belastete Dienststellen wie die Gesundheitsämter in den Bezirken zu unterstützen, teilte die Senatsfinanzverwaltung am Montag mit. Diese könnten bei Bedarf auf einer landesweit zugänglichen, behördeninternen Plattform nach geeignetem Personal suchen.

Dort werden den Angaben zufolge Helfer mit ihrer Ausbildung, beruflichen Qualifikationen und der Postleitzahl ihres Wohnortes registriert. Obendrein wird nach ihrer Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddiensten gefragt. Wer sich freiwillig meldet, soll „vorrangig telefonisch oder in Wohnortnähe“ mit anpacken, „um längere Wege- und Kontaktzeiten grundsätzlich zu vermeiden“. Die Dauer der Einsätze ist auf drei Monate befristet.

„Die Corona-Krise verlangt uns allen viel ab“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). „Bisher kommen wir gut durch die Krise.“ Damit das so bleibe, gebe es jetzt den Personal-Pool.

15.28 Uhr: Staatssekretärin Chebli fordert zum Befolgen der Corona-Regeln auf

Berlins Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli, hat die Menschen zum Befolgen der Corona-Einschränkungen aufgefordert. „Haben wieder mehr Menschensammlungen, Parks sind voller, es gibt Partys“, schrieb die SPD-Politikerin am Montag auf Twitter. „Eins müssen alle kapieren: Jede Lockerung setzt voraus, dass wir bleibende Einschränkungen absolut befolgen.“

Die Freiheit komme in kleinen Schritten zurück oder gar nicht. „Jede Party jetzt wirft uns alle zurück“, so Chebli weiter. In der Nacht zum Montag hatte eine Jugendliche trotz der Kontaktverbote eine Geburtstagsparty mit 31 Gästen in Berlin-Mitte veranstaltet. Die Mutter des Mädchens hatte laut Berliner Polizei offenbar dafür eigens ein Apartment angemietet.

15.09 Uhr: Polizei Berlin: 31 Straf- und 122 Ordnungswidrigkeiten bis Montagfrüh

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin gestern und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch. Tagsüber überprüften rund 630 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 140 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Verordnung. 24 Objekte und 242 Personen im Freien wurden überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte 31 Straf- und 122 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2.279 objektbezogene Überprüfungen sowie 6.875 Überprüfungen im Freien durch. In 864 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1.058 Straftaten und seit dem 23. März 2020 1.514 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

14.53 Uhr: 16. Geburtstag mit 31 Gästen - bis die Polizei kommt

Trotz ausdrücklicher Kontaktverbote wegen der Corona-Krise hat eine Jugendliche in der Nacht zum Montag eine Geburtstagsparty in Mitte veranstaltet. Mit 31 Gästen wollte sie in ihr 17. Lebensjahr reinfeiern, wie die Polizei am Montag über Twitter mitteilte. Die Mutter des Mädchens habe offenbar sogar eigens für die Party kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment angemietet.

Wenn ein Mädchen zusammen mit 31 Gästen in seinen 16. Geburtstag reinfeiert und die eigene Mutter offenbar für diesen Zweck kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment in #Mitte angemietet hat, kommen wir leider nicht nur zum Gratulieren vorbei.#COVID19#StayHome — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 13, 2020

Die Polizei löste die Feier noch in der Nacht auf, nachdem sie einen Hinweis bekommen hatte, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte. Der Einsatz habe gegen 01.45 Uhr begonnen – zu diesem Zeitpunkt müsste die Jugendliche also bereits 16 Jahre alt geworden sein.

Nach Polizeiangaben wird nun gegen alle 32 Menschen wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt. Auch die Mutter und den Vermieter erwarte ein Ermittlungsverfahren.

14.25 Uhr: Investitionsbank Brandenburg: Knapp 24.000 Anträge auf Corona-Hilfe bearbeitet

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg hat bislang nach eigenen Angaben 23.735 Anträge auf Corona-Hilfe bearbeitet. Damit seien mehr als ein Drittel aller Anträge nunmehr bewilligt, teilte der ILB-Vorstandsvorsitzende Tillmann Stenger am Montag auf Anfrage in Potsdam mit. Mehr als 230 Millionen Euro seien bislang ausgezahlt worden. „Ich bin optimistisch, dass wir im April alle Anträge abgearbeitet haben werden, die bis jetzt eingegangen sind“, erklärte er.

Auch über die Osterfeiertage von Karfreitag bis Ostermontag waren nach seinen Angaben Mitarbeiter der ILB im Einsatz. Eingegangen sind demnach bis zum Mittag am Ostermontag 66.326 Anträge.

Das Land rechnet mit Anträgen im Umfang von rund 600 Millionen Euro, die für die Hilfe für Klein- und Kleinstbetriebe sowie Freiberufler benötigt werden. Bei weiterem Bedarf soll aufgestockt werden. Jeder, der einen korrekten Antrag stellt, soll laut Zusage von Wirtschaftsministerium und ILB Soforthilfen erhalten, um erste finanzielle Probleme zu lindern. Durchschnittlich geht es bei den Anträgen um einen Betrag von etwa 10.000 Euro als Hilfe. Zu 85 Prozent sind es nach den Angaben Betriebe mit bis zu 15 Mitarbeitern, die Geld beantragen. Antragsschluss ist der 31. Mai 2020.

13.54 Uhr: 102 neue Corona-Infizierte in Brandenburg bestätigt - 59 Todesfälle

Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist auf 2075 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Ostermontag mit. Demnach erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden mit Stand 10 Uhr um 102. Bisher starben 59 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2; allein 26 in Potsdam, wo sie wohnten. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark zählte elf Tote.

Die höchste Zahl an bestätigten Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus gibt es mit Abstand in der Landeshauptstadt Potsdam mit 446 Fällen, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 287 und dem Kreis Barnim mit 222 Infizierten. Die wenigsten nachgewiesenen Fälle meldeten der Landkreis Prignitz und die Stadt Frankfurt (Oder) mit jeweils 22. Im Landkreis Uckermark waren es 26. Über die Osterfeiertage melden nicht alle Gesundheitsämter täglich ihre aktuellen Zahlen.

13.38 Uhr: Bergmann-Klinikum in Potsdam soll kein Corona-Krankenhaus werden

Die Stadt Potsdam will nach derzeitigen Planungen das als Corona-Hotspot geltende Klinikum Ernst von Bergmann nicht zum Corona-Krankenhaus machen. Laut Medienberichten, die sich auf einen internen Bericht der Robert Koch-Instituts (RKI) beziehen, hatte das Institut die Empfehlung ins Spiel gebracht, das Klinikum als zentrale Klinik für Covid-19-Patienten einzurichten. Damit würde es zum Corona-Krankenhaus der Region oder sogar des Landes Brandenburg, wird berichtet.

Gezielte Verlegungen von Covid-19-Patienten in das Klinikum seien nicht vorgesehen, sagte ein Stadtsprecher am Ostermontag. Am späten Nachmittag (16.30 Uhr) will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage informieren. Das Klinikum ist für neue Patienten geschlossen - einzige Ausnahme Notfälle.

Die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ hatten am Sonntag in ihrer Online-Ausgabe unter Hinweis auf einen internen Bericht des Robert Koch-Institutes (RKI) berichtet, dass das Ausmaß des Corona-Ausbruchs sowie die Missstände und auch die Folgen der Krise im Klinikum weit größer sind als bislang öffentlich eingeräumt. Das RKI betonte am Ostermontag auf Anfrage, dass es um Amtshilfe gebeten wurde und auch geleistet habe. Es äußere sich generell nicht zu konkreten Situationen vor Ort, hieß es.

13.30 Uhr: Müller: Erste Lockerungsmaßnahmen wären für Schulen und Einzelhandel wichtig

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will am Mittwoch mit den Regierungschefs der Bundesländer und der Bundesregierung auch über mögliche Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen beraten. Man werde eventuelle Lockerungsmaßnahmen gemeinsam besprechen, sagte Müller am Montag der Berliner Morgenpost. „Ich halte erste Schritte besonders in den Bereichen Schule und Einzelhandel für wichtig. Aber es freut mich zu sehen, dass sich die Berlinerinnen und Berliner auch an diesem Wochenende weitestgehend an die Abstandsregeln gehalten haben. Das ist ein wichtiges Signal“, erklärte Müller.

Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zu einem Alltag, wie er vor Corona üblich war, machte er den Berlinern hingegen nicht. „Wann und in welchen Bereich der Stadt wir das Leben in Berlin wieder hochfahren können, diskutieren wir natürlich auch im Senat. Sicher ist, dass es keinen Tag X geben wird, an dem das Leben in Berlin wieder auf Normalbetrieb gestellt wird“, erklärte Müller weiter.

10.05 Uhr: Berliner Landeselternausschuss (LEA) Schule fordert bundeseinheitliche Abitur-Lösung

Einzellösungen zum Nachteil der Berliner Schüler in Bezug auf die Immatrikulation in anderen Bundesländern dürfe es nicht geben, heißt es in einem Positionspapier. Der Ausschuss teile die vielfach geäußerten Sorgen von Schülern und Eltern, ob die Prüfungen derzeit ohne Nachteile regulär stattfinden könnten. Die Kultusministerkonferenz müsse deshalb am 14. April die deutschlandweit geltende Durchführung der Abiturprüfungen erklären oder deren Absetzung und eine ersatzweise Anerkennung des Abiturs mittels Notendurchschnitts beschließen. Sollten die Prüfungen stattfinden und Schüler schlechter abschneiden, brauche es Regelungen, dass diesen Schülern kein Nachteil entsteht.

Der LEA gehe davon aus, dass Schulen nach dem 20. April nur schrittweise und nach Jahrgängen gestaffelt wieder zum Normalbetrieb übergehen können. Verpasster Lehrstoff solle in "verbindlichen Sommerschulen in den großen Ferien" aufgeholt werden.

9.35 Uhr: Strafgefangene dürfen Angehörige "draußen" per Video besuchen

Echte Besuche in den Haftanstalten sind derzeit wegen der Corona-Krise nicht möglich. Es gehe auch darum, neben dem Gesundheitsschutz die Stimmung aufrecht zu erhalten, teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mit. Laut Justizverwaltung wurden Video-Räume eingerichtet, in denen ein Bediensteter die Verbindung herstellt und der Gefangene dann allein skypen kann. Für die Inhaftierten entstehen keine Kosten.

In einigen Anstalten lief demnach schon eine Testphase. Im Männergefängnis Heidering konnten an drei Stationen 33 Video-Besuche pro Tag ermöglicht werden. Für ein solches Gespräch sind 20 bis 30 Minuten vorgesehen. Anwälte könnten ihre Mandanten weiter persönlich sprechen, aber hinter einer Trennscheibe, hieß es.

+++ Sonntag, 12.04.2020 +++

Die wichtigsten Corona-News für Berlin und Brandenburg am Ostersonntag

► 4583 Infizierte in Berlin, 1973 Infizierte in Brandenburg

► Großteil der Berliner und Brandenburger hält sich an Corona-Regeln

► Berliner Verfassungsschutz warnt vor rechten Aktivitäten

Leere Straßen in Berlin am Ostersonntag Leere Straßen in Berlin am Ostersonntag

19.24 Uhr: 1 weiterer Corona-Toter und nur 20 Neuinfektionen in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 4583 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das meldet die Senatsgesundheitsverwaltung. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.

Bei 30 Menschen wurde in den letzten 24 Stunden eine Infektion neu bestätigt, 107 waren es am Tag zuvor. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 133 und damit sechs weniger als gestern. Insgesamt liegen 566 Menschen in Krankenhäusern, 35 weniger als gestern.​



4583 Infizierte:

2293 Personen sind männlich

2282 weiblich

bei acht Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 566 Personen, davon werden 133 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 51 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag ein weiteres Todesopfer.

Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt:

fünf der Verstorbenen waren 40 bis 59 Jahre alt

15 verstorbene Patienten waren 60 bis 79 Jahre alt und

31 der verstorbenen Patienten waren über 80 Jahre alt.

Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.

An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk:

Charlottenburg-Wilmersdorf 558 (+0) / 392 genesen

Friedrichshain-Kreuzberg 393 (+3) / 282 genesen

Lichtenberg 177 (+0) / 105 genesen

Marzahn-Hellersdorf 171 (+4) / 83 genesen

Mitte 697 (+7) / 426 genesen

Neukölln 474 (+0) / 308 genesen

Pankow 457 (+7) / 302 genesen

Reinickendorf 354 (+0) / 185 genesen

Spandau 182 (+2) / 100 genesen

Steglitz-Zehlendorf 405 (+4) / 176 genesen

Tempelhof-Schöneberg 477 (+3) / 283 genesen

Treptow-Köpenick 238 (+0) / 145 genesen

16.55 Uhr: Polizei Berlin: "Entspannte Lage" am Ostersonntag

Trotz sommerlicher Temperaturen haben sich die meisten Berlinerinnen und Berliner am Ostersonntag an die Corona-Regeln gehalten. Die Parks und Grünanlagen seien gut besucht gewesen, die meisten Menschen hätten jedoch auf den Mindestabstand von eineinhalb Metern geachtet, sagte eine Polizeisprecherin. Am späten Nachmittag sprach die Polizei von einer entspannten Lage.

Allerdings beobachteten dpa-Reporter beispielsweise im Tiergarten in Mitte vereinzelt größere Gruppen. Am Jagdschloss Grunewald genossen hunderte Menschen das schöne Wetter am Wasser, ohne sich groß um das Kontaktverbot zu kümmern. Dort hatte auch ein Bierstand geöffnet. In der Stadt seien mehr Radfahrer als sonst unterwegs, hieß es. An der Krummen Lanke in Dahlem aalten sich viele spärlich bekleidete Menschen in der Sonne. Auch der Volkspark Wilmersdorf, rechts und links von der Bundesallee, war wieder gut gefüllt. Dort wurde Federball und Fußball gespielt - alles recht diszipliniert.

Bei Temperaturen bis zu 24 Grad kontrollierten rund 500 Polizeibeamte die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Auch auf dem Wasser und an den Seen wurde nachgeschaut. In den Wäldern der Stadt unterstützten Beamte der Bundespolizei auf Pferden die Kontrollen.

Am Ostersamstag war es nachmittags noch zu zwei Zwischenfällen gekommen. Fast 400 Menschen hatten sich zu einer Demonstration gegen die Aussetzung der Grundrechte am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte versammelt. Bei einem harten Kern von Teilnehmern, der sich nicht habe entfernen wollen, sei es zum Zweck der Identitätsfeststellung zu „vorübergehenden Freiheitsbeschränkungen“ gekommen, teilte die Polizei mit. Eine Kundgebung am Leopoldplatz in Wedding für einen besseren Schutz Geflüchteter vor dem Virus war zuvor ähnlich verlaufen.

14.59 Uhr: Volleys-Manager Niroomand über seine Corona-Erkrankung

Kaweh Niroomand, Manager von Volleyball-Bundesligist Berlin Volleys, hat eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Inzwischen gehe es ihm „ganz gut“, sagte der 67-Jährige dem rbb am Sonntag. „Gott sei Dank war es nicht so schlimm, dass ich ins Krankenhaus musste und Atem- oder Lungenprobleme hatte. Aber ich war sehr geschwächt. Das hat mich richtig für zehn, zwölf Tage niedergehauen, so dass ich wirklich mehr oder weniger nur geschlafen und dabei auch viel Kraft und Substanz verloren habe.“ Niroomands Kinder seien vor vier Wochen zum Skiurlaub in St. Anton gewesen und hätten es „in die Familie weitergegeben“

13.20 Uhr: Zahl der Infektionen in Brandenburg erhöht sich auf 1973

Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist auf 1973 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Demnach erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden mit Stand 10 Uhr um 53. Bisher starben 50 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2; allein 19 in Potsdam, wo sie wohnten. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark zählte elf Tote.

Die höchste Zahl an bestätigten Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus gibt es mit Abstand in der Landeshauptstadt Potsdam mit 393 Fällen, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 273 und dem Kreis Barnim mit 207 Infizierten.

12.31 Uhr: Brandenburger Polizei mit deutlich weniger Corona-Einsätzen

Die Brandenburger gehen nach bisherigen Erfahrungen der Polizei meist sehr entspannt mit den Beschränkungen angesichts der Corona-Krise um. Die Beamten seien am Sonnabend zu 215 Corona-Einsätzen landesweit gerufen worden, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Sonntag auf Anfrage. Das seien ein Viertel weniger Fälle als vor einer Woche. Die Lage sei entspannt.

In Potsdam löste die Polizei am Sonntagmittag eine Menschenkette entlang der Brandenburger Straße auf, deren Teilnehmer den Sicherheitskräften zufolge für die „sofortige Evakuierung der Menschen aus griechischen Lagern“ demonstrierten. Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte zuvor solche Versammlungen mit Hinweis auf die Corona-Eindämmungsverordnung untersagt. Von einigen Teilnehmern, die nicht weichen wollten, seien die Personalien festgestellt worden, hieß es. Nun werde geprüft, ob gegen sie Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten erstattet wird.

Zehn Strafanzeigen wurden laut den Angaben erstattet, 48 Ordnungswidrigkeiten erfasst und 273 Platzverweise ausgesprochen. „Es herrscht bei dem schönen Wetter eine sehr gelöste Osterstimmung“, sagte er. 90 Prozent der Vorkommnisse seien von Bürgern gemeldet worden, sagte Herbst

11.25 Uhr Polizei - Großteil der Berliner hält sich an Corona-Regeln

Die meisten Berlinerinnen und Berliner halten sich am Osterwochenende laut Polizei an die Corona-Regeln. Ein Großteil der Menschen halte den Mindestabstand ein, sagte eine Sprecherin am Sonntagmorgen. Nach zwei Zwischenfällen am Samstag sei es in der Nacht zu Sonntag sehr ruhig geblieben.

Am Ostersonntag sollen wieder rund 500 Polizeibeamte die Einhaltung der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung kontrollieren. Bei sommerlichen Temperaturen werde verstärkt in Parks und Grünanlagen und auch an den Berliner Seen kontrolliert, hieß es. In den Wäldern der Stadt unterstützen Beamte der Bundespolizei auf Pferden die Kontrollen.

10.56 Uhr: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz - Bilanz der Polizei

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin am Sonnabend und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber überprüften rund 670 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 200 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Verordnung. 27 Objekte und 1.784 Personen im Freien wurden überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte neun Straf- und 105 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. In Moabit und Schöneberg beendeten die Beamten Partys mit jeweils 14 Feiernden.

Keinen #Eiertanz, sondern notwendige #covid19 Maßnahmen vollzogen letzte Nacht unsere👮‍♀️👮‍♀️, als sie Parties in #Schöneberg & #Moabit mit jeweils noch 14 Feiernden beendeten.

Bitte feiern Sie Ostern, indem Sie an Ihre & die Gesundheit anderer denken. #StayHome #FlattenTheCurve — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 12, 2020

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2.255 objektbezogene Überprüfungen sowie 6.633 Überprüfungen im Freien durch. In 862 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1.027 Straftaten und seit dem 23. März 2020 1.392 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

+++ Sonnabend, 11.04.2020 +++

Die wichtigsten Corona-News für Berlin und Brandenburg am Ostersamstag

►Ostereinkauf in Berlin: Gereizte Stimmung und lange Warteschlangen

►IHK-Umfrage: Stimmung der Berliner Wirtschaft auf Rekordtief

►Tägliche Bilanz der Polizei zu Corona-Verstößen

►Landesschülerausschuss appelliert an Müller

19.51 Uhr: Mittlerweile 4553 Infizierte, 50 Tote, 2635 Genesene in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 4553 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das meldet die Senatsgesundheitsverwaltung. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.

Bei 107 Menschen wurde in den letzten 24 Stunden eine Infektion neu bestätigt, 89 waren es am Tag zuvor. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 139 und damit vier weniger als gestern. Insgesamt liegen 601 Menschen in Krankenhäusern, 14 weniger als gestern.​



4553 Infizierte:

2227 Personen sind männlich

2268 weiblich

bei acht Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 601 Personen, davon werden 139 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 50 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag vier weitere Todesopfer.

Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt:

fünf der Verstorbenen waren 40 bis 59 Jahre alt

15 verstorbene Patienten waren 60 bis 79 Jahre alt und

30 der verstorbenen Patienten waren über 80 Jahre alt.

Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.

An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk:

Charlottenburg-Wilmersdorf 558 (+1) / 355 genesen

Friedrichshain-Kreuzberg 390 (+3) / 270 genesen

Lichtenberg 177 (+6) / 102 genesen

Marzahn-Hellersdorf 167 (+4) / 78 genesen

Mitte 690 (+34) / 405 genesen

Neukölln 474 (+4) / 296 genesen

Pankow 450 (+8) / 267 genesen

Reinickendorf 354 (+10) / 181 genesen

Spandau 180 (+4) / 98 genesen

Steglitz-Zehlendorf 401 (+16) / 173 genesen

Tempelhof-Schöneberg 474 (+14) / 267 genesen

Treptow-Köpenick 238 (+3) / 143 genesen

17.53 Uhr: Zwei coronainfizierte Senioren in Potsdamer Kliniken gestorben

In Potsdamer Kliniken sind zwei weitere mit dem Coronavirus infizierte Senioren gestorben. Im Klinikum Ernst von Bergmann starb eine 92-jährige Frau, im Alexianer St. Josefs Krankenhaus ein 79-jähriger Mann, wie die Landeshauptstadt am Samstagabend mitteilte. Die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, ist damit auf 37 gestiegen. 24 von ihnen hatten die Stadt als Wohnort. (Stand 11. April, 16 Uhr).

Die Zahl der seit Februar mit dem Coronavirus infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer liegt nun (Stand 11. April 16 Uhr) bei 438. 55 Menschen gelten den Angaben zufolge unterdessen als genesen.

In den Potsdamer Kliniken werden derzeit 125 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt. 83 von ihnen befinden sich im Klinikum Ernst von Bergmann, 18 von ihnen auf der Intensivstation. Im Alexianer St. Josefs Krankenhaus gibt es 42 Patientinnen und Patienten, drei von ihnen liegen auf der Intensivstation.

16.16 Uhr: Weitere 500.000 Mundschutz-Masken für Brandenburg beschafft

Die neue Task Force Beschaffung hat weitere 500.000 Mundschutz-Masken für Brandenburg organisiert. Am Karfreitag eingetroffen, gehen sie nun durch den Zentraldienst der Polizei (ZDPol) nach einem abgestimmten Schlüssel an die Landkreise und kreisfreien Städte, teilte das Gesundheitswesen am Sonnabend mit.

„Wir haben bereits einiges beschafft und erwarten demnächst weitere größere Lieferungen“, sagte Anja Germer, Direktorin vom ZDPol und Leiterin der neuen Task Force Beschaffung beim Koordinierungsstab „Corona“ der Landesregierung. Die Situation auf dem Weltmarkt sei immer noch sehr angespannt. Bei allen Aufträgen müsse zudem auch immer auf die Qualität geachtet werden, da es viele unseriöse Angebote gebe.

Die Landesregierung hatte die Task Force eingerichtet, da versprochene Bundes-Lieferungen nur sehr zögerlich und in kleinen Mengen eintreffen. "Der Mangel an persönlicher Schutzausrüstung bereitet mir momentan die größte Sorge“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne). „Wir brauchen noch deutlich mehr Material, denn auch unsere Pflegeeinrichtungen warten dringend auf Nachschub.“

15.45 Uhr: 100 Polizisten im Einsatz gegen "Hygienedemo" vor der Volksbühne

Die Berliner Polizei ist derzeit mit rund 100 Kräften auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte vor der Volksbühne im Einsatz, um dort eine Demonstration zu verhindern. „Einzelne Personen, die als zukünftige Versammlungsteilnehmer in Betracht kommen oder den Anschein erwecken, werden angesprochen und auf Bestimmung der Eindämmungsverordnung hingewiesen“, sagt ein Polizeisprecher. Aktuell befänden sich rund zehn Personen auf dem Platz.

Es ist die dritte sogenannte „Hygienedemo“ vor der Volksbühne, zu der das Bündnis „Demokratischer Widerstand“ aufgerufen hat. Sie sollte um 15.30 Uhr starten. Wie auch schon an den vorherigen Sonnabenden richtet sich der Protest gegen die Corona-bedingten Einschränkungen durch das Infektionsschutzgesetz und für das Grundgesetz – insbesondere die darin verbriefte und momentan eingeschränkte Versammlungsfreiheit. Dabei wolle man zwei Meter Abstand halten und einen Mundschutz tragen, heißt es im Aufruf.

„Ein Aufenthalt ohne einen triftigen Grund ist nach der Eindämmungsverordnung nicht zulässig“, so der Polizeisprecher weiter. Den gebe es nicht, weil die Demonstration nicht gestattet worden sei. Trotzdem an der Versammlung teilzunehmen, kann Konsequenzen bis zu Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz nach sich ziehen.

15.27 Uhr: Bundesverfassungsgericht: Gottesdienst auch mit Corona-Schutzmaßnahmen zu riskant

Ein religiöser Verein aus Berlin darf auch nach einem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht keine Gottesdienste abhalten. Die Karlsruher Richter sehen in der Corona-Krise den Schutz von Leib und Leben an oberster Stelle. Dahinter müsse „das grundrechtlich geschützte Recht auf die gemeinsame Feier von Gottesdiensten derzeit zurücktreten“, entschieden sie. Der Beschluss von Karfreitag wurde am Sonnabend veröffentlicht. (Az. 1 BvQ 31/20)

Der Ausgang ist keine Überraschung, nachdem das Verfassungsgericht am Freitag in einer ersten Entscheidung bereits das Gottesdienst-Verbot in Hessen über die Osterfeiertage in Kraft belassen hatte. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sind derzeit in allen Bundesländern wegen der Ansteckungsgefahr untersagt.

Der Verein hatte zugesichert, dass maximal 50 Menschen in die Kirche gelassen würden, mit einem Mindestabstand von 1,50 Metern. Die Berliner Verwaltungsgerichte hatten das immer noch für zu riskant gehalten. Beim gemeinsamen Beten und Singen würden vermehrt Tröpfchen in die Luft abgegeben, die das Virus enthalten könnten. Außerdem bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen eine besonders hohe Ansteckungsgefahr, wenn der Kontakt zu einem Erkrankten länger als 15 Minuten dauere. Und Gottesdienste dauerten in der Regel länger.

Diese Einschätzung teilen die Verfassungsrichter. Wie in ihrer Entscheidung zum hessischen Verbot sprechen sie gleichzeitig von einem „überaus schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit“. Das auch in Berlin zunächst bis 19. April befristete Verbot muss deshalb vor jeder Verlängerung streng geprüft werden. Sobald verantwortbar, ist es unter Auflagen zu lockern.

15.15 Uhr: Große Nachfrage nach Beelitzer Spargel

Die Nachfrage nach Beelitzer Spargel kann trotz der nun angereisten Erntehelfer aus Rumänien kaum gedeckt werden. „Abends ist die Ware ausverkauft, das Ostergeschäft läuft trotz der Beschränkungen wegen Corona“, sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Vereins Beelitzer Spargelbauern, am Samstag. An den Verkaufsständen auf den Höfen werde streng darauf geachtet, dass die Kunden die geforderten Abstände einhalten. Vielerorts kontrollierten dies Ordnungsamtsmitarbeiter. „Verstöße wurden mir nicht bekannt.“

Nach Angaben von Jakobs wird nach Ostern das Geschäft mit dem Spargel richtig anlaufen. Zum einen begünstigt das sonnige Wetter das Wachstum des Gemüses. Zudem haben 1000 Rumänen seit ihrer Anreise am Donnerstag die Arbeit auf den Spargelhöfen im Land aufgenommen. In den nächsten Tagen werden nach Angaben von Jakobs weitere 1000 Saisonkräfte aus Rumänien erwartet. Dann stünden erfahrene Spargelstecher bereit, sagte er.

Für die Betriebe gelten in der Zeit der Corona-Pandemie ebenfalls strenge Auflagen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sagte er. So teilen sich weniger Saisonkräfte in einer Unterkunft ein Zimmer. Die Neuankömmlinge arbeiten in Extra-Teams auf den Feldern. „Nun kann Spargel in den Mengen gestochen werden, wie er gefragt ist“, sagte Jakobs. Der Preis pro Kilogramm werde dann von jetzt 11 bis 12 Euro in den einstelligen Bereich auf etwa 8 Euro sinken.

15.14 Uhr: Wir starten unseren neuen Newsblog zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle bisherigen Entwicklungen finden Sie in unserem bisherigen Newsblog.

