Berlin. Hilfe von Freunden ist untersagt, das Bezirksamt vergibt keine Termine zum Ummelden und der Möbelkauf dauert deutlich länger als normalerweise. Wer in eine neue Wohnung umzieht, hat eh schon viel Stress, doch durch die Corona-Krise und das Kontaktverbot gibt es zudem vollkommen neue Herausforderungen.

Wie viele Berliner Ende März umgezogen sind, dazu hat das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zwar keine Informationen, allerdings zogen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr insgesamt 280.000 Menschen innerhalb Berlins um. Daraus kann man schließen, dass monatlich etwa 23.383 Berliner ihren Wohnort innerhalb der Stadt wechselten. Somit bin ich eine von mehreren Tausend Berlinerinnen und Berlinern, die in Zeiten der Corona-Krise ihren Umzug stemmen müssen.

Bei der Schlüsselübergabe ist die Stimmung angespannt

Am Montagvormittag, den 23. März, bekomme ich die Schlüssel zu meiner neuen Wohnung. Die Eigentümerin und ich versuchen akribisch, darauf zu achten, mindestens zwei Meter voneinander entfernt zu stehen. Auf höfliches Händeschütteln verzichten wir lieber. Die Stimmung ist angespannt. Tags zuvor hat das Berliner Abgeordnetenhaus noch darüber diskutiert, ob eine totale Ausgangssperre in Berlin eingeführt werden soll. Ich frage mich, wie ich in diesem Fall hätte umziehen können.

Dafür haben die Politiker beschlossen, ein Kontaktverbot in Berlin einzuführen. Demnach dürfen sich ab sofort nicht mehr als zwei Menschen zusammen aufhalten. „Ein privater Umzug ist nur mit Helfenden aus Ihrem häuslichen Umfeld erlaubt“, teilte die Polizei mit. Auf die Hilfe meiner Freunde muss ich somit leider verzichten. Denn sonst droht mir eine Bußgeldstrafe, und das kann ziemlich teuer werden.

Zwar ist das Beauftragen von Umzugsfirmen noch erlaubt, doch diese würden derzeit besonders viele Kundenanfragen erreichen, so Matthias Schollmeyer, Geschäftsführer des Verbands Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg (VVL). Glücklicherweise ziehe ich mit einer guten Freundin zusammen, und da wir in einem Haushalt leben, gilt in diesem Fall das Kontaktverbot nicht. Wir können immerhin zu zweit beim Tragen der Umzugskartons anpacken. Ohne große Probleme leihen wir uns einen Transporter aus und schleppen dann die Kartons in die neue Wohnung.

Vieles lässt sich über das Internet regeln - zum Glück

Die Schlüsselübergabe der vorigen Wohnung verläuft recht unkompliziert. Denn: „Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus können wir leider keinen persönlichen Auszug durchführen“, verkündet mir mein alter Vermieter in einer E-Mail. So müssen wir die Schlüssel nur in der Wohnung liegen lassen, online ein Auszugsformular ausfüllen und per E-Mail unserem ehemaligen Vermieter Bescheid geben.

Mittlerweile lassen sich viele Angelegenheiten über das Internet regeln, das habe ich sehr zu schätzen gelernt: Strom anmelden, einen Nachsendeauftrag bei der Post einreichen – das geht ganz einfach auf digitalem Weg.

Allerdings ist noch längst nicht alles online möglich: Denn für das Ummelden ist es Pflicht, persönlich ins Bezirksamt zu kommen. Normalerweise muss das innerhalb weniger Wochen geschehen. „Es tut mir leid, aber aufgrund der Corona-Krise haben wir alle unsere Termine abgesagt und vergeben auch keine mehr“, erklärt mir ein Mitarbeiter des Bezirksamts. Wann wieder Termine vergeben werden, sei noch unklar. Angesichts der Ausweispflicht, die bereits für einige Tage galt, mache ich mir Gedanken, was wohl passiert, wenn die Polizei meinen Personalausweis sehen will und dort meine alte Adresse drauf steht.

Es herrscht Chaos, weil Möbel fehlen

Doch damit hat das Coronavirus meine Geduld offensichtlich noch nicht genug auf die Probe gestellt. In der neuen Wohnung fehlt noch einiges an Möbeln wie Regale, Schuhschränke und ein Sofa. So verläuft derzeit in unserem Flur eine meterlange Schuhreihe, weniger wichtige Sachen bleiben erstmal in den zahlreichen Umzugskartons. Bücher und Taschen liegen breit verteilt im Wohnzimmer auf dem Fußboden, weil wir nicht wissen, wohin damit.

Normalerweise würde ich ins Möbelhaus gehen, doch die haben schon längst alle geschlossen. Glücklicherweise bieten die meisten noch online Bestellungen an. Nachdem ich meine Buchung abgeschlossen habe, bekomme ich die Mitteilung, dass die Ware erst in mehr als vier Wochen ausgeliefert werden kann. Das kommt mir länger als normal vor, also frage ich nach.

„Wir haben derzeit sehr viele Bestellungen, unser Onlineumsatz hat sich in den letzten Wochen verdreifacht“, erklärt Kim Steuerwald, Pressesprecherin von Ikea. „Normalerweise liefern wir binnen weniger Tage, höchstens innerhalb von zwei Wochen. Doch wegen der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu Verzögerungen kommen.“ Ich hätte nie gedacht, dass man beim Umziehen mit so vielen Einschränkungen zu tun haben kann wie jetzt in der Corona-Zeit.