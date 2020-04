Corona-Krise: Neue Hilfen für Berliner Mittelstand

Berlin. Der Berliner Senat will den Mittelstand und die Kultur in der Corona-Krise mit zwei neuen Hilfsprogrammen unterstützen. Insgesamt sind dafür 105 Millionen Euro vorgesehen, wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag nach der Senatssitzung mitteilten. Nach den Worten Pops können nun auch Unternehmen mit 11 bis 100 Mitarbeitern, denen Bund und Land bislang Kredite anboten, Zuschüsse bekommen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Diese sollen im Durchschnitt 25.000 Euro betragen, können aber je nach Unternehmen höher oder niedriger ausfallen.

Der Zuschuss solle aber nur gewährt werden, wenn Unternehmen zuvor ein Kredit verwehrt wurde oder Darlehen nicht ausreichen. Denkbar sei auch die Gewährung von Tilgungszuschüssen für Kredite, erläuterte Pop. Für das Programm stehen 75 Millionen Euro bereit, es dürfte für bis zu 15.000 Unternehmen in Frage kommen. An Kultureinrichtungen sollen Lederer zufolge 30 Millionen Euro fließen, zumeist in Form von Zuschüssen. Unterstützt werden sollen solche Kulturbetriebe, die von bisherigen Hilfen nicht oder nicht ausreichend erfasst sind. Dies soll vor allem solche mit mehr als zehn Mitarbeitern und bis zu zehn Millionen Euro Jahresumsatz betreffen.

Lederer: Bundeshilfen „ein bisschen dünne“

Wie Lederer erläuterte, soll jeder Fall einzeln geprüft werden, um „Mitnahmeeffekte“ und „Überkompensationen“ zu verhindern. Gleichzeitig warb er um Geduld. „Es wird noch ein paar Tage dauern, bis wir das Programm ans Netz bringen.“ Es müsse seriös vorbereitet werden. Pop und Lederer betonten ebenso wie Regierungschef Michael Müller (SPD), dass es dem Senat sehr wichtig sei, sowohl dem Mittelstand als auch Kulturbetrieben als tragende Säulen für Berlin in der Krise beizustehen. Allerdings müsse auch der Bund mehr tun, bemerkte Pop. Was bisher vom Bund komme, sei „ein bisschen dünne“, ergänzte Lederer.

Die Zuschüsse von Bund und Land für Kleinstfirmen bis zu zehn Beschäftigten waren auf riesiges Interesse gestoßen. Seit Ende März flossen an mehr als 191.000 Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen in der Hauptstadt Zuschüsse von zusammen 1,6 Milliarden Euro. Jeder Antragsteller erhielt je nach Betriebsgröße bis zu 15.000 Euro.

IHK: Nur ein „halber Schritt“

Die Industrie -und Handelskammer (Berlin) äußerte sich zunächst zurückhaltend zur Ankündigung der neuen Zuschüsse. „Ein halber Schritt in die richtige Richtung heißt nicht, dass die Ziellinie erreicht ist. Diese Ziellinie heißt: Schnelle und unbürokratische Soforthilfe für den Berliner Mittelstand. Beide Kriterien erfüllen die heute vorgestellten Eckpunkte – noch – nicht“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm.

Die Kammer kritisierte vor allem, dass größere Firmen nur dann Zuschüsse erhalten sollen, wenn Hilfe durch Kredite nicht möglich seien. Nicht zurückzahlbare Zuschüsse seien in dieser Notlage aber wichtig. Andere Bundesländer hätten das erkannt, so Kramm. „Nichtsdestotrotz begrüßen wir es, dass der Senat den Dialog zu diesem für die Berliner Wirtschaft so überlebenswichtigen Thema weiterführt“, ergänzte sie.

