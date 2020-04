Berlin. Spanien gehört seit Beginn der Coronavirus-Krise zu den am stärksten betroffenen Ländern. Aktuell sind dort fast 16.000 Menschen an dem Virus gestorben, die Krankenhäuser sind überlastet. Berlin gehörte vor der Krise zu einem beliebten Ausflugsziel für Spanier, zudem haben rund 14.000 Spanier ihren Wohnsitz in Berlin. Wir haben sechs von ihnen gefragt, wie es ihnen und ihrer Familie jetzt geht und wie die Pandemie ihren Alltag in Berlin beeinflusst.

Borja Novoa, 34: Ich komme aus Galizien, im Nordwesten Spaniens, dort ist die Krise nicht so schlimm. Aber gleichzeitig finde ich es seltsam, dass ich von meiner Wohnung am Nordbahnhof immer sehr viele Menschen sehen kann, spazieren, Eis essen, auch in großen Gruppen. In Spanien wäre das längst verboten, ich meine: Wir haben Soldaten, die in den leeren Straßen patrouillieren. Ich finde es nett, dass meine Kollegen immer wieder nachfragen. Aber ganz abgesehen von diesen vielen netten Gesten hätte ich es lieber, wenn Europa jetzt zusammenstehen würde. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, uns daran zu erinnern, dass wir Fehler mit unseren Finanzen in der Vergangenheit begangen haben. Bei uns sterben Menschen, verdammt noch mal. Außerdem wollte ich eigentlich ab April in San Francisco arbeiten, aber das kann ich jetzt erst einmal vergessen. Stattdessen mache ich hier die drei Phasen der Quarantäne immer wieder durch: Angst, Langeweile, Wut — und wieder von vorn.

Laura Montero, 32: Ich komme aus Salamanca, eine der Städte, die am schwersten von der Krise betroffen ist. Meine Eltern wohnen auch noch in dem Stadtviertel mit den meisten Opfern. Sie haben sogar Angst, den Müll nach unten zu bringen ohne sich anzustecken. Ein Freund der Familie geht ab und zu einkaufen. Wir wissen gar nicht, wie wir ihm dafür danken können. Ich habe gehört, dass die Eltern einer Freundin sich angesteckt haben, aber ich traue mich nicht, sie zu fragen, wie es ihnen geht. Meine Eltern sagen, ich sei in Berlin sicherer. Aber wenn ich hier in Friedrichshain große Gruppen sehe, fühle ich mich eher gefährdet. Ich arbeite im Homeoffice. Zu Beginn haben viele meiner Kollegen gefragt, wie es mir als Spanierin damit geht. Aber inzwischen habe ich fast das Gefühl, wir versuchen, das Thema zu vermeiden. Aber ich merke, dass es mich ganz schön mitnimmt. Neulich bin ich morgens um vier Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Ach, und ich wünschte, ich hätte einen Balkon!

Alejandro Castilla, 34: Ich komme aus Madrid, und meine Eltern wohnen noch in der Stadt. Ich habe aufgehört, die Nachrichten aus Spanien zu lesen, es strengt mich zu sehr an. Ich habe vor allem Angst um meine Großmutter, sie ist 92 Jahre alt. Ich habe gehört, dass es nicht einmal Beerdigungen gibt, wenn jemand stirbt. Ich wohne seit acht Jahren in Berlin und bin gerade dabei, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Hier in einem Hochhaus an der Jannowitzbrücke hat bisher niemand für die Krankenschwestern geklatscht. Begonnen hat das ja in Spanien, eine schöne Geste. Sie klatschen noch immer jeden Abend um 20 Uhr. Freunde haben ein Foto in meiner spanischen WhatsApp-Gruppe herumgeschickt. Das zeigt eine Frau mit Zöpfen und ganz dicken Oberarmen. Weil sie so viel geklatscht hat.

Ruben Parra Neira, 33: Diese Woche Freitag bin ich genau zehn Jahre in Berlin. Aber feiern kann ich das nicht. Ich bin in Kurzarbeit, aber den Urlaub in meiner Heimat musste ich absagen. Jetzt rufe ich jeden Tag meine Familie per Video-Telefon an. Meine Eltern verlassen ihre Wohnung nicht mehr. Die Schwester meiner Mutter ist zu ihnen gezogen, und mein Vater beschwert sich, dass sie die ganze Zeit miteinander reden. Aber dann lacht er. Ich lese die ganze Zeit Nachrichten, aus Spanien, aus New York, aus Deutschland. Manchmal bis 5 Uhr morgens. Ich habe schon Schlafstörungen. Neulich rief mich meine Schwester an und sagte, dass es in Spanien keine Masken gebe. Ich habe in Wedding sechs selbstgenähte Masken für 40 Euro gekauft und ihr geschickt. Ich hoffe, sie kommen an.

Sara Morcillo, 33: Ich bin vor neun Jahren nach Berlin gezogen und wohne in Mitte. In Spanien kennt fast jeder jemanden, der infiziert ist. Ich denke, das hat auch mit der höheren Lebenserwartung zu tun. Meine Eltern gehen ungefähr einmal pro Woche einkaufen, sie ziehen sich dann Handschuhe und Masken über. Wenn ich meiner Mutter erzähle, dass ich öfter zur Arbeit oder zum Joggen rausgehe, hat sie Angst, dass ich mich infiziere. Nur weil es hier weniger Todesfälle gebe, sagt sie, sei das Virus nicht weniger gefährlich. Sie hat recht. Aber ich finde sowieso dieses ständige Aufrechnen von Todesfällen irgendwie… peinlich. Ich meine, ich habe in Spanien und in Deutschland studiert und arbeite jetzt in Berlin. Das Europa, in dem wir leben, ist globalisiert. Klar zahle ich hier Steuern, und das ist auch richtig so, aber ich will auch, dass in dieser globalen Krise ein Teil meiner Steuern nach Spanien oder Italien geht. Solidarität ist in diesen Zeiten besonders wichtig, auch zwischen den EU-Ländern. Während der Finanzkrise gab es in Spanien einen Abbau im Gesundheitssystem, und der ist zumindest Mitschuld an der jetzigen Krise. Das Leben hier in Berlin ist so international und multikulturell, aber nicht nur für Erasmus-Studenten in den Clubs, sondern das sollte auch bei Problemen so sein. Sonst bekommen die Anti-Europäer wieder Aufwind wie beim Brexit in Großbritannien.

Seb Rivera, 31: Ich lebe erst seit eineinhalb Jahren in Berlin und zwar in Buch. Hier ist es sehr ruhig, und wenn ich mit meinem Hund Valar spazieren gehe, bin ich meist der einzige auf der Straße. Ich fühle mich ein bisschen wie Tom Hanks im Film „Cast Away“. Dafür bekomme ich öfter als früher Anrufe von Freunden aus Spanien. Ich komme aus Asturien, das ist eine ärmere Gegend im Nordwesten Spaniens. Dort sind viele besorgt, was mit ihren Jobs wird. Mit einem Freund kam es während eines Gesprächs fast zum Streit. Er war richtig sauer, dass die Zahlen hier in Deutschland so anders sind und vermutete, dass sie absichtlich falsch gemeldet werden. Ich denke, dass die Zahlen ungenau sind, aber nicht falsch. Was ich nicht mag, sind die Vorwürfe von Deutschen, dass das spanische Gesundheitssystem so schlecht sei. Meine Erfahrungen in Spanien waren immer sehr gut. Ich habe vorher in Frankreich gelebt und lese neben den spanischen auch die französischen Nachrichten. Manchmal ist das alles etwas viel.

