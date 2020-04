Ostern auf Balkonien in Berlin: Blüten, Beete, Biergartenstimmung

Berlin. Die Entdeckung des Balkons als blumengeschmückter Erholungsort für gestresste Städter begann im 19. Jahrhundert. Bis dahin wurden Balkone eher als Bühnen verstanden – Berlin hat gleich mehrere berühmte, etwa am Stadtschloss oder am Reichstag. von wo Kaiser und Politiker zum Volk und zur Welt sprachen. Für die Berliner hatte das kleine Stück Freiheit vorm eigenen Fenster aber schon immer eine besondere Bedeutung. Gerade zu Mauerzeiten musste der Sehnsuchtsort „Balkonien“ so manchen unerfüllten Ausflugs- oder Reisewunsch ersetzen.

So ähnlich geht es vielen jetzt auch. Seit Designerin Emilia de Kruif mit Beginn der Corona-Krise ihren Blumenladen an der Friesenstraße in Kreuzberg wiedereröffnet hat, reißt die Nachfrage nach Balkonblumen nicht ab. „Die meisten sind ja jetzt zu Hause und wollen es dann wenigstens schön haben, gerade zu den Feiertagen“, sagt sie.

Emilia de Kruik stattet mit ihrer Firma Flores y Amores eigentlich große Events aus. Weil mit der Krise alles abgesagt wurde, hatte sie die Idee, aus ihrer Werkstatt nun wenigstens Blumen zu verkaufen. Ihre 25 Mitarbeiter musste sie in Kurzarbeit schicken. „Aber ich selbst muss einfach irgendwas tun.“ Auf Wunsch gestaltet die Expertin auch private Balkons – ihre Tipps zum Selbermachen lesen Sie hier.

Welche Pflanzen sind jetzt aktuell?

Emilia de Kruif Jetzt sind ja alle zu Hause und freuen sich über alles, was sofort blüht. Der Schopflavendel zum Beispiel ist die erste Lavendelart, die blüht. Aktuell sind auch Zwiebelpflanzen im Topf, und als Schnittblumen Tulpen und Osterglocken. Wer etwas Kleines dazu stellen möchte, kann eine niedrige Glockenblume wählen.

Was empfehlen Sie für schattige Balkone?

Klassiker sind Hortensien. Sie können sich wunderbar anpassen und gedeihen auch in Töpfen. Es gibt sie jetzt schon mit Blüten. Auch Funkien sind schön. Die habe ich auch selbst auf dem Balkon. Ein Blattgewächs, das man von Schattenflächen in Parks und Gärten kennt.

Für sonnige Balkons?

Schön sind Petunien oder auch Wicken, die hochranken. Sie blühen und duften den ganzen Sommer.

Wie gestaltet man einen Sichtschutz?

Zum Beispiel mit Hartriegel-Gewächsen, die mit ihren Blättern abschirmen.

Was gehört denn auf einen Balkon für eine schöne Stimmung?

Große Kerzen und Windlichter. Textilien finde ich auch wichtig – ein Kissen zum Beispiel. Man sitzt bequem, aber es setzt auch einen schönen Akzent. Lichterketten bringen Stimmung am Abend – fast wie in einem kleinen Biergarten.

Was raten Sie für einen sehr kleinen Balkon?

Dort eignen sich natürlich kleinere Töpfe mit Pflanzen, die einige Wochen stark blühen. Dann tauscht man sie aus gegen Pflanzen, die danach Saison haben.

Gedeiht ein Nutzgarten auf dem Balkon?

Für den „essbaren Balkon“ haben wir eine eigene Kräuterecke. Oregano, Thymian, verschiedene Minzen, Rosmarin. Kräuter sind auch sehr bienenfreundlich. Auch Gemüse ist beliebt – Tomaten, Chili, Gurken. Und Himbeeren sind auf dem Balkon ebenso toll wie Walderdbeeren, gerade für Kinder.

Flores y Amores, Friesenstraße 23 (Kreuzberg), geöffnet wieder ab Dienstag, 12 – 18 Uhr. www.floresyamores.de

Echtes Garten-Gefühl: Beim „Holländer“ in Treptow

Auf den ersten Blick ist es dasselbe wie überall: Die Warteschlange reicht bis auf den Parkplatz, im Eingang

Peter Bartus, Gartentechniker und Mitarbeiter im Plfanzencenter Holländer.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

steht ein Mitarbeiter mit Desinfektionsmittel. Doch beim Pflanzenmarkt „Holländer“ bekommen die Kunden eine Schubkarre in die Hand gedrückt – fürs echte Garten-Gefühl. In der Halle herrscht emsiges Treiben. Besonders gefragt sei „alles, was blüht“, sagt Peter Bartus, „aber auch alles, was mit Urban Gardening zu tun hat, also Kräuter, Gemüse, bienenfreundliche Pflanzen“.

Der Gartenbautechniker arbeitet in der „Holländer“-Filiale am Treptower Park. Die meisten Kunden hätten in dieser Gegend eher Balkone als Gärten, sagt er – danach richtet sich das Angebot. Die Kundschaft werde jedes Jahr mehr, die Beschäftigung mit der Natur liegt im Trend. Waren es vor fünf Jahren noch 100 verschiedene Kräuter, die sie anboten, seien es heute etwa 450, sagt Bartus.

Besondere Herausforderung sind in diesem Jahr die geschlossenen Grenzen, sagt Bartus. „Wir bekommen aber trotzdem noch Nachschub.“ Dazu kam das plötzliche Frühlingswetter nach langer Kälte. „Es blühen noch gar nicht so viele Pflanzen.“ Und dann die widersprüchliche Öffnungsregelung in Berlin. „Zunächst mussten Blumengeschäfte wegen Corona schließen“, sagt Bartus. „Wir hatten gerade einen Online-Shop eingerichtet, da wurde die Regelung wieder zurückgenommen.“ Fünf zusätzliche Kollegen helfen nun am Einlass und beim Desinfizieren, andere räumen im Eiltempo neue Waren ein.

Neben klassischen Balkonpflanzen wie Geranien in allen Arten und Formen stehen zwischendrin auch Raritäten. Echte Olivenbäume etwa. Oder Orangenbäume, die gerade ihre süß duftenden Blüten öffnen. Wer ein bisschen Zeit mitbringt, kann kurz die Augen schließen und sich für einen Moment fühlen wie im Italien-Urlaub. Dann holt einen ein Radio, das im Hintergrund läuft, zurück aus dem Traum – es ist holländisch. Ebenso wie der Firmengründer Frits Seelen, der 1984 die erste Filiale am Olympiastadion eröffnete.

Der Holländer, Treptower Park 74 (Treptow), tgl. auch an den Feiertagen: Mo.–Fr., 9–20 Uhr, Sbd. 9–18 Uhr, So. u. Feiertage 10–16 Uhr.

Familie Hörster: Den Garten zu verschönern, macht auch glücklich

Auch Simone Hörster wäre lieber mit den Kindern auf Reisen – stattdessen kann sie nicht einmal arbeiten,

Simone Hörster mit Cosmo (1), Alma (7) und Momme (5) (v.l.).

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

denn ihr Core-Pilates-Studio in Kreuzberg musste wegen Corona schließen. Sie bietet Gruppenkurse und auch Personal Training an. „Ich unterrichte jetzt online“, sagt sie, „aber ich hoffe, ich kann bald wieder öffnen“.

Die Ostertage nutze sie, um im Pilates-Studio notwendige Renovierungen zu machen – und natürlich, um mit den Kindern den kleinen Garten vor dem Studio zu verschönern. „Zum Glück haben wir den, da sind wir jetzt froh.“ Alma (7), Momme (5) und Cosmo (1) flitzen durch den Gartenmarkt und beschauen und beschnuppern die Pflanzen. Alma hat sich eine Walderdbeere ausgesucht, „aber ich darf noch etwas anderes zusätzlich aussuchen.“

Die rote Blume vielleicht? Eher nicht. Die fanden nur die Erwachsenen schön, als Deko fürs Foto. Momme hat sich eine kleine, weiße Aster ausgesucht. Cosmo, sagen die Großen, ist fürs Gärtnern vielleicht noch ein bisschen zu klein.

Familie Gülay: Pflanzen zum Anschauen und zum Aufessen

Geranien auf dem Balkon müssen sein – wahrscheinlich gibt es kaum eine Pflanze, bei der sich alle Generationen, Kulturen und Nationalitäten so einig sind. Erdal und Nihal Gülay aus Neukölln haben sowohl einen Balkon als auch einen Kleingarten. Entsprechend glücklich sehen sie aus. In den Schubkarren haben sie neben Geranien auch Erdbeeren, Tomaten und Auberginen, aus denen im Sommer leckere Gerichte gekocht werden.

Nihal und Erdal Gülay mit Blumen für den Balkon und Gemüse für den Kleingarten.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Tatjana und Roland: Geburtstag auf Balkonien statt auf Mallorca

„Eigentlich wären wir jetzt auf Mallorca“, sagt Tatjana Schieneck und lacht. Geplant war, ihren Geburtstag auf der Mittelmeerinsel zu feiern. Stattdessen legt sie nun mit ihrem Freund Roland Plogmann eine eigene Insel an: Auf der Dachterrasse soll ein blumen- und bienenfreundlicher Garten entstehen. „Wir sind vor einer Woche erst umgezogen und legen jetzt los“, sagt sie.

Die beiden haben sich auf ihren Einkauf gut vorbereitet – „sogar ein Fachbuch haben wir dabei“, Roland

Tatjana Schienek und Roland Plogmann im Pflanzencenter.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Plogmann hebt das grüne Buch hoch. Er ist Landschaftsgärtnermeister – also vom Fach. „Darin haben wir nachgeschlagen, was im Schatten gut wächst.“ Für ihre zwölf Quadratmeter große Dachterrasse in Neukölln haben die beiden einen Blauregen gekauft, der hochrankt, eine Hortensie und einige bienenfreundliche, kleine „Blau-Margeriten“.

Gepflanzt wird in Bio-Erde, „bloß kein Torf“, betont der Fachmann. Für die gesunde Ernährung haben sie ein Frühbeet zum Anziehen von Möhren gekauft, ein paar Erdbeeren, Tomaten und Chili. Ach ja, und ein paar traditionelle Geranien haben sie auch mitgenommen, sie lachen. „Muss ja sein, wenn man schon einen Balkon hat.“

So richtig traurig wirken die beiden nicht, dass ihr Mallorca-Urlaub nun ausfällt. „Was soll man machen“, sagt Tatjana Schienek, „jetzt werden wir eben angrillen und meinen Geburtstag auf der Terrasse feiern – immerhin ist das Wetter ja inzwischen fast wie im Urlaub.“

