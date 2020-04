Cherno Jobatey feiert "Osterbräuche aus aller Welt"

Berlin. Fernsehmoderator Cherno Jobatey (54) will in diesem Jahr an den Feiertagen "Osterbräuche aus aller Welt durchfeiern". Denn angesichts der Corona-Krise bleibt er mit seiner Lebensgefährtin zu Hause in Berlin und hat Zeit. Ganz besonders freut er sich "auf jenen alten Brauch aus dem heutigen Polen: der Angebeteten ein Liebesgedicht aufsagen", wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Mit ihren Eltern treffen sich Jobatey und seine Partnerin zum Digital-Dinner: "Vor uns auf dem Tisch steht ein iPad, mit dem wir mit den Eltern per Videocall verbunden sind, die gleichzeitig zu Abend essen." Das funktioniere erstaunlich gut und man denke irgendwann gar nicht mehr daran, wie weit sie weg sind.

Seiner Ansicht nach ist auch morgendliches Sporttreiben in der Corona-Krise "so wichtig wie nie". Und zwar egal, ob zu Hause oder draußen. Der Körper brauche weiterhin Bewegung. Er gehe in Berlin zum Laufen an einen See - "natürlich mit gutem Abstand".