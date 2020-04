Ein Test: Stressfrei vor Ostern einkaufen?

Dieses Jahr ist Ostern anders: Das Coronavirus verlangt uns neue Verhaltensweisen ab. Besuche bei Familie oder Freunden lassen viele lieber ausfallen. Zu Hause bleiben ist das neue Maß der Dinge. Was uns jetzt erst recht Sicherheit gibt, sind Rituale. Wie etwa ein nettes Oster-Gericht auf den Tisch zu bringen. Doch dafür muss ein voller Kühlschrank her. Den Einkauf dafür haben viele offensichtlich schon ein paar Tage zuvor erledigt, um sich nicht mit anderen erst am Donnerstag durch die Läden zu quetschen.

Beim Einkaufen hatte sich in den vergangenen Wochen sehr häufig das panische Gesicht dieser Stadt gezeigt. Überfüllte Supermärkte mit langen Schlangen, in denen gern mal das Toilettenpapier ausgeht und Menschen, die zu Hamsterkäufen neigen. Nicht so an diesem Donnerstag. Es zeigte sich ein selten so entspanntes Berlin. Eine Supermarkt-Tour.

Die erste Station ist einer dieser großen Supermärkte, in denen man so ziemlich alles bekommt: Kaufland am Gesundbrunnen in Wedding. Zentral gelegen ist hier eigentlich immer was los. Es ist 9.30 Uhr und so langsam pilgern immer mehr Menschen mit großen Tüten unter dem Arm in Richtung Eingangsbereich.

Das Sicherheitspersonal scherzt mit den ankommenden Kunden. Gleich hinter dem Eingang tummeln sich Frauen an Aufstellern mit den reduzierten Oster-Süßigkeiten. Leuchtend neon-orangefarbene Preisschilder suggerieren, dass man hier ein zuckersüßes Schnäppchen machen kann.

Einkaufen vor Ostern: Alles da, was das Herz begehrt

Dank großer Gänge kann man sich hier auch mit Einkaufswagen prima aus dem Weg gehen. Von Vorteil ist aber vor allem: Es ist kaum etwas los. Ein paar Gänge weiter ergibt sich ein doch eher selten gewordener Anblick: Toilettenpapier. Und zwar in großen Mengen übereinander gestapelt. Dass das nicht überall Normalfall ist, soll sich etwas später zeigen.

Die Toilettenpapierrollen bewundernd ist aus dem Supermarkt-Radio zu hören: „Lassen Sie uns in dieser Zeit besonders zusammenhalten. Wir sind für Sie da.“ Wie nett. Einkaufen ist inzwischen zu einem Ereignis geworden, das nicht einfach nur notwendig ist, sondern bei dem man sich wohl fühlen soll. Und gleich im Anschluss singt Dido ihren Ende der 90er-Jahre Hit „Thank you“. Viel wichtiger aber, von Butter über Eier, Zucker, Milch, Fisch und Fleisch ist alles da, was das Herz begehrt. Kaufland hat sich auf alles vorbereitet. Nur Mehl fehlt schon am Morgen.

Einkaufen vor Ostern: Spargelsaison ist eröffnet

Ähnlich entspannt bleibt es an den Kassen: keine Schlange und die Kassierer bedienen geschützt hinter Plexiglasscheiben und mit Gummihandschuhen ausgestattet die Kunden. Viele zahlen mit Geldkarte. Das ist hygienischer, weil angeschmuddelte Geldscheine so im Portemonnaie bleiben können.

Auf dem Weg nach draußen wird es dann doch noch kurz kurios: Ein Mann wischt jedes seiner soeben gekauften Produkte mit einem Feuchttuch gründlich ab, bevor sie vom Wagen in seinen Rucksack wandern. Gleich daneben zieht sich eine Frau zwei kleine Plastiktüten über die Hände, bevor sie sich unter die Einkaufenden begibt.

Jetzt gilt es zu überprüfen, ob es sich auch andernorts so entspannt einkaufen lässt. Nur wenige Fahrradminuten braucht man von Wedding bis zum Rewe-Supermarkt an der Invalidenstraße in Mitte. Schon beim Eintreten wird klar: Auch hier ist die Welt der Lebensmittel in Ordnung. Aber was landet denn eigentlich in den Einkaufswagen? Vorn mit dabei: Spargel. Den holen Mitarbeiter kistenweise aus den Vorratslagern. Dazu darf die Sauce Hollandaise nicht fehlen. Was hier Donnerstagmorgen allerdings nicht zu haben ist, ist das eben noch bestaunte Toilettenpapier.

Einkaufen vor Ostern: Von Mitte geht es zum Test nach Prenzlauer Berg

Übermäßig gefüllte Einkaufswagen oder hektische Menschen findet man auch hier nicht. Die Menschen halten Maß, kaufen, was sie eben brauchen. Fisch von der Frischetheke, Fleisch Eier, Obst, Gemüse, Brot oder Blumen. Wer am Vormittag vorbeischaut, dürfte fündig werden.

Die Gänge sind hier etwas enger. An der Glasvitrine mit den Milchprodukten kommt man sich deshalb immer mal etwas näher als gewollt. Aber auch hier lässt sich stressfrei einkaufen. Alle Kassen sind besetzt und nach ein paar Warteminuten ist man mit samt Vorräten auch schon wieder draußen.

Dort kann man das Neonlicht gegen das immer mehr wärmende Licht der Sonne eintauschen. Also wieder rauf aufs Fahrrad in Richtung Prenzlauer Berg. Ein paar Minuten mehr muss man bei der nächsten Station, dem Edeka-Markt in den Schönhauser Allee Arcaden, schon beim Einlass mitbringen. Das Shopping-Center ist nahezu vollständig verwaist. Nur eine Handvoll Geschäfte sind hier geöffnet. Wer einkaufen will, kann das in den Supermärkten im Erdgeschoss tun.

Einkaufen vor Ostern: „So, die nächsten, bitte!“

Im Abstand von etwa zwei Metern voneinander entfernt, stehen die Menschen nun also beim Edeka an. Etwas zu laut und in strengem Ton regelt ein Mitarbeiter den Einlass: „So, die nächsten, bitte!“ Ob man will oder nicht, einen Einkaufswagen muss hier jeder nehmen. Und weil viele beginnen, in ihren Taschen nach einem Euro für den Einkaufswagen zu kramen, animiert dies den Mitarbeiter erneut zu einer Ansage: „Die sind alle gechipt“, ruft er. Nach jeder Benutzung werden die Handgriffe zwar gereinigt, ein unwohles Gefühl bleibt trotzdem. In vielen Gesichtern steht eine Mischung aus Genervtheit und Ekel. Hilft aber nichts.

Im Supermarkt ist es dann deutlich unaufgeregter als die Einlasssituation vermuten lässt. Von allem (außer Toilettenpapier) ist genügend da. Aber auch hier sind die Gänge ausgesprochen eng. Die Obst- und Gemüseregale mit dem ausschwenkenden Einkaufswagen zu umkurven, fällt so schon schwer. Die gebotene Distanz zu anderen zu halten, ist fast unmöglich. Also schnell wieder raus. Hilfreich ist auch hier, dass genug Kassen geöffnet und rasch gezahlt werden kann.

Einkaufen vor Ostern: Berlin hat sich besonnen

Ein letzter Test muss nun noch sein. Das lief doch alles irgendwie zu glatt. Es geht zurück in den Norden, nach Reinickendorf. Hier gibt es in der Emmentaler Straße einen großen Rewe-Markt. Na also: Schon von Weitem ist die Einlassschlange zu sehen. Lange anstehen, muss man hier aber trotzdem nicht. Ein paar Minuten, die sich lohnen. Im Markt sind nur wenige Menschen unterwegs. Kein Gedrängel, kein Mangel. Und die Zeit, die man draußen gewartet hat, bekommt man an der Kasse zurück. Gewartet werden muss hier überhaupt nicht.

Vier Supermärkte später kann von Stress keine Rede sein. Das Lob geht an die Berliner, die sich nach einem ersten Schockmoment vielleicht ja doch noch besonnen haben.