"Haus der kleinen Forscher": Online-Kurse beliebter

Berlin. Das Interesse für die Fortbildungsangebote der Internet-Lernplattform "Campus" der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" ist im März sprunghaft gestiegen. Wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte, haben sich im vergangenen Monat rund 6000 Nutzer neu angemeldet. Das seien etwa zwanzig Mal mehr als in den Monaten zuvor. Viele pädagogische Fach- und Lehrkräfte hätten wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nun Zeit, um sich online fortzubilden, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Michael Fritz. Es zeige aber einmal mehr, wie wenig Zeit gerade Erzieher in ihrem normalen Alltag hätten, um sich beruflich weiterzubilden. Die Stiftung reagierte auf den gestiegenen Bedarf mit Zusatzkursen und Webinaren.

Neben moderierten Online-Kursen, die über einen längeren Zeitraum absolviert werden, und kürzeren Webinaren finden pädagogische Fach- und Lehrkräfte im "Campus" zahlreiche offene Online-Kurse zu mathematischen, technischen und naturwissenschaftlichen Themen sowie aus dem Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Vor allem diese offenen Kurse, die jederzeit und im eigenen Tempo durchgeführt werden könnten, seien im März sehr beliebt gewesen, hieß es.

Die gemeinnützige Stiftung "Haus der kleinen Forscher" engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Die Stiftung bietet zusammen mit Partnern ein Bildungsprogramm an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten.