Ostern und Corona: Mehrere Hundert Polizisten unterwegs

Berlin. Die Berliner Polizei wird an den Ostertagen mit jeweils knapp 500 Beamten in der gesamten Stadt kontrollieren, ob sich die Bürger an die Corona-Regeln halten. Auch Zivilkräfte werden unterwegs sein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Bei schönem Frühlingswetter werde es voraussichtlich viele Menschen nach draußen ziehen.

Als größte Herausforderung betrachtet die Polizei, die Abstandsregeln einzuhalten. Um die Verbreitung des neuartigen Virus einzuschränken, müssen Menschen einen Mindestabstand von 1,50 Meter haben, Gruppen mit mehr als zwei Personen dürfen nicht zusammen spazieren gehen.

Seit dem 14. März registrierte die Polizei 1003 Straftaten gegen die Verordnung zur Corona-Eindämmung, wie sie am Donnerstag mitteilte. 855 Mal wurde demnach die sofortige Schließung etwa von Lokalen, Imbissen, Shisha-Bars oder Wettbüros angeordnet. Zudem gab es 4661 Überprüfungen im Freien. Seit dem 23. März wurden 1061 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt.

Am Mittwoch waren tagsüber 250 Polizisten zu Kontrollen unterwegs, in der Nacht zum Donnerstag 150. An den Ostertagen werden es dann deutlich mehr Kräfte sein.