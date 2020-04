Auch in Corona-Zeiten gibt es eine große Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln. Lieferdienste profitieren davon.

Corona-Krise Regionale Lebensmittel in Corona-Zeiten besonders begehrt

Wildau. Obst, Gemüse oder Wurst und Fleisch direkt von Brandenburger Bauern kaufen? In Zeiten von Corona mit Ausgangsbeschränkungen wegen drohender Ansteckungsgefahr ist das für Berliner und Brandenburger derzeit nicht immer leicht. Einerseits wird den Landwirten die Ware förmlich aus den Händen gerissen, wenn sie auf Wochenmärkten verkaufen. Die Produkte finden guten Absatz. Ein Problem kann sein: Als Kunde kommt man derzeit nicht überall hin.

Gute Karten hat der Erzeuger, der ohne Umwege direkt seine Käufer bedienen kann. Olaf Mahr, Gründer von „Meat Bringer“ in Wildau (Dahme-Spreewald), erlebt mit seiner Geschäftsidee für Fleisch- und Wurstprodukte gerade einen Boom. Er hat Fleisch von märkischen Landwirten im Angebot, geschlachtet und verarbeitet in kleinen Betrieben im Land.

„Bereits in der Zeit vor Corona war das Geschäft schon gut“, sagt Mahr, der mit dem Projekt erst im Frühjahr 2019 an den Start gegangen war. „Online bestellt und dann mit eigenen Fahrzeugen Montag, Dienstag und Mittwoch in Berlin und Brandenburg ausliefern“, beschreibt er die simpel klingende Idee.

Aufgrund von Ausgangsbeschränkungen ziehe nun alles noch einmal gehörig an, sagt er. „Die Menschen haben Zeit, können nicht ins Restaurant und kochen mehr selbst zu Hause“, erklärt er sich die gute Zahl der Bestellungen.

Unternehmen auf Wochenmärkten packen oft die doppelte Menge ein

„Die aktuelle Lage hat verschiedene Auswirkungen auf die Brandenburger Direktvermarkter“, sagt Kai Rückewold, Geschäftsführer des Verbandes zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin pro agro. Teilweise kämen die Unternehmen bei der gestiegenen Nachfrage nach ihren Produkten auf ihrem Hof kaum nach. Zum Schutz der Verbraucher reagierten sie mit Hinweisschildern und Bitten, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Wenn Hofläden geöffnet seien, werde dafür intensiv geworben.

„Unternehmen, die auf Wochenmärkten in Berlin verkaufen, packen aktuell oft die doppelte Menge ein“, sagt Rückewold. Regionale Produkte seien immer gefragter. „Trotz allem haben vor allem die kleinen direktvermarktenden Unternehmen Sorgen“, sagt er. Durch die Absage von Veranstaltungen gingen ihnen wichtige Umsätze verloren.

Olaf Mahr, der aus einer mit der Landwirtschaft verbundenen Familie stammt, hatte sich zunächst als Hobby mit dem Grillen sowie der Herstellung von Bratwürsten und Salami beschäftigt. Durch das Feedback und große Nachfrage sei die Idee für „Meat Bringer“ geboren worden, sagt er. In der Region habe er Landwirte gesucht, die Produkte von hoher Qualität anbieten.

100 Fleisch- und Wurstprodukte - „Regional muss es sein“

Vom Awo Reha-Gut in Kemlitz (Potsdam-Mittelmark) bezieht er das Märkische Kartoffelschwein, eine Kreuzung aus dem Duroc-Schwein und der Alten Landrasse. „Sie werden nur mit gedämpften Kartoffeln sowie Raps- und Getreideschrot vom eigenen Hof gefüttert“, sagt er. „Nichts weiter.“ Zudem liefen die Tiere draußen herum - in Zeiten der Afrikanischen Schweinepest durch Zäune gut gesichert. Geschmack und Qualität seien besonders, das würden die Kunden schätzen, sagt Mahr.

100 verschiedene Fleisch- und Wurstprodukte von Schwein, Rind oder Wild - vom Steak, über Schnitzel und Braten bis zur Bratwurst - werden im Onlineshop angeboten. „Regional muss es sein“, sagt Mahr, der nach eigenen Angaben immer auf der Suche nach neuen Premium-Produkten ist. Mit einem Büffelmozzarella- und einem Käse-Produzenten sei er bereits im Gespräch.

„Meat Bringer“ soll beim Endverbraucher bleiben

Die Anfragen steigen - auch aus der Gastronomie. Er wolle aber beim Endverbraucher bleiben. „Wenn ein Produkt ausverkauft ist, ist es ausverkauft und das verstehen unsere Kunden“, sagt er. Würde er Restaurants beliefern, könne er das nicht sagen.

Gegenüber dem bereits bestehenden Laden in Wildau, wo auch direkt verkauft wird, plant er eine kleine Markthalle auf etwa 140 Quadratmeter - für die Zeit nach Corona. „Da soll das Angebot an regionalen Produkten noch einmal erweitert werden“, sagt er. Der Bedarf sei da.