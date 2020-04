Fußball Fischer verplappert sich: Malli von Union in Quarantäne

Berlin. Fußballprofi Yunus Malli vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das verriet Trainer Urs Fischer am Donnerstag in einer Video-Konferenz mit Journalisten eher unfreiwillig. Details nannte der Schweizer deswegen anschließend nicht.

Fischer war davon ausgegangen, dass die Teilnehmer des Skype-Calls bereits über den Fall Bescheid wüssten, irrte sich dabei jedoch. Der 54-Jährige hatte die Reporter nachträglich gebeten, die Information noch für sich zu behalten, da hatte sich diese allerdings schon verbreitet. "Das ist mein Fehler, damit kann ich leben", sagte Fischer.

Unklar ist, ob sich der 28 Jahre alte Malli, Leihspieler vom VfL Wolfsburg, mit dem Coronavirus infiziert hat. Der Mittelfeldspieler stehe dem Verein im Training derzeit nicht zur Verfügung. Zum Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr machten Fischer und der Club keine Angaben.