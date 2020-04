Berlin. Seit 2015 steht das Haus der Gesundheit in Hellersdorf nun leer. Wegen ungenügenden Brandschutzvorkehrungen musste auch das Gesundheitsamt Marzahn-Hellersdorf vor fünf Jahren ausziehen. Nun ist ein erneuter Anlauf, die Sanierung finanziell sicherzustellen, gescheitert.

Seit ein paar Tagen ist klar: Für die Sanierung des Haus’ der Gesundheit in der Etkar-Andre-Straße wird es auch künftig keine SIWANA-Mittel geben. „Somit stehen wir wieder bei Null“, sagt Baustadträtin Juliane Witt (Linke). „Wir müssen nun wieder neu planen, wie wir das Gebäude nutzen können.

Verkauf wäre 2015 noch sinnvoll gewesen

Der Bezirk würde gerne wieder das Gesundheitsamt in das Haus der Gesundheit einziehen lassen. Nach dem Auszug 2015 mussten private Räume in der Janusz-Korczak-Straße angemietet werden, um das Amt unterzubringen. Vor fünf Jahren war das eine sinnvolle Maßnahme, erklärt Witt. „Die Mieten in Marzahn-Hellersdorf lagen bis 2014/15 noch bei 2 bis 4 Euro nettokalt pro Quadratmeter.“ Zu der Zeit sei eine Veräußerung die beste Lösung gewesen.

„Nach der Wende gab es noch lange viel Platz in Marzahn-Hellersdorf“, so Witt. „Es war noch bis vor wenigen Jahren unvorstellbar, dass wir mit der Vermietung von Gebäuden Geld einnehmen könnten.“ Man habe 2016 die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH beauftragt, das Haus zu verkaufen. Witt zufolge habe es auch Gespräche mit möglichen Käufern gegeben. Zu einem Verkauf kam es jedoch nicht.

Schließlich sollte das Haus der Gesundheit doch im Besitz des Bezirks verbleiben. „Wir haben eine Sanierung schon zweimal im SIWANA-Programm angemeldet“, sagt Witt. 2018 wurden jedoch nur Gelder zur Sanierung des Rathauses freigegeben, das Haus der Gesundheit ging leer aus.

Und nun wieder: Keine Gelder für das leerstehende Hellersdorfer Gebäude. „Wir schauen jetzt, ob womöglich ein Landesunternehmen das Haus nutzen möchte“, sagt Witt. Überlegungen, ob das neu zu gründende Amtsgericht hier einziehen könnte, bestanden ebenfalls. „Das hat die Justizverwaltung allerdings gleich wieder abgelehnt.“ Ansonsten könnte man vielleicht Büroräume im Haus aufziehen, mit Wohnungen oder einem Penthouse auf dem Dach. „Aber eigentlich möchten wir am liebsten, dass das Gesundheitsamt hier wieder einzieht“, sagt Witt.

Sanierung ohne Finanzhilfe von Senat nicht machbar

Klar ist aber: Ohne finanzielle Hilfe vom Senat wird eine Sanierung schwierig zu verwirklichen sein. „Das Haus instand zu setzen kostet 22 Millionen Euro, das kann sich der Bezirk nicht leisten“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzender im Bezirk Alexander Herrmann. Auch seine Fraktion setzt sich dafür ein, das Gebäude medizinisch zu nutzen. „Es gab Überlegungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) hier einzurichten“, sagt er. Als letzte Möglichkeit wäre eben eine Fremdnutzung denkbar. „Auch mit der Berliner Energie Agentur hat es Gespräche gegeben.“ Letztlich sei doch alles besser als ein jahrelanger Leerstand.