Konditoren kreieren Torten mit Anspielung auf Coronavirus

Berlin. In der „Confiserie Reichert“ an der Schloßstraße in Mitte verkaufen sie ganz spezielle Backwaren: Torten im Corona-Look. Zur Auswahl stehen Torten in Form einer Toilettenpapierrolle und sogenannte Bleib-Gesund-Kuchen, die aussehen wie ein Gesicht mit Mundschutz. „Aktuell haben wir sehr viel Zeit, uns kreativ beim Backen auszuprobieren“, sagt Tobias Menge (43), Geschäftsführer der Confiserie.

Aus einem normalen Rührteig mit Fondant und Nuss- oder Marmorboden entstanden die neuen Klopapier-Torten, und aus einer Rübli-Rührmasse mit Karotten die gelben Kuchen-Gesichter mit Schutzmaske. „Die Klopapier-Kuchen verkaufen sich besser, als wir gedacht hätten“, so Menge. 12,95 Euro kosten die Bleib-Gesund-Kuchen und 9,80 Euro die Klopapier-Torten. Nichtsdestotrotz leide das Café enorm unter der Corona-Krise. „Wir haben derzeit Umsatzbußen von rund 90 Prozent.“

Berliner Bäckereien mussten Cafes schließen

Die Maßnahmen treffen auch viele andere Berliner Bäckereien und Konditoreien hart. Ihre Cafés mussten sie schließen, teilweise bieten sie ihre Backwaren nur noch zum Außer-Haus-Verkauf an. Trotz der schwierigen Situation wollen einige Humor zeigen, backen nun auch Torten und Kuchen in Form des mittlerweile symbolträchtigen Toilettenpapiers oder des Coronavirus.

Auch das Café „Wahrhaft Nahrhaft“ an der Revaler Straße in Friedrichshain hat mit den Folgen der Schließung zu kämpfen. Mit Tortenbestellungen versucht Inhaberin Betty Muschen (38), ihr Geschäft am

Mit viel Liebe gewickelt und mit Herzchen versehen ist diese süße Klopapierrolle im Café „Wahrhaft Nahrhaft“.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Laufen zu halten. Durch eine Bäckerei aus Dortmund wurde sie auf das Gebäck in Form einer Klopapierrolle aufmerksam und wollte dann diese Idee selber ausprobieren. „Wir haben daraufhin ganz viele Anfragen von unseren Kunden bekommen, die solche Torten haben wollten“, berichtet die Konditorin. Seit einigen Tagen hat sie die Klopapier-Torten fest ins Sortiment aufgenommen und seitdem bereits mehr als 40 Stück davon verkaufen können.

Auch Michael Engelmann, Inhaber der Konditorei „Engelmann“ an der Walther-Huth-Straße in Adlershof, hat sich etwas einfallen lassen. „Bleib zu Hause und genieße“, so lautet der Schriftzug auf seiner Corona-Torte. Mit ihrer runden Form und den roten Noppen auf der Oberfläche soll sie ein Coronavirus darstellen. Sie besteht aus einer Buttercreme mit Vanille, Biskuit, Schokolade und Walnuss-Geschmack. Über den Online-Shop „Kuchen macht glücklich“ kann die Torte ab sofort bestellt werden. „Wir müssen versuchen, uns bestmöglich an die Situation anzupassen“, sagt der Konditor. Als kleine Geste möchte er eine seiner Torten am kommenden Dienstag an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) übergeben.