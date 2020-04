Berlin. Die meisten Straßen in Berlin sind leer, doch Mittwochvormittag haben sich auf der Jebensstraße am Bahnhof Zoo rund 30 Menschen versammelt. Es ist 11.30 Uhr, viele von ihnen sagen, dass sie seit Stunden in der Stadt unterwegs seien. Sie suchen nach Pfandflaschen, nach ein bisschen Kleingeld, nach Essen. Oder sie suchen einfach einen Platz, an dem sie sich ausruhen können.

Jetzt warten sie auf dem Gehsteig gegenüber der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo – darauf, dass sich die beiden Fenster auf der anderen Straßenseite öffnen. Hinter diesem Fenster im Speisesaal stapeln sich Plastikbeutel mit Mahlzeiten. In den Tüten sind belegte Brote, Obst, Wasserflaschen und Müsliriegel. Ehrenamtliche Helfer der Stadtmission verteilen sie an Hilfsbedürftige. Ab Karfreitag soll auch ein kleiner Schoko-Osterhase in den Plastikbeuteln sein. Das aber wissen diejenigen noch nicht, die auf der anderen Straßenseite warten.

Über den Tag hinweg holen sich bis zu 600 Menschen eine Mahlzeit an der Hilfseinrichtung ab. „Die Schlangen vor den Fenstern werden aber merklich länger“, sagt Barbara Breuer, Sprecherin der Berliner Stadtmission, die mit der Berliner Bahnhofsmission zusammenarbeitet. Denn das Überleben auf der Straße sei angesichts der Corona-Krise schwieriger geworden. Suppenküchen hätten geschlossen, sagt sie, die Hilfsbedürftigen würden kaum zur Ruhe kommen, und viele Hilfsangebote fehlen derzeit.

Ausgabe am Fenster, im Akkord und unpersönlich

Auch die Bahnhofsmission muss vorübergehend auf eine Art Notbetrieb umschalten. Der Speisesaal wurde geschlossen, da zu wenig Platz für Besucher und Mitarbeiter sei. Und ohnehin zählen die meisten der mehr als 200 ehrenamtlichen Helfer selbst wegen ihres Alters zur Risikogruppe. „Sonst haben wir uns mit den Hilfsbedürftigen hingesetzt und ein bisschen geredet“, sagt Breuer, „das ist aber nun auch nicht mehr wirklich möglich.“ Jetzt sei es eine Ausgabe am Fenster, im Akkord und unpersönlich. Dennoch wird weiter daran gearbeitet, die Versorgung der Obdachlosen sicherzustellen.

Nun hat auch die Deutsche Bahn (DB) angekündigt zu helfen. Dafür erscheint der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Richard Lutz, am Mittwochvormittag persönlich am Bahnhof Zoo. Viele der Helfer vor Ort kennt er beim Vornamen. Statt Händeschütteln gibt es zur Begrüßung Selfies – mit Abstand. Die Menschen auf der anderen Seite warten geduldig, bis das Schauspiel vorbei ist. Der Konzern stelle der sozialen Einrichtung Hygieneartikel wie Atemschutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung, so Lutz. Einige Kanister stehen bereits im Speisesaal.

Außerdem sollen ab Karfreitag Essensrationen ausgegeben werden. „Es ist einer der schwersten Krisen, die das Land und die Welt bestehen muss“, sagt der DB-Chef. „Da braucht es Solidarität und Menschlichkeit.“ Weiter können die 104 Bahnhofsmissionen deutschlandweit über die DB-Stiftung während der Krise bis zu 100.000 Euro an Geldern abrufen, um beispielsweise Lebensmittel zu kaufen. Und dann sind da wieder die Schokoladenhasen. Auch Lutz spricht von ihnen.

10.000 eingewickelte Hasen

Die Bahn spendet 10.000 kleine eingewickelte Hasen. Sie sollen „Wärme“ geben, sagt er. „Eine Gesellschaft ist immer nur so gut, wie sie mit den Ärmsten am Rande der Gesellschaft umgeht“, sagt der Bahnchef der Berliner Morgenpost, „und ich glaube auch, dass Unternehmen in diesen Zeiten einen Beitrag leisten müssen.“ Die Hilfen der Deutschen Bahn gelten zunächst bis zum 19. April. Allerdings könne das Programm darüber hinaus weiterlaufen.

Auch außerhalb von Krisen-Zeiten arbeiten Bahnhofsmissionen und die DB zusammen – Lutz zufolge bereits seit 125 Jahren. Die Geschäftsführerin der katholischen Bundesgeschäftsstelle der Bahnhofsmission, Gisela Sauter-Ackermann, sagt, die Bahn stellt den Missionen die Räume mietfrei zur Verfügung ebenso wie eine gewisse Infrastruktur. Auch Spendengelder würden immer wieder von der Deutschen Bahn sowie der Stiftung in die Bahnhofsmission fließen.

Doch nicht nur das Angebot am Bahnhof Zoo in Berlin wird weitergeführt, wenn auch unter anderen Umständen. Auch der Kältebus der Berliner Stadtmission ist im Einsatz. Normalerweise fährt er nur bis Ende März. Wegen der Corona-Krise sei die Kältehilfesaison bis zum 30. April verlängert worden, sagt e die Sprecherin der Stadtmission zu Beginn der Woche. Der Bus sei auch nicht nur in der üblichen Funktion unterwegs und verteile nachts warme Getränke oder Schlafsäcke an Bedürftige.

Der Kältebus ist nun auch tagsüber unterwegs

Während der Krise fahren Mitarbeiter auch tagsüber durch Berlin und suchen Obdachlose und gesundheitlich Angeschlagene auf. Der Stadtmission zufolge wolle man auch mit dem Kältebus die Grundversorgung der Menschen, die auf der Straße leben, sicherstellen.

An der Jebensstraße drängen die Menschen langsam von der anderen Straßenseite zur Bahnhofsmission vor. Ein Mann ohne T-Shirt fragt nach einer Flasche Wasser, dann zeigt er auf die Schoko-Osterhasen, die im Schatten aufgestellt sind. Er wird zunächst mit einer Flasche weggeschickt. Richard Lutz verteilt symbolisch zwei Tüten am Fenster, an dem die Menschen warten. Noch müssen sie sich gedulden. Denn die Essensausgaben finden zu festen Zeiten statt. Zwischen 14 und 18 Uhr, zwischen 22 und 0 Uhr sowie am frühen Morgen von 6 bis 7 Uhr. „Damit ändert sich zumindest nicht so viel in der Tagesstruktur für die Menschen“, sagt Breuer.