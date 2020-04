Berlin. Brandoberrat Constantin Ahrens war Leiter des Krisenstabes Pandemie bei der Berliner Feuerwehr. Zum 1. April ist er als Verbindungsbeamter in die Senatsinnenverwaltung gewechselt. In einem Gespräch mit der Berliner Morgenpost berichtet er von den Aufgaben des Krisenteams, den Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung – und von seinen neuen Aufgaben in der Senatsinnenverwaltung.

Womit beschäftigt sich der Krisenstab Pandemie der Berliner Feuerwehr überwiegend?

Constantin Ahrens: Unsere Hauptaufgabe ist die Vorbereitung des Einsatzes der Feuerwehr im Pandemiefall. Wie bekommen wir ausreichend Rettungsmittel in den Einsatz, wenn eine Großzahl an Menschen erkrankt, wie können wir die Notrufbearbeitung optimieren, wie wird die Logistik für die Versorgung mit Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln sichergestellt. Und dann geht es intensiv um die Betreuung der eigenen Kolleginnen und Kollegen. Der Krisenstab sammelt auch aus verschiedenen Quellen Zahlen und Daten.

Wer hat Zugriff auf diese Zahlen und Daten?

Während dieser Pandemie oder einer anderen Großschadenslage müssen ganz viele Partner zusammenarbeiten. Dafür haben wir ein berlinweites Datenportal, bei dem die Feuerwehr die Datenpflege übernommen hat. Dort werden einsatzrelevante Daten erfasst, beispielsweise in welchem Bezirk sind wie viele Personen erkrankt und wie viele Personen liegen in Krankenhäusern. Wir stellen auch für Infrastrukturbetreiber spezielle Informationen zur Verfügung. Bezirksämter, Polizei, Senatsverwaltungen und die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Wasserbetriebe, Stromversorger, Gasnetz, Logistikunternehmer, Lebensmittelversorger und Klinikkonzerne bekommen so einheitliche Informationen.

Woher bekommt die Feuerwehr Schutzausrüstung? Wie gut ist sie ausgestattet?

Wir haben unsere eigenen Lieferanten, mit denen wir Verträge haben und die uns auch im Alltag mit der Ausstattung versorgen. Über die haben wir jetzt Material beschafft.

Welche Situationen würden den Krisenstab zusätzlich fordern?

In einigen Landkreisen in Brandenburg herrschte vergangene Woche teilweise mittlere Waldbrandgefahr. So eine Lage würde uns als Einsatzstab sehr fordern. Oder wenn sich gleichzeitig sehr viele Einsatzkräfte auf mehreren Wachen in die angeordnete Quarantäne begeben müssten. Alles, was jetzt noch an Großschadenslage dazukommen würde, wäre eine extreme Belastung für alle Sicherheitsorganisationen in Berlin.

Ist der aktuelle Krankenstand bei der Feuerwehr ein Problem?

Derzeit haben wir einen leicht erhöhten Krankenstand, der sich aber sehr konstant hält. Das ist zu dieser Jahreszeit auch normal und sehr moderat. Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit dürfen die Kolleginnen und Kollegen auch nicht arbeiten, da sie ja mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Bei 20 Prozent Krankenstand würden wir Stufe 1 aktivieren. Dann könnten wir die Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter von derzeit 44 Stunden auf 48 erhöhen. Darüber hinaus könnte die Wochenarbeitszeit auch temporär gesteigert werden.

Nennen Sie doch bitte Beispiele, bei denen die Krisenarbeit gut funktioniert und wo auf jeden Fall nachgebessert werden muss.

Sehr gut war, dass wir sehr schnell und strukturiert eine Kommunikation aufgebaut haben. Wir konnten von Anfang an standardisierte Informationen an unsere Mitarbeiter weitergeben und haben diese auf einem sehr hohen Informationslevel gehalten. Das sorgt dann auch für Vertrauen in der Belegschaft. Ein riesiges Problem ist und bleibt die gesamte Beschaffung von Schutzausstattungen. Die Hoffnung ist immer, dass man Nachschub „just in time“ bekommt. Das ist in unserer Gesellschaft ein akzeptiertes Verfahren, aber in so einer Situation einfach unglaublich schwierig, wenn man die Materialien nicht in einem Lager hat, sondern darauf hofft, dass ein Lieferant das entsprechend heranschafft.

Was hat die Feuerwehr für die aktuelle Krisenarbeit aus dem zweitägigen Stromausfall im Februar 2019 in Treptow-Köpenick gelernt?

In den vergangenen drei Jahren haben wir versucht, auf allen Ebenen die Zusammenarbeit zu verbessern. Der Stromausfall hat uns eine Art Zwischenergebnis geliefert. Das Wichtigste ist die Kommunikation. An der Optimierung haben wir in den letzten Jahren gearbeitet. Der Stromausfall hat dazu geführt, dass verschiedene Akteure, die in Berlin in der Gefahrenabwehr tätig sind, noch einmal enger zusammengerückt sind. Und diese enge Vernetzung hilft uns aktuell sehr. Auch unser Stabsmodell haben wir weiterentwickelt. Hinter dem Stabsraum sind jetzt Büros, in denen sogenannte Funktionszellen sitzen, die bestimmte Themen bearbeiten. Das findet nicht mehr alles in einem großen Raum statt. Und wir haben Dinge gemacht, die den Einsatz von Hilfsorganisationen deutlich vereinfacht.

Wie lange wird uns aus Ihrer Sicht die Corona-Krise noch beschäftigen?

Ich gehe davon aus, dass wir noch Monate mit der Pandemie zu tun haben werden. Ich hoffe, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, dafür sorgen, dass die Kurve der Erkrankten nicht so hoch wird, aber dafür wird es einfach länger dauern.

Welche Auswirkungen auf die Personalsituation hat die Schließung der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie aufgrund der Pandemie?

Wir stellen weiter ein, aber es wird eine größere Herausforderung werden, wenn wir den Schulbetrieb nach und nach wieder aufnehmen, wenn die Situation es erlaubt. Der Lehrbetrieb musste aufgrund der erlassenen Verordnung eingestellt werden. Es war die richtige Entscheidung, und wir werden das Beste daraus machen.

Warum jetzt Ihr Wechsel in die Senatsinnenverwaltung?

Das war schon lange beschlossen. Der Wechsel in die Innenverwaltung ist bei der Feuerwehr eine Personalentwicklungsmaßnahme, die viele Angehörige des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes durchlaufen. Das sind immer zwei Jahre, und die Abordnung des Kollegen endete Ende März.

Mit welchen Gefühlen haben Sie den Einsatzstab zu diesem Zeitpunkt verlassen?

Es war ein Runterkommen von 180 auf null. In dieser Phase hatte ich als Leiter des Einsatzstabes eine Dauerbelastung rund um die Uhr, war auch nachts mit dem Thema beschäftigt, und das Handy hat bis spät am Abend geklingelt. Das war jetzt die komplette Entschleunigung. In Summe ist der Wechsel eine gute Chance, bei der Senatsinnenverwaltung für bestimmte Themen zu werben. So ein Einsatz wird aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen. Die Feuerwehrleute betrachten das anders als die Verwaltungsmitarbeiter bei der Feuerwehr, und auch die Juristen und Verwaltungsmitarbeiter bei der Senatsverwaltung haben einen anderen Blick auf die Dinge. Und da hat man die Chance, zu vermitteln und an den verschiedenen Stellen auch Verständnis zu schaffen.