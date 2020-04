Wegen der Corona-Krise müssen Pfarrer kreativ werden

Berlin. Es war der nachmittägliche Kaffeeklatsch mit Freunden. Seit die Coronavirus-Pandemie solche Treffen im realen Leben verbietet, trifft sich Ramona Rohnstock jeden Mittag auf eine virtuelle Tasse Kaffee mit ihrem Freundeskreis. Via Videoschalte. Und weil das so gut funktioniert und man sich viel weniger einsam fühlt in Zeiten der sozialen Distanz, hat sich die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Epiphanien in Charlottenburg-Wilmersdorf für das bevorstehende Osterfest etwas ähnliches überlegt.

„An Gründonnerstag treffen wir uns per Zoom zum Tischabendmahl“, erzählt die 37-Jährige. „Sonst haben wir hier in der Kirche immer ein Abendessen, wo wir zusammen kochen, Abendmahl feiern und dann gemeinsam an einer langen Tafel essen.“ Weil das in diesem Jahr aber eben nicht geht, wird digital per Videokonferenz gespeist.

Eine Idee von vielen, um das höchste Fest im Kirchenjahr angemessen zu feiern. Die Berliner Gemeinden haben sich für die über 900.000 Christen einiges einfallen lassen, damit ihre Mitglieder in der Karwoche und an den Osterfeiertagen trotz des Kontaktverbots nicht auf alle religiösen Bräuche und österlichen Riten verzichten müssen.

Gemeindemitglieder suchen das Gespräch mit den Priestern

In der evangelischen Grunewald-Gemeinde gibt es Gottesdienste als Podcast, in Tegel-Borsigwalde ist eine Andacht jederzeit am Telefon abrufbar und die katholische St. Matthias-Gemeinde in Schöneberg stellt ihr Kreuz zur Verehrung am Karfreitag einfach auf dem benachbarten Schulhof der Franziskus-Schule auf. „Dort können die Gemeindemitglieder individuell Blumen niederlegen, natürlich auch unter Beachtung des nötigen Abstands“, erzählt Pfarrer Josef Wieneke.

Der katholische Pfarrer Josef Wieneke steht in der geöffneten Kirche am Winterfeldtplatz.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Während zahlreiche Kirchen dazu übergegangen sind, ihre Gottesdienste als Livestream im Internet zu übertragen, haben sich Wieneke und seine Kollegen in St. Matthias vor allem darauf konzentriert, ihre Kirche offen zu halten. Jeden Tag sieben Stunden. „Es muss ja nicht jede Gemeinde streamen, da muss auch jeder nach seinen Möglichkeiten schauen“, sagt Wieneke. „Wir haben hier eine sehr große Kirche und wollen deshalb die reale Verfügbarkeit sicherstellen.“

Lesen Sie auch: Diese Berliner Kirchen streamen Gottesdienste

Das Angebot wird gut angenommen. Die Leute seien dankbar, sagt der 59-Jährige. Zahlreiche Gläubige kehren in der Kirche am Winterfeldtplatz zum stillen Gebet ein. Oder suchen das Gespräch mit einem Priester, der immer anwesend ist. „Viele möchten beichten, sich in dieser Situation deutlicher auf Gott beziehen“, meint Wieneke, der einen erhöhten Gesprächsbedarf seiner Gemeindemitglieder beobachtet hat.

Kreuzverehrung in Schöneberg findet auf dem Schulhof statt

Viele hatten sich schon gemeldet, als sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie andeutete, dass Ostern in diesem Jahr wohl ein wenig anders ablaufen wird. Mit Sorgen und Ängsten, aber vor allem mit Ideen. „Dann haben wir in mehreren Sitzungen nach und nach überlegt, was möglich ist, wie wir Ostern feiern können“, erzählt Wieneke.

Weil die öffentliche Liturgie am Gründonnerstag – genauso wie an allen anderen Tagen – ausfällt, können die Schöneberger die ganze Nacht (21 bis 3 Uhr) zur Ölbergstunde in die Kirche kommen. „Dadurch, dass wir eine große Kirche haben, haben wir Plätze mit genügend Abstand markiert, sodass man dort in der Stille beim Herrn anwesend sein kann“, sagt Wieneke. Am Karfreitag findet die besagte Kreuzverehrung auf dem anliegenden Schulhof statt.

In der Osternacht von Sonnabend auf Sonntag sollen um 22 Uhr die Glocken läuten. „Einige unserer evangelischen Nachbargemeinden werden das auch machen, damit wir um 22 Uhr richtig schönes österliches Geläut haben“, sagt Wieneke, der seine Gemeindemitglieder auch dazu aufruft, um die gleiche Zeit ihre Osterkerzen in die Fenster zu stellen. Als Zeichen der Hoffnung.

Predigen ohne Publikum ist merkwürdig

Während in Schöneberg also vor allem versucht wird, die Gemeinschaft im erlaubten Rahmen aller Restriktionen zu leben, nutzen Ramona Rohnstock und ihre Mitarbeiter sämtliche Mittel der digitalen Kommunikation. Besondere Situationen erfordern eben besondere Maßnahmen. Da muss eine Pfarrerin auch schon mal allein in der Kirche stehen und predigen. Selbst wenn es ein komisches Gefühl ist.

„Ich war ganz froh, dass wenigstens zwei Leute da waren, um die Predigt anzuhören“, erzählt Rohnstock von der Aufzeichnung der Ostergottesdienste, bei denen noch eine Kantorin und der Diakon dabei waren. „In den leeren Raum zu predigen, ist schon ganz komisch. Das war auch in den Gottesdiensten per Zoom eigenartig und gewöhnungsbedürftig, weil man keine unmittelbare Reaktion der Leute hat. Da kann man ganz schlecht einschätzen, ob die noch dabei sind.“

Die junge Pfarrerin hat sich gegen das Livestreamen der Osterfeierlichkeiten entschieden. Das hat nun den Vorteil, dass die aufgezeichneten Gottesdienste bereits auf DVD gebrannt und an die Gemeindemitglieder verteilt werden konnten, die kein Internet haben oder mit den digitalen Möglichkeiten nicht ganz so vertraut sind. Online gestellt (auf YouTube, Facebook und der eigenen Webseite) wird die Aufzeichnung aber erst dann, wenn der Gottesdienst auch in der Kirche stattgefunden hat.

Corona-Krise als Chance für die Zukunft der Kirche

Dass sich Rohnstock und ihre Mitarbeiter so viel Mühe geben, kommt in der Gemeinde gut an. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv, die Leute dankbar und glücklich, mal ab und zu eine vertraute Stimme zu hören – vor allem an Ostern. „Das hat mich ermutigt, das weiter zu versuchen“, erzählt Rohnstock, die seit zwei Jahren in der Epiphanien-Gemeinde als Pfarrerin tätig ist. „Und es ist spannend. Ich mag es gern, wenn man eine Herausforderung hat und Lösungen für die Situation finden muss. Zu experimentieren, zu schauen, was geht und was eben nicht.“

Dass in der Corona-Krise ungewöhnliche Maßnahmen getroffen werden müssen, um das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten und Ostern zu feiern, kann allerdings auch eine Chance sein. Für die Kirche und ihre Zukunft. „Das ist eine positive Entwicklung und ich glaube, dass man auf Dauer auch über diese Phase hinweg merken wird, dass Kirche jetzt digitaler wird“, meint Ramona Rohnstock.

Eine so breites Angebot an Alternativen zu herkömmlichen Bräuchen und kirchlichen Abläufen hätte es wohl nie gegeben, wenn nicht ausgerechnet Ostern, das höchste Fest, die Auferstehung Jesu Christi, in die Zeit der Corona-Restriktionen gefallen wäre. Da sind sich auch Pfarrerin Rohnstock und Pfarrer Wieneke sicher.

Trotzdem tut es auch den Gemeindevorstehern weh, dass jetzt erst mal jeder für sich Ostern feiern muss, „aber wir haben überdurchschnittlich viele ältere Personen und haben da auch eine Verantwortung“, sagt Ramona Rohnstock. „Dann muss man für dieses Jahr eben andere Lösungen finden.“ Das haben sie und ihre Kollegen. Auf ganz verschiedene Arten.