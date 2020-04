Auch Kirchen sind wegen des Coronavirus für Veranstaltungen geschlossen. Viele Gläubige müssen Ostern erstmals zu Hause feiern. Doch katholische Messen und evangelische Gottesdienste laufen in ARD, ZDF und Livestreams.

So können Sie Ostern online und per Fernsehen feiern

Einige Kirchen streamen ihre Gottesdienste im Fernsehen oder in Video- und Telefonkonferenzen. Die Angebote am Ostermontag.

Kirchen Gottesdienste am Ostermontag: Live-Streams aus Berlin

Viele der evangelischen und katholischen Kirchen greifen bei ihren Gottesdiensten zu Ostern auf kreative Lösungen zurück. Sie übertragen sie per Live-Stream, im Fernsehen oder in Video- und Telefonkonferenzen. Auch am Ostermontag gibt es noch einige Angebote. Der Überblick.