Coronavirus: Diese Berliner Kirchen streamen Gottesdienste

Viele der evangelischen und katholischen Kirchen greifen bei ihren Gottesdiensten zu Ostern auf kreative Lösungen zurück. Sie übertragen sie per Live-Stream, im Fernsehen oder in Video- und Telefonkonferenzen.

Gründonnerstag, 9. April

Evangelische Kirchen

14 Uhr: Global Ecumenical Hangout, Christen aus aller Welt treffen sich per Videokonferenz, organisiert vom Evangelischen Kirchenkreis Neukölln, Nummer unter: https://spiritandsoul.org/

18 Uhr: Gottesdienst zur anbrechenden Nacht im Berliner Dom, Live-Übertragung unter: www.berlinerdom.de/live

18 Uhr - 19.30 Uhr: Video-Interview mit Wolfgang Huber zum 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer, unter: www.berlinerdom.de/live

18 Uhr: Telefon-Gottesdienst der Weinberggemeinde Berlin-Spandau, Nummer unter: https://www.weinberggemeinde.de/

18 Uhr: Tischabendmahl für zuhause aus der Offenbarungskirche Friedrichshain, Live-Stream unter: https://www.boxhagen-stralau.de/

18 Uhr: Gottesdienst zum Gründonnerstag mit Tisch-Abendmahl in der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg, Live-Stream über YouTube

18 Uhr: Gedenkgottesdienst zum 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer aus der Gedenkkirche Plötzensee, Live-Stream unter: http://www.cw-evangelisch.de/event/6879780D2.

Katholische Kirchen

19 Uhr, Feier vom letzten Abendmahl mit Fußwaschung und anschließender Ölbergstunde in der St. Dominicus-Kirchgemeinde in Neukölln, Live-Stream über www.sanktdominicus.de

19 Uhr, Letztes Abendmahl, Zum Guten Hirten Friedrichsfelde, Live-Stream über YouTube

19.30 Uhr: Feier vom letzten Abendmahl, Karfreitagsliturgie in der Katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie in Lichterfelde, per telefonischer Konferenzschaltung, Nummer unter: www.heilige-familie-berlin.de

Karfreitag, 10. April

Evangelische Kirchen

10 Uhr: „Licht, in dem wir stehen“ – Evangelischer Gottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin, Live-Übertragung im rbb

10 Uhr: Gottesdienst zum Karfreitag im Berliner Dom, Live-Übertragung unter: www.berlinerdom.de/live -

10 Uhr: Video-Gottesdienst am Karfreitag, St. Marienkirche in Mitte

15 Uhr: Andacht zur Sterbestunde im Berliner Dom, Live-Übertragung unter: www.berlinerdom.de/live -

15 Uhr: Andacht zur Sterbestunde in der Gethsemanekirche Prenzlauer Berg, Live-Stream über YouTube

15 Uhr: Telefon-Gottesdienst der Weinberggemeinde Berlin-Spandau, Nummer unter: https://www.weinberggemeinde.de/

15 Uhr: Online-Gottesdienst in der Dorfkirche Großziethen, Videokonferenz via Zoom, unter: http://kirche-schoenefeld-grossziethen.de/event/6859039

Katholische Kirchen

11 Uhr: Kreuzweg am Karfreitag besonders für Familien, Heilig-Kreuz-Kirche Wilmersdorf, Live-Stream über YouTube

15 Uhr: Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, in der St. Dominicus-Kirchgemeinde in Neukölln, Live-Stream über www.sanktdominicus.de

15 Uhr: Karfreitagsliturgie mit Erzbischof Heiner Koch, St. Joseph in Wedding, Liveübertragung über www.erzbistumberlin.de und Youtube

15 Uhr: Karfreitagsliturgie in der Katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie in Lichterfelde, per telefonischer Konferenzschaltung, Nummer unter: www.heilige-familie-berlin.de

15 Uhr: Karfreitagsgottesdienst, Zum Guten Hirten Friedrichsfelde, Live-Stream über YouTube

Ostersonnabend, 11. April

Evangelische Kirchen

21 Uhr: Osternachts-Gottesdienst in der St.-Thomas-Kirche Kreuzberg, Live-Stream über YouTube

Katholische Kirchen

21 Uhr: Feier der Osternacht, Zum Guten Hirten Friedrichsfelde, Live-Stream über YouTube

22 Uhr: Feier der Auferstehung des Herrn in der Katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie in Lichterfelde, per telefonischer Konferenzschaltung, Nummer unter: www.heilige-familie-berlin.de