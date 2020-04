Dieses Osterfest wird völlig anders. Kein Kirchgang, keine große Feier. Wie kommen die Familien in Zeiten der Corona-Krise gut über die Feiertage? Professor Peter Walschburger (73) hat viele Jahre zu Belastungssituationen und ihren Bewältigungen geforscht. Er lehrt am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität. Seine Grundlagenforschung richtet sich auf den Menschen als Natur- und Kulturwesen.

In den vergangenen Wochen waren viele zu Hause noch mit Homeoffice und Homeschooling beschäftigt. Jetzt sind Ferien. Viele haben frei, können aber nicht in den Urlaub fahren. Wird sich die häusliche Situation dadurch verschärfen oder verbessern?

Peter Walschburger Darauf gibt es keine einfache Antwort. Am besten ist es, wenn sich Familien Ziele setzen und sich sagen: „Wir gönnen uns etwas über Ostern.“ Das können Ausflüge sein, Fahrradtouren, das Zusammensein im Schrebergarten, das familiäre Festessen, der Spieltisch. Ganz wichtig ist der Perspektivwechsel, ganz nach dem Motto: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...“

Sozusagen ein Neustart zu Ostern?

Ja, aber wieder mit Struktur und mit attraktiven Zielen. Positiv erlebte Gruppenaktivitäten sind wegen der allgemeinen

Psychologe Peter WalschburgerPsychologe Peter Walschburger

Verhaltenseinschränkungen besonders wichtig für die Familie.

Was bedeutet das aber für Familien, die zu Hause bleiben?

Die Eltern sollten ihre fürsorgliche Zuneigung zu den Kindern vor allem auch dort durchscheinen lassen, wo sie auf der Einhaltung von Regeln bestehen müssen. Ein bisschen wie die Bundeskanzlerin in ihrer letzten großen Rede. Angela Merkel wird ja nicht umsonst „Mutti“ genannt. Sie hat die Bürger fürsorglich angesprochen; sie hat sie nicht ihrer eigenen Willensbildung beraubt, aber auch an ihre Einsicht und Verantwortung appelliert.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Und das verstehen die Kinder?

Kinder ab vier Jahren können sich in die Perspektive ihrer Eltern hineindenken. Dies erleichtert es ihnen, bestimmte Verhaltenseinschränkungen zu akzeptieren. Mit ihnen kann man durchaus darüber reden, dass zum Beispiel die Großeltern sehr krank werden könnten. Die Natur hat dafür gesorgt, dass Eltern und Kinder eine besonders enge Beziehung haben, die ein Leben lang nicht verloren geht und Kinder empfänglich macht für fürsorglichen elterlichen Rat.

Und wie bringe ich es den Kleinsten bei, dass sie Ostern Oma und Opa nicht besuchen können?

Bei den Zweijährigen ist die Einsicht noch nicht da. Da kann dann die Antwort kommen: „Ich will aber zur Oma.“ Sie sind einfach frustriert, dass sie nicht bekommen, was sie sich gewünscht haben. Auf keinen Fall sollte man zornig reagieren. Helfen kann eine liebevolle Ablenkung. Dann trickst man sie zwar ein bisschen aus, aber bei kleinen Kindern ist das akzeptabel. Sie sind einfach noch nicht in der Lage, die Perspektive des anderen einzunehmen.

Also sollten Eltern ein bisschen mehr nachgeben?

Wir Menschen kommen ohne Regeln nicht aus. Und wenn sich alle daran halten, können später alle zusammen spielen. Das Zusammenleben sollte unter dem Mantel freundlicher, aber auch klarer Absprachen geregelt sein.

Wie schaffe ich es, einen Teenager über die Feiertage zu beschäftigen?

Da gibt es keine einfache Lösung. Junge Menschen in der Pubertät fühlen sich von fremden Menschen, etwa von potenziellen Liebespartnern, besonders angezogen. In dieser Zeit werden sie der Eltern überdrüssig, fühlen sich zu Hause eingeengt und in ihrer Freiheit beschnitten. Helfen könnte womöglich eine Familienkonferenz.

Also alle an einen Tisch und reden?

Ja, ein solches Gespräch kann helfen, wenn die Familie schon vor Corona-Zeiten einen engen Zusammenhalt gepflegt hat. Teenager verbinden mit Corona ja meist keine Lebensgefahr. Man muss also sehr deutlich machen, dass sie Eltern und Großeltern anstecken können, also einen fürchterlichen Schaden anrichten können, den sie nie und nimmer anrichten wollten. Das sollte man in der Familienkonferenz gemeinsam durchsprechen.

Wie werden die Großeltern damit klar kommen, dass sie ihre Kinder und Enkel nicht sehen können?

Neben dem sozialen Kontakt auf Distanz gibt es hier vor allem die Möglichkeit, die audiovisuellen sozialen Medien zu nutzen. Mit Videokonferenzen und diversen Smartphone-Apps haben die meisten Familien ja auch schon vor der Corona-Krise ihre Kontakte gepflegt.

Wie kann man also alle bei Laune halten?

Da gilt es, die notwendige rationale Informationsgewinnung, die uns leider eher trübsinnig macht, in einem geeigneten Rhythmus zu kombinieren mit Pausen, in denen wir uns von den Medien fern halten und mit Zeiten, in denen auch der Humor zu seinem Recht kommt, sei es, dass wir gemeinsam Spaß haben, miteinander spielen oder aufheiternde Angebote der Medien nutzen. Eine solche Gefühlsregulation kann im besten Fall zu einer positiven Stimmungsbilanz führen. Wir dürfen nicht übersehen: Wir sind jetzt alle durch die Corona-Bedrohung vorbelastet, und viele von uns sind bereits nahe an ihrer Überforderungsgrenze angelangt. Aufmunterung ist also ebenso wichtig wie Informationsgewinnung.