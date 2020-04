Mehr als 1000 Unterschriften für saubere Schulen

Tausend Unterschriften wurden gebraucht, um einen Einwohnerantrag für saubere Schulen in Steglitz-Zehlendorf durchzusetzen – 1675 Unterschriften kamen in kürzester Zeit zusammen. Die Listen sind jetzt im Rathaus Zehlendorf abgegeben worden. Mit dem Einwohnerantrag fordern die Initiatoren des Projekts „Schule in Not“ Sofortmaßnahmen für saubere Schulen. So soll das Bezirksamt die Reinigung schnellstmöglich an allen Schulen um eine Tagesreinigung ergänzen. Diese soll durch Kräfte ausgeführt werden, die beim Bezirksamt angestellt sind.

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) ist für den Vorschlag einer Rekommunalisierung der Reinigungsarbeiten offen. „Ich bin eine große Anhängerin der Idee“, sagt Richter-Kotowski. Es sei sinnvoll, die Reinigungskräfte wieder mehr in den Schulalltag zu integrieren und auch den direkten Kontakt zwischen Mitarbeitern und Schülern herzustellen. „Das würde eine ganz neue Form der Identifizierung mit den Aufgaben bringen“, so die Bezirksbürgermeisterin. Und auch die Schüler könnten leichter angezählt werden, wenn sie einfach ihr Papier fallen lassen. Es sei auf jeden Fall an der Zeit, sich Gedanken über einen neuen Weg in der Schulreinigung zu machen. Ausschüsse geben Empfehlung an die Bezirksverordneten Doch zunächst wird der Einwohnerantrag den Weg durch die Instanzen laufen, beginnend beim Schul- beziehungsweise Haushaltsausschuss. Die Mitglieder prüfen den Antrag und geben dann eine Empfehlung an die Bezirksverordneten ab, die schließlich darüber abstimmen. Ähnliche Aktionen laufen derzeit ebenfalls in Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Lichtenberg und Reinickendorf. Auch dort wurden Unterschriften für saubere Schulen gesammelt. Sie fordern alle, dass ab dem Schuljahr 2021/22 die Schulreinigung von Fremd- auf Eigenreinigung umgestellt wird. Das bedeutet, dass nur noch fest beim Bezirk angestellte Kräfte putzen. In einem ersten Schritt sollen 25 Prozent der Reinigungsleistung von bezirksinternen Mitarbeitern durchgeführt werden. In vier Jahren könnte die Umstellung dann komplett erfolgt sein. Ursache des Problems seien Preisdumping und Outsourcing „Derzeit werden Schulen schlecht gereinigt, und die Reinigungskräfte arbeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen“, heißt es in der Begründung für die Unterschriftenaktion und den Einwohnerantrag in Steglitz-Zehlendorf. Ursache des Problems seien Preisdumping und Outsourcing. Die Reinigungskräfte bekämen viel zu wenig Zeit für ihre Arbeit. Teilweise hätten sie nur zwei Minuten, um einen Klassenraum zu säubern.