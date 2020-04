Kein Jahrzehnt der Berliner Stadtgeschichte gilt als so verrucht und legendär wie die 1920er-Jahre. Aber wie sah der Alltag der Berlinerinnen und Berliner seinerzeit wirklich aus? Mit dieser Serie werfen wir in loser Folge einen Blick in die zeitgenössischen Tageszeitungen der Reichshauptstadt.

Pflegekosten. Das „Berliner Tageblatt“ berichtet von einer Erhöhung der Kurkosten in den städtischen Krankenhäusern. Pro Kopf und Tag lägen sie nun bei zwölf Mark „für einheimische Kranke der Groß-Berliner Gemeinden“ und für Personen, „die keiner Groß-Berliner Gemeinde angehören“, bei 24 Mark. Zur Begründung heißt es: „Die Erhöhung hat sich, wie der Berliner Magistrat mitteilt, als unabweisbar erwiesen durch die enorme Preissteigerung aller Lebens- und Arzneimittel. Bei den Arzneimitteln sind innerhalb eines halben Jahres Steigerungen eingetreten, die in vielen Fällen mehrere Hundert Prozent, in einzelnen Fällen sogar über 2000 Prozent ausmachen.“

Kriminalität. Die „Berliner Volkszeitung“ berichtet von einem Trickbetrüger in der Grenadierstraße (heute: Almstadtstraße) in Mitte: „Einem Straßenschwindler fiel ein Botenjunge in die Hände, der für 20.000 Mark zugeschnittene Militärdrillhosen für Reichswehrtruppen abliefern sollte. Der Betrüger lockte dem Jungen unter falschen Vorspiegelungen die Ware ab und war längst verschwunden, als der Bote sich überzeugt hatte, dass er betrogen war.“

Aus der Nationalgalerie. Der Kunstkritiker Max Osborn freut sich in der „Vossischen Zeitung“ über die Neuerwerbungen der Nationalgalerie für die neue Filiale im Kronprinzenpalais, wo seit August 1919 moderne Kunst präsentiert wird: „Es ist ein ganzer Raum mit Werken Emil Noldes hergerichtet. Endlich kommt damit eine der größten, eigenwilligsten und stärksten Persönlichkeiten der jungen Kunst zum Worte.“ Osborn beschreibt in schwärmerischen Tönen die Bilder mit ihren „breiten Farbströmen“. Sein Fazit: „Der ganze Saal, mit großer Sorgsamkeit gefüllt, übt unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Zum ersten Male erfährt hier das Berliner Publikum, was das Genie Emil Noldes für den deutschen Expressionismus bedeutet.“

Aus den Kleinanzeigen: „Eine halbe Million Rosenkränze, schwarze Holzperlketten mit Nickelkreuz zu kaufen gesucht. Möglichst bemusterte Eilofferten an Max Häusler & Co., Bergstraße 34/35, Abteilung III.“ („Berliner Tageblatt“)