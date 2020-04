Landrat von Ostprignitz-Ruppin hebt Einreiseverbot auf

Neuruppin/Potsdam. Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gegen Einreiseverbote in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat Landrat Ralf Reinhardt (SPD) die umstrittene Verfügung gegen touristische Reisen aufgehoben. Auch wenn die Aufhebung aus rechtlichen Gründen erst am Karfreitag in Kraft trete, werde das Einreiseverbot ab sofort außer Vollzug gesetzt, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Der Landkreis hatte als einziger landesweit eine Verfügung in der Corona-Krise erlassen, nach der touristische Einreisen in das Gebiet von Ostprignitz-Ruppin aus privatem Anlass untersagt sind. Mit diesem generellen Einreiseverbot war die Verwaltung am Dienstag vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) erneut gescheitert.

( dpa )