Pop: Erwarte, dass der Bund seine Programme nachbessert

Berlin. In der Debatte um finanzielle Hilfen für Unternehmen in der Corona-Krise hat Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) erneut betont, den Bund in der Pflicht zu sehen. Die Bundesregierung habe schnelle Hilfe versprochen, sagte Pop am Mittwoch. „Gemessen an diesen Versprechen bieten die bisherigen Kreditzusagen zu wenig und fließen auch zu spät. Ich erwarte, dass der Bund seine Programme nachbessert, sowohl für Solo-Selbstständige, wie auch für den Mittelstand“, so die Grünen-Politikerin weiter.

In Berlin war in den letzten Tagen vor allem eine Diskussion um die Zahlung von möglichen Zuschüssen an größere Unternehmen entbrannt. Berlin hatte anders als der Großteil der Bundesländer kein eigenes Zuschuss-Programm für Firmen mit fünf oder mehr Mitarbeitern aufgelegt. Lediglich Freiberufler, Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen bis zu fünf Beschäftigten hatten einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro beantragen können. Insgesamt hatte die Investitionsbank Berlin (IBB) an mehr als 150.000 Antragssteller rund 1,3 Milliarden Euro Zuschüsse ausgezahlt. Mittlerweile sind die Töpfe des Senats allerdings ausgeschöpft, lediglich Bundesmittel können noch beantragt werden.

IHK: Keine Zuschüsse für größere Firmen seien „schallende Ohrfeige“

Die mit Blick auf die Zuschüsse bestehende Förderlücke in Berlin hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Dienstag scharf kritisiert. Kammer-Präsidentin Beatrice Kramm sagte nach einem Gespräch mit Berliner Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD): „Die Weigerung des Berliners Senats, Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern zu zahlen, ist eine schallende Ohrfeige für die mittelständischen Unternehmen und ihre hunderttausenden Beschäftigten.“

Müller hatte am Dienstag angekündigt, dass der Berliner Senat weitere 60 Millionen Euro zur Verfügung stellen werde, um auch größeren Firmen zu helfen. An der genauen Ausgestaltung der Hilfen arbeitet der Senat derzeit noch. Neben kurzfristigen Liquiditätshilfen wie Krediten könnten wohl für besonders betroffene Unternehmen auch Zuschüsse möglich sein.

Dehoga: Senat lasse Säulen der Wirtschaft im Regen stehen

Die Ankündigung Müllers kritisierte auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Der Berliner Landeschef des Verbands, Thomas Lengfelder, sagte am Mittwoch. „Das ist wirklich kein erweitertes wirtschaftliches Hilfsprogramm, das ist reine Symbolpolitik. Man gibt den kleinsten Unternehmen, die von der Infrastruktur des Mittelstandes leben 1,3 Milliarden Euro und speist die etwas größeren Betriebe mit 60 Millionen Euro ab. Der Senat lässt so die Säulen der Wirtschaft im Regen stehen.“

Wirtschaftssenatorin Pop erklärte am Mittwoch, der Senat sehe eine Unterstützung von Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten als notwendig an. Hier sei aber der Bund gefragt. „Wir verstehen die Nöte der Unternehmen und stehen bereit, Bundesprogramme schnell umzusetzen und auch mit Landesmitteln Förderlücken zu schließen“, sagte Pop.

Kritik der Opposition

Die Opposition kritisierte die Wirtschaftssenatorin am Mittwoch für ihren erneuten Vorstoß. Der Bund habe seine Hausaufgaben erledigt. Die allermeisten Bundesländer, auch Brandenburg, hätten entsprechende Hilfen aufgelegt. „Nur Berlin unterstützt in keiner Weise Unternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitern mit Zuschüssen. Das ist nicht mehr nachvollziehbar und nicht akzeptabel“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berlin Abgeordnetenhaus, Christian Gräff. Die CDU Berlin hatte bereits in der vergangenen Wochen ein Maßnahmen-Papier vorgelegt und darin unter anderem vorgeschlagen, dass sich der Berliner Senat an Zuschussprogramm Bayern orientiere. In dem Freistaat erhalten Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern maximal 30.000 Euro Zuschuss in der Corona-Krise.

Berlin allerdings ist mit seinem Vorstoß an den Bund nicht alleine. Nach Morgenpost-Informationen sollen mittlerweile weitere Bundesländer den Wunsch beim zuständigen Bundeswirtschaftsministerium hinterlegt haben, mehr in Sachen Corona-Soforthilfe für größere Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern zu unternehmen.