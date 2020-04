Coronavirus: Unzureichende Informationen für Einreisende in Tegel

Der Flughafen Tegel in Zeiten der Krise: Kaum ein Fluggast ist in der Haupthalle zu sehen.

Wer mit dem Flugzeug in Berlin ankommt, muss zwei Wochen in Quarantäne. Die Infos in Tegel sind spärlich. Nun gibt es neue Regelungen.

Berlin.

Wer in Tegel ankommt, muss wegen des Coronavirus zwei Wochen in Quarantäne.

Informationen gibt es nur auf einem Flugblatt

Senat plant Ausweitung der Quarantäne auch für Reisende auf dem Landweg.

Der Flugverkehr von und nach Berlin ist nahezu zum Erliegen gekommen. Nur hin und wieder landen Maschinen innerdeutscher Flüge und aus dem europäischen Ausland auf dem City-Airport Tegel. Nur Terminal C ist noch geöffnet. Maschinen aus Frankfurt bringen Heimkehrer aus Übersee, und es landen Flieger aus anderen europäischen Hauptstädten. Über Corona sind alle informiert. Dass aber in Berlin seit 2. April eine zweiwöchige häusliche Quarantäne angeordnet ist, wissen die wenigsten.

Die Informationen gibt es nur auf einem deutschsprachigen Flugblatt, und das auch nicht für jeden Reisenden. Verfasst wurde es von der Senatsverwaltung für Gesundheit, verteilt wird es von der Bundespolizei. In dem Flugblatt werden Rückkehrer aufgefordert, sich umgehend für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Bei der Verteilung kam es am Dienstag zu einer Panne.

Bundespolizei verteilt Flyer mit Quarantäne-Hinweisen

„Die Bundespolizei verteilt die Flyer im Auftrag der Landespolizei, und das wurde am Dienstagvormittag nicht gemacht“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Es habe ein Kommunikationsdefizit gegeben. „Davon betroffen war aber nur eine Maschine aus Amsterdam.“

Aber auch am Mittwoch waren die Informationen zu den richtigen Verhaltensweisen eher spärlich. „Ich komme gerade aus Bulgarien“, sagte eine Frau in gebrochenem Deutsch. „Mir hat keiner gesagt, dass ich zwei Wochen meine Wohnung nicht verlassen darf. Einen Flyer habe ich auch nicht bekommen.“ Auch andere Reisende kommen ohne weitere Informationen vom Gepäckband.

Der Engländer Aaron F., aus Frankfurt gelandet, hielt das Informationsblatt in der Hand. Er wolle einen Freund besuchen und auch bei ihm wohnen, sagte er auf Englisch. Den Inhalt des Flyers hat er nicht verstanden, mit den aufgeführten Kontaktdaten der Gesundheitsämter kann er nichts anfangen.

Senat plant Ausweitung der Quarantäne für Einreisende

Nach der Quarantänepflicht für Flugreisende soll es eine solche Verpflichtung nun auch für Menschen geben, die auf dem Landweg aus dem Ausland nach Berlin kommen. Der Senat will die Regelung, die das Corona-Krisenkabinett am Montag bundesweit beschlossen hatte, bei einer Sondersitzung an diesem Donnerstag in Landesrecht umsetzen.

Berliner, die über die Flughäfen Tegel und Schönefeld in der Hauptstadt ankommen, sind bereits seit 3. April verpflichtet, eine 14-tägige häusliche Quarantäne einzuhalten. Für sie besteht auch eine Meldepflicht bei den Gesundheitsämtern.

Bei Verstößen wie der Nichteinhaltung der Quarantäne droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro. Es gibt aber Ausnahmen etwa für Diplomaten oder Menschen, die sich aus beruflichen Gründen in Berlin aufhalten wollen. Diese Ausnahmen sollen nun auch für Personen gelten, die aus anderen Staaten etwa per Auto oder Zug nach Berlin kommen - wenn sie keine Corona-Symptome zeigen.