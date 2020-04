Bauarbeiter bei Brand an Humboldt Forum leicht verletzt

Berlin. Bei einem Brand auf der Baustelle des Humboldt Forums in Berlin ist ein Bauarbeiter leicht verletzt worden. Der Mann sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Mittwoch. Vermutlich habe der Arbeiter auch Rauchgas eingeatmet. Über dem Gebäude im Zentrum von Berlin war am Vormittag eine große, schwarze Rauchwolke zu sehen. Feuerwehrleute brachten den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. In dem wiederaufgebauten Stadtschloss entsteht ein Kultur- und Ausstellungszentrum.

( dpa )