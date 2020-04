Feuerwehrleute sind vor dem Humbolt Forum zu sehen, in dem es gebrannt hat.

Unfälle Feuerwehrsprecher: Gasbehälter am Humboldt Forum zerknallt

Berlin. Beim Brand am Berliner Humboldt Forum ist nach Angaben der Feuerwehr eine Propangasflasche zerborsten. "Es gab den Zerknall eines Gasbehälters", sagte Feuerwehrsprecher Rolf-Dieter Erbe der Deutschen Presse-Agentur. Durch die Erhöhung des Druckes in einem Gasbehälter komme es zum Zerbersten, erläuterte Erbe, "und dann brennt natürlich auch das Gas". Das sei auch deshalb gefährlich, weil Teile umherfliegen könnten. Dies alles sei passiert, bevor die Feuerwehr zum Einsatzort gekommen sei. Ein Sprecher des Forums war am Morgen zunächst von einer Explosion ausgegangen.

Bei dem Brand auf der Baustelle des Humboldt Forums war am Mittwochmorgen ein Mensch verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich im Außenbereich.