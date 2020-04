Nonnemacher: Corona-Ausbruch in Klinik "größte Sorge"

Potsdam. Nach der Häufung der Corona-Fälle im größten Potsdamer Krankenhaus hat sich die Brandenburger Landesregierung besorgt gezeigt. Der Ausbruch im Ernst von Bergmann-Klinikum sei "die größte Sorge, die wir hier im Land Brandenburg haben", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Ansonsten sei Brandenburg mit Infektionen und Todesfällen unterdurchschnittlich belastet, die Fälle in Potsdam trieben dies etwas in die Höhe. Dort sind laut Stadt 88 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Patienten in Behandlung, bisher starben 21. Der Klinik wurden nach einem Besuch von Experten des Robert Koch-Instituts Auflagen erteilt. Nonnemacher empfahl, die Empfehlungen umzusetzen.

( dpa )