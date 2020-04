Coronavirus-Newsblog Berlin: An Corona-Klinik wird auch Ostern gebaut

32 Menschen sind in Berlin an dem neuartigen Coronavirus gestorben, 4038 infiziert, 2233 genesen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Coronavirus-Newsblog Berlin Coronaklinik in Berlin - Bauarbeiten auch an Ostern

In Berlin gibt es 4038 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. 32 Menschen sind gestorben, 2233 wieder genesen.

+++ Mittwoch, 8. April 2020 +++

► Senat plant Ausweitung der Quarantäne für Einreisende

► Ramona Pop: Erwarte, dass der Bund seine Programme nachbessert

► Charité testet tausende Mitarbeiter auf Coronavirus

► Berlins Abiturienten fordern Absage der Prüfungen

► IHK kritisiert Finanzhilfen des Senats für den Mittelstand

► Ermittlungen gegen Ärzte im Potsdamer Bergmann-Klinikum

16.59 Uhr: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci überreicht Masken und Kittel

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat am Mittwoch 21.000 Schutzmasken, 1200 Schutzkittel, 5000 Handschuhe und 17 Schutzbrillen an das Bundeswehrkrankenhaus Berlin überreicht. Insgesamt bekamen Berliner Krankenhäuser 1,5 Millionen Schutzausrüstungsartikel und Pflegeheime 500.000.

16.28 Uhr: KV sieht leichte Entspannung bei Maskenversorgung

Die Versorgung Berliner Arztpraxen mit Schutzmasken hat sich nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) „ein wenig entspannt“. Bis 6. April habe die KV Berlin rund 300 000 Schutzmasken vom Typ FFP2 und FFP3, 800 000 OP-Masken sowie diverse Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel erhalten, sagte ein Sprecher dem RBB. Seit der vergangenen Woche hätten 2000 Praxen Schutzausrüstung erhalten. „Nach Ostern wird die Verteilung fortgesetzt.“ Die bislang eingetroffenen Masken decken laut KV etwas mehr als den Bedarf für einen Monat in der ambulanten Versorgung.

16.21 Uhr: Polizei kontrolliert auch auf dem Wasser

Die Hauptstadt-Polizei will an den Ostertagen auch auf dem Wasser kontrollieren, ob sich die Berliner an die Corona-Abstandsregeln halten. Die Einsatzkräfte werden wieder stadtweit auch in Grünanlagen und Waldgebieten unterwegs sein, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Von Karfreitag bis Ostersonntag werden nach bisheriger Planung tagsüber jeweils knapp 500 Polizisten darüber wachen, dass die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus eingehalten werden. „Auch die Wasserschutzpolizei fährt Streife.“

Der private Paddler dürfe in sein Boot steigen und aufs Wasser, auf Steganlagen dürften aber keine Gruppen wie etwa Segelclubs zusammenkommen, sagte die Sprecherin. Bei voraussichtlich schönem Wetter werde es wohl viele Menschen ins Freie ziehen. Das Einhalten der Mindestabstände von 1,50 Meter werde die größte Herausforderung. Mehr als zwei Menschen, die nicht zu einem Haushalt gehören, dürfen nicht zusammenkommen.

16.02 Uhr: IHK kritisiert Finanzhilfen des Senats für den Mittelstand

Viele mittelständische Berliner Betriebe sind laut der Industrie- und Handelskammer irritiert über die angekündigten Finanzhilfen des Landes. „Bei uns stehen die Telefone nicht still. Die Empörung über die mangelnde Unterstützung des Senats für den Berliner Mittelstand wächst“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Mittwoch. Es formiere sich branchenübergreifender Protest gegen die einseitige Förderpolitik von Rot-Rot-Grün.

Der Berliner Senat hatte am Dienstag im Rahmen eines Nachtragshaushalts beschlossen, auch den mittelständischen Betrieben in der Coronakrise zu helfen und dafür 60 Millionen Euro zugesagt. Kramm kritisierte, der Senat bleibe mehr als vage, ob es sich um Zuschüsse oder nicht doch wieder um Kredite handele. Mehr dazu lesen Sie hier.

15.36 Uhr: ADAC rechnet nicht mit Oster-Staus in Berlin und Brandenburg

Zum Start der Osterferien rechnet der ADAC Berlin-Brandenburg angesichts der Corona-Krise mit deutlich weniger Verkehr auf den Autobahnen in der Region als in den Vorjahren. Der Automobil-Club ruft die Bevölkerung dazu auf, trotz des schönen Wetters und der Aussicht auf freie Straßen auf Ausflüge zu verzichten. „Jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, sich und seine Mitmenschen zu schützen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende des ADAC Berlin-Brandenburg, Manfred Voit, am Mittwoch.

Nach wie vor gelte in Berlin und Brandenburg, dass Ausflüge einen triftigen Grund haben müssten. Gänzlich leer werde es auf den Straßen nicht bleiben. „Um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu sichern, wurde in allen Bundesländern das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw befristet aufgehoben“, hieß es.

15.35 Uhr: Vorerst kein Wochenmarkt in Heiligensee

Wegen des Coronavirus fällt der Wochenmarkt in der Dorfaue in Heiligensee (Reinickendorf) aus. „Keinesfalls soll das Thema hiermit beendet sein, denn wir haben als Verein schon viel Zeit in dieses Projekt investiert. Die Resonanz aus der Nachbarschaft war sehr gut, viele lokale Händler waren interessiert. Für uns ist klar: Wir machen weiter, wenn Corona vorbei ist“, sagt Felix Schönebeck, Sprecher von „Unser Heiligensee e.V“. Mehr dazu lesen Sie hier.

15.29 Uhr: Umfrage - Mindestens 71.500 M+E-Beschäftigte in Kurzarbeit

Mindestens rund 71.500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Berlin, Brandenburg und Sachsen sind einer Umfrage zufolge in der Corona-Krise derzeit in Kurzarbeit. Insgesamt arbeiten in den drei Bundesländern 300.000 Menschen in der Branche, wie die IG Metall am Mittwoch mitteilte. An der Umfrage der Gewerkschaft hatten sich 273 Unternehmen mit insgesamt rund 120.000 Mitarbeitern beteiligt. Als Hauptgrund gaben die Unternehmen Auftragseinbrüche an sowie unterbrochene oder gestörte Lieferketten. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) gehen allein für die beiden Bundesländer von rund 1100 Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie aus.

15.03 Uhr: Am Corona-Behandlungszentrum soll auch an Ostern gebaut werden

Der Umbau einer Berliner Messehalle in ein Behandlungszentrum für Covid-19-Patienten geht auch über Ostern weiter. Das hätten die beteiligten Gewerke zugesagt, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit der Deutschen Presse-Agentur. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) verschaffte sich demnach am Mittwoch einen Überblick über den Baufortschritt in der Halle an der Jafféstraße. Sie dankte den Planern sowie den Gewerken, wie der Sprecher mitteilte. Die technische Infrastruktur, darunter etwa Strom- und Sauerstoffversorgung, sei bereits komplett.

In einem ersten Schritt sollen in der Halle 500 Betten für weniger schwere Verläufe von Covid-19 entstehen. Auch Plätze mit Beatmungsmöglichkeit sind vorgesehen. Gedacht ist das Zentrum als Ergänzung, falls die Betten in den Krankenhäusern der Stadt nicht ausreichen sollten. Offizieller Start des Umbaus war vor einer Woche, Projektleiter ist der ehemalige Chef des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht Broemme.

14.56 Uhr: Ostprignitz-Ruppin hebt Einreiseverbot nach Gerichtsentscheid auf

Nach gerichtlichen Niederlagen hat der Landkreis Ostprignitz-Ruppin das umstrittene Einreiseverbot wegen der Corona-Krise wieder zurück genommen. Der Landkreis hatte als einziger landesweit eine Verfügung erlassen, nach der touristische Einreisen in das Gebiet von Ostprignitz-Ruppin aus privatem Anlass untersagt sind. Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) gegen das Verbot setzte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) die Regelung am Mittwoch nun außer Vollzug. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

14.24 Uhr: Abiturienten kündigen Proteste an

Am 20. April soll in Berlin trotz großer Unsicherheiten aufgrund der Corona-Krise die erste Abiturprüfung geschrieben werden. Die Entscheidung der Bildungssenatorin Sanda Scheeres (SPD), die Prüfungen stattfinden zu lassen, stößt auf massive Kritik bei den betroffenen Schülern.

Einige Abiturienten wollen jetzt zu Protesten aufrufen. Es hätte schon erste Mobilisierungen auf internen Kommunikationskanälen und auf Social Media gegeben, sagt Miguel Góngora, Sprecher des Landesschülerausschusses. Der Ausschuss hingegen lehnt jegliche Form von Kundgebungen und Versammlungen aufgrund der Infektionsgefahr strikt ab, wie es in einer Pressemitteilung von Mittwoch heißt.

Stattdessen ruft er die Abiturienten dazu auf „Senatorin Scheeres mit Mails zu bombardieren“ und stellt dafür mehrere Textvorlagen bereit. Im Laufe der letzten Tage seien schon über 1000 E-Mails an die Senatorin versendet worden. Ziel sei eine Absage der Prüfungen: „Wir sind für ein Durchschnittsabitur mit einer freiwilligen Ausgleichsmöglichkeit in Form einer Hausarbeit oder mündlichen Prüfung“, so Góngora.

14.07 Uhr: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz - Bilanz der Polizei

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin am Dienstag und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber überprüften rund 250 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 150 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Verordnung. 14 Objekte und 391 Personen im Freien wurden überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte zwei Straf- und 94 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2.164 objektbezogene Überprüfungen sowie 4.359 Überprüfungen im Freien durch. In 850 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 995 Straftaten und seit dem 23. März 2020 968 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

14 Uhr: Schüler protestieren gegen Scheeres - Abiturprüfungen sollen ausfallen

Der Streit ums Abitur spitzt sich zu: Gegen die nach Ostern anstehenden Prüfungen macht der Berliner Landesschülerausschuss nun mobil. Vor dem Hintergrund der Coronakrise in diesem Jahr sollten sie ausfallen, sagte Landesschülersprecher Miguel Góngora. Das gelte nicht nur für das Abitur, sondern etwa auch für den Mittleren Schulabschluss (MSA).

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich Ende März dafür ausgesprochen, die Schulabschlussprüfungen in Deutschland stattfinden zu lassen. Dieser Position hatte sich die Berliner Senatsverwaltung für Bildung angeschlossen. Der Landesschülerausschuss hat nun dazu aufgerufen, bei Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) dagegen zu protestieren.

Kundgebungen gegen die Abschlussprüfungen lehnt der Landesschülerausschuss wegen der Gesundheitsgefahren allerdings ab. Stattdessen ruft er dazu auf, „Senatorin Scheeres mit Mails zu bombardieren“, wie es in einer Mitteilung heißt. Mehr als 500 Protestmails seien bereits an Scheeres geschickt worden, sagte Góngora.

14.01 Uhr: Gemeinschaft St. Philipp Neri klagt gegen Verbot von Gottesdiensten

In der Frage des Verbots öffentlicher Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie verfolgt der Freundeskreis St. Philipp Neri e.V weiter den Rechtsweg. In einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung heißt es, der Freundeskreis habe am Mittag Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt.

Der Vorsteher des Instituts St. Philipp Neri, Propst Gerald Goesche, teilte dazu mit„ man wolle den Rechtsweg ausschöpen. "Besonders unverständlich ist für uns insbesondere die Feststellung der ersten Instanz, dass der Staat Art und Umfang der Religionsausübung festlegen darf, indem er eine stille Einkehr in Kirchen gestattet, gottesdienstliche Feiern jedoch verbietet. Hier wollen wir eine Klärung erreichen, denn es steht dem Staat nicht zu, die Formen der Religionsausübung vorzugeben", so Goesche.

Die spendenfinanzierte katholische Einrichtung hat ihren Sitz am Mauerpark in Berlin. Es handelt sich um "eine Gemeinschaft apostolischen Lebens päpstlichen Rechts".

13.12 Uhr: Wenig los am Himmel über Berlin

Wegen der Corona-Krise ist der Flugverkehr weltweit erheblich eingeschränkt. So auch an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. In Schönefeld sind auf einer aktuellen Karte der App Flight Radar die geparkten Maschinen zu sehen. Auch im Luftraum über Tegel ist kaum etwas los. Die Flugbewegungen waren schon im März stark gesunken. Insgesamt starteten und landeten im März 2020 an beiden Flughäfen 12.979 Maschinen. Das waren 46,5 Prozent weniger als im März 2019. Tegel zählte 8578 Maschinen (-46,9 Prozent), Schönefeld 4401 Flugzeuge (-45,7 Prozent).

12.50 Uhr: Berliner sollen Laptops für Neuköllner Schüler spenden

Der Elternausschuss Neukölln und Bildungsstadträtin Karin Korte (SPD) haben zur Spende von Laptops aufgerufen. Viele Schüler im Bezirk Neukölln verfügten nicht über Computer, die aber für die digitalen Lernangebote in Zeiten der Corona-Krise zwingend notwendig seien. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass Kinder aus sozial schwächeren Haushalten in ihrer schulischen Entwicklung noch weiter abgehängt werden.

Aufgerufen sind vorallem Unternehmen, aber auch die Spenden von Privatpersonen sind willkommen. Laptops können nach Vereinbarung per Telefon oder E-Mail täglich von 10-16 Uhr in der Otto-Hahn-Schule an der Buschkrugallee 63 abgegeben werden, auch an Ostern. Bei Bedarf organisieren Eltern auch einen Abholservice. Die Geräte werden desinfiziert, gewartet und an die bedürftigen Kinder verteilt. Längerfristig sollen die Laptops nach der Corona-Krise im Neuköllner Schulbetrieb zum Einsatz kommen.

Wenn Sie Laptops für Neuköllner Schülerinnen und Schüler spenden möchten, wenden Sie sich an Daniela von Hoerschelmann, Tel. 0157 30278186 oder SpendeBEA@exportiv.de

12.30 Uhr: 1599 Corona-Infizierte in Brandenburg bestätigt - 35 Todesfälle

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Brandenburg ist auf insgesamt 1599 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Demnach erhöhte sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 75 (Stand: 8 Uhr). 235 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, 28 davon werden intensivmedizinisch beatmet. Bisher starben 35 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2, die meisten davon in Potsdam - dort waren es 14 Tote.

Die höchste Zahl an bestätigten Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus gibt es mit Abstand in Potsdam mit 273 Fällen, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 213 und dem Kreis Oberhavel mit 147 Infizierten. Die wenigsten nachgewiesenen Fälle meldete der Landkreis Prignitz mit 17 mit dem Virus infizierten Menschen und die Stadt Frankfurt (Oder) mit 22 gemeldeten Fällen.

12.10 Uhr: Ostprignitz-Ruppin prüft Aufhebung des Einreiseverbots

Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gegen Einreiseverbote in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin will die Verwaltung eine Aufhebung der umstrittenen Verfügung von Karfreitag an prüfen.

Der Landkreis hatte als einziger landesweit eine Verfügung erlassen, nach der touristische Einreisen in das Gebiet von Ostprignitz-Ruppin aus privatem Anlass untersagt sind. Mit diesem generellen Einreiseverbot war die Verwaltung am Dienstag vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) erneut gescheitert.

In der Sache ging es um die zwei Fälle von Berlinern, denen das Potsdamer Verwaltungsgericht trotz der Verfügung das Recht zugesprochen hatte, an ihren Zweitwohnsitz in dem Landkreis zu reisen.

11.48 Uhr: Feuerwehr mit unbrauchbaren Atemschutzmasken beliefert

Eine Lieferung von 5000 Atemschutzmasken des Typs FFP 2 an die Berliner Feuerwehr ist unbrauchbar. Das stellten Feuerwehrleute am Dienstagabend fest. Nach Angaben eines Sprechers der Behörde hätten sich einige Mitarbeiter über den muffigen Geruch der Masken gewundert und beschwert.

"Auf den Verpackungen waren Aufkleber, die über die aufgedruckte Jahreszahl 2012 geklebt waren", sagte ein Thomas Kirstein, ein Sprecher der Feuerwehr. "Das kann das Datum der Herstellung oder das Mindesthaltbarkeitsdatum sein. In jedem Fall können die Atemschutzmasken nicht mehr genutzt werden. Wenn sie 2012 hergestellt wurden, dann sind sie spätestens 2015 abgelaufen."

Die 5000 Atemschutzmasken wurden stadtweit an die Feuerwachen verteilt und werden jetzt wieder aus dem Verkehr gezogen. Wie es zu dieser Lieferung kam, soll nun herausgefunden werden

11.40 Uhr: Weitere temporäre Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg entstehen wegen der anhaltenden Corona-Krise noch in dieser Woche drei weitere temporäre, breite Radwege, wie die Senatsverkehrsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Schon am Mittwochmorgen wurde auf der Petersburger Straße ein Fahrstreifen vom Kfz-Verkehr in einen breiten Radweg umgewidmet. Am Donnerstag soll gleiches auf der Lichtenberger Straße in Friedrichshain und der Gitschiner Straße in Kreuzberg geschehen.

Der Bezirk hatte schon in der vergangenen Woche angekündigt, auf den drei Straßen breite Radwege auszuweisen. Schon vor rund zwei Wochen widmete der Bezirk in Kreuzberg entlang des Halleschen Ufers sowie in der Zossener Straße die ersten Fahrstreifen zu breiten Radwegen um. Mehr dazu gibt es hier.

11.35 Uhr: 20 Mitarbeiter der Feuerwache Wittenau in Quarantäne

Aufgrund eines Covid-19 Falls innerhalb der Wachabteilung haben sich ungefähr 20 Mitarbeiter der Feuerwache Wittenau in häusliche Isolation begeben. Die Kollegen der Feuerwache wurden durch die Mitarbeiter der Hotline beraten und haben Informationen für den weiteren Ablauf erhalten, heißt es in einer internen Meldung. Der Ausgleich wurde durch die Direktion Nord organisiert. Kräfte der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie und der Freiwilligen Feuerwehr werden das krankheitbedingt ausgefallene Personal ersetzen.

11 Uhr: US-Botschaft nimmt Müllers Entschuldigung „zur Kenntnis“

Im Streit um eine Lieferung von 200.000 Schutzmasken hat die US-Botschaft auf die Entschuldigung von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller reagiert. „Wir nehmen die Entschuldigung des Bürgermeisters zur Kenntnis. Wir bedauern, dass die Vorwürfe, die wir zurückgewiesen haben, zu weiteren Spannungen geführt haben - und das während einer Krise, die wir alle gemeinsam überwinden wollen“, erklärte die Botschaft in Berlin.

Die für die Berliner Polizei bestellten und bezahlten Masken waren aus bisher ungeklärten Gründen von Bangkok statt nach Berlin in die USA geliefert worden.

Lesen Sie auch: Verschwundene Masken - Berliner Senat bleibt bei Darstellung

10.47 Uhr: Charité testet systematisch Personal auf Coronavirus

Das Berliner Universitätsklinikum Charité hat mit systematischen Untersuchungen des Personals auf das neue Coronavirus begonnen. „Ziel ist, auch unbemerkte, symptomarme Infektionen in der Mitarbeiterschaft zu identifizieren sowie zusätzlich das Personal zu erkennen, das bereits einen Immunschutz aufgebaut hat und deshalb für eine Infektion unempfindlich ist“, teilte eine Kliniksprecherin auf Anfrage mit. Schritt für Schritt würden alle Beschäftigten getestet, die unmittelbar mit der Versorgung der Patienten zu tun haben. Es dürfte um mehrere Tausend Ärzte und Pflegekräfte gehen.

Am Mittwoch hieß es, das „Großprojekt“ Querschnittsuntersuchung sei angelaufen und werde einige Zeit dauern. Die Tests bestünden aus einem Nasen- und Rachenabstrich sowie einer freiwilligen Blutprobe. Diese werde auf mögliche Antikörper gegen das Virus untersucht, erläuterte die Sprecherin. Bei positiven Tests richte man sich nach einer Handreichung des Krisenstabs der Gesundheitsverwaltung: „Danach arbeiten Mitarbeiter mit Symptomen und positiv getestetes medizinisches Personal grundsätzlich nicht.“ Infizierte Mitarbeiter würden dem Gesundheitsamt gemeldet, das über die Beendigung der Quarantäne entscheide.

10.37 Uhr: Neuer Newsblog zum Coronavirus in Berlin

Wir starten unseren neuen Newsblog zu den aktuellen Entwicklungen und Nachrichten rund um das Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle bisherigen News finden Sie in unserem bisherigen Corona-Ticker.

Das ist der Stand der Neuinfektionen und Fallzahlen in Berlin

