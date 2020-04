Coronavirus-Newsblog Berlin: Charité startet Tests der Mitarbeiter

32 Menschen sind in Berlin an dem neuartigen Coronavirus gestorben, 2233 wieder genesen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

In Berlin gibt es 4038 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. 32 Menschen sind gestorben, 2233 wieder genesen.

Mittwoch, 8. April 2020

11.48 Uhr: Feuerwehr mit unbrauchbaren Atemschutzmasken beliefert

Eine Lieferung von 5000 Atemschutzmasken des Typs FFP 2 an die Berliner Feuerwehr ist unbrauchbar. Das stellten Feuerwehrleute am Dienstagabend fest. Nach Angaben eines Sprechers der Behörde hätten sich einige Mitarbeiter über den muffigen Geruch der Masken gewundert und beschwert.

"Auf den Verpackungen waren Aufkleber, die über die aufgedruckte Jahreszahl 2012 geklebt waren", sagte ein Thomas Kirstein, ein Sprecher der Feuerwehr. "Das kann das Datum der Herstellung oder das Mindesthaltbarkeitsdatum sein. In jedem Fall können die Atemschutzmasken nicht mehr genutzt werden. Wenn sie 2012 hergestellt wurden, dann sind sie spätestens 2015 abgelaufen."

Die 5000 Atemschutzmasken wurden stadtweit an die Feuerwachen verteilt und werden jetzt wieder aus dem Verkehr gezogen. Wie es zu dieser Lieferung kam, soll nun herausgefunden werden

11.40 Uhr: Weitere temporäre Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg entstehen wegen der anhaltenden Corona-Krise noch in dieser Woche drei weitere temporäre, breite Radwege, wie die Senatsverkehrsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Schon am Mittwochmorgen wurde auf der Petersburger Straße ein Fahrstreifen vom Kfz-Verkehr in einen breiten Radweg umgewidmet. Am Donnerstag soll gleiches auf der Lichtenberger Straße in Friedrichshain und der Gitschiner Straße in Kreuzberg geschehen.

Der Bezirk hatte schon in der vergangenen Woche angekündigt, auf den drei Straßen breite Radwege auszuweisen. Schon vor rund zwei Wochen widmete der Bezirk in Kreuzberg entlang des Halleschen Ufers sowie in der Zossener Straße die ersten Fahrstreifen zu breiten Radwegen um. Mehr dazu gibt es hier.

11.35 Uhr: 20 Mitarbeiter der Feuerwache Wittenau in Quarantäne

Aufgrund eines Covid-19 Falls innerhalb der Wachabteilung haben sich ungefähr 20 Mitarbeiter der Feuerwache Wittenau in häusliche Isolation begeben. Die Kollegen der Feuerwache wurden durch die Mitarbeiter der Hotline beraten und haben Informationen für den weiteren Ablauf erhalten, heißt es in einer internen Meldung. Der Ausgleich wurde durch die Direktion Nord organisiert. Kräfte der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie und der Freiwilligen Feuerwehr werden das krankheitbedingt ausgefallene Personal ersetzen.

10.47 Uhr: Charité testet systematisch Personal auf Coronavirus

Das Berliner Universitätsklinikum Charité hat mit systematischen Untersuchungen des Personals auf das neue Coronavirus begonnen. „Ziel ist, auch unbemerkte, symptomarme Infektionen in der Mitarbeiterschaft zu identifizieren sowie zusätzlich das Personal zu erkennen, das bereits einen Immunschutz aufgebaut hat und deshalb für eine Infektion unempfindlich ist“, teilte eine Kliniksprecherin auf Anfrage mit. Schritt für Schritt würden alle Beschäftigten getestet, die unmittelbar mit der Versorgung der Patienten zu tun haben. Es dürfte um mehrere Tausend Ärzte und Pflegekräfte gehen.

Am Mittwoch hieß es, das „Großprojekt“ Querschnittsuntersuchung sei angelaufen und werde einige Zeit dauern. Die Tests bestünden aus einem Nasen- und Rachenabstrich sowie einer freiwilligen Blutprobe. Diese werde auf mögliche Antikörper gegen das Virus untersucht, erläuterte die Sprecherin. Bei positiven Tests richte man sich nach einer Handreichung des Krisenstabs der Gesundheitsverwaltung: „Danach arbeiten Mitarbeiter mit Symptomen und positiv getestetes medizinisches Personal grundsätzlich nicht.“ Infizierte Mitarbeiter würden dem Gesundheitsamt gemeldet, das über die Beendigung der Quarantäne entscheide.

