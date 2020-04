Rauch über Stadtschloss: Feuer im Humboldt Forum

Berlin. Die Berliner Feuerwehr war am Mittwochvormittag bei einem Feuer in Mitte im Einsatz. Wenige Minuten vor 10 Uhr wurde sie zum neuen Stadtschloss an der Breite Straße und Rathausstraße alarmiert.

Nach Angaben der Feuerwehr brannten zwei Bitumenkocher im Erdgeschoss der Baustelle am Humboldt Forum. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, sei ein Bauarbeiter leicht verletzt worden. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann soll vermutlich auch Rauchgas eingeatmet haben.

Die Feuerwehr ist mit knapp 80 Kräften vor Ort. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. An der Fassade sind Rußspuren zu erkennen.

Foto: Screenshot Humboldtforum

Der erste Teil des Humboldt Forums soll eigentlich im September eröffnet werden, geplant war die Eröffnung ursprünglich bereits im vergangenen Jahr. Das 40 000 Quadratmeter umfassende Kultur- und Ausstellungszentrum bespielen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei ihrer Museen, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden sollen Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.