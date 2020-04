Berlins Politiker wollen Ostern mal durchatmen

Berlin. Nach anstrengenden Wochen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wollen Berlins Politiker zu Ostern etwas durchatmen. Viele planen trotz aller Widrigkeiten mal wieder Zeit mit der Familie zu Hause ein, wie eine Befragung der Deutschen Presse- Agentur ergab. "Ich werde mit meinem Krisenstab zusammen im Einsatz bleiben, aber ich freue mich sehr darauf, mit meiner Mutter zu telefonieren", sagte etwa Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) will mit seiner Partnerin und seinem kleinen Sohn im Innenhof des Hauses Eier suchen. "Vielleicht schaffe ich es auch, ein bisschen Sport zu machen, so Kollatz. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger will mit seiner Familie beten.

( dpa )