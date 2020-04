Ein digitaler Ratgeber für Mittelständler

Berlin. Die Berliner Digitalagentur, die kleine und mittelständische Unternehmen beim digitalen Wandel beraten soll, hat sich offiziell gegründet. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Dienstag mit. Geschäftsführerin der einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der Investitionsbank Berlin (IBB) wird Nicole Voigt, die zuvor bei der Fördermittelmanufaktur Förderbar tätig war. Voigt sollte ihren neuen Job eigentlich bereits im Sommer 2019 antreten. Damals hatten Bedenken des Landesrechnungshofs die Gründung der Digitalagentur in letzter Minute gestoppt.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nannte die Digitalisierung am Dienstag „eine der größten Herausforderungen für alle Unternehmen“. Insbesondere in schwierigen Zeiten wie diesen werde deutlich, wie massiv digitale Lösungen in der Krise helfen könnten. „Mit der Digitalagentur wollen wir unsere Berliner Unternehmen dabei unterstützen, für die Digitalisierung fit zu werden. Sie soll Unternehmen für digitale Themen sensibilisieren, in Fragen der IT-Sicherheit beraten und Unterstützungsangebote der Stadt transparent und einfacher nutzbar machen“, sagte Pop.

Es ist das Prestigeprojekt der Wirtschaftssenatorin

Die Digitalagentur gilt als Prestigeprojekt der Grünen-Politikerin und wurde bereits im Koalitionsvertrag des amtierenden Senats festgeschrieben. Berlin hat für die Aufgaben der Digitalagentur im Landeshaushalt für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 3,38 Millionen Euro vorgesehen. Die Digitalagentur soll als Dienstleister und Begleiter für die Wirtschaft zu einer der führenden Adressen der digitalen Hauptstadt Berlin, teilte die Wirtschaftsverwaltung mit.

Der Landesrechnungshof hatte im vergangenen Jahr vor allem die damals geplante Gründung der Digitalagentur als eigenständiges Landesunternehmen kritisiert. Die Wirtschaftsverwaltung hatte daraufhin in einer Stellungnahme versucht, die Bedenken auszuräumen. Als das nicht gelang, kündigte die Senatsverwaltung an, die Rechtsform der Digitalagentur zu überdenken – und entschied daraufhin keinen neuen, eigenständigen Landesbetrieb zu gründen.