Verbände fordern Radwege, Tempo 30 und Platz für Fußgänger

Berlin. Ein Bündnis aus 13 Verkehrsverbänden und Initiativen fordert, den Berliner Stadtverkehr in der Corona-Krise massiv zu verändern. In einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sowie Berlins Bezirksbürgermeister und Baustadträte ruft das Bündnis „Straßen für alle“ dazu auf, in der Hauptstadt ein Netz temporärer Radinfrastruktur, mehr Platz für den Fußverkehr sowie Tempo 30 an Hauptstraßen zu schaffen.

„Um den Berlinerinnen und Berlinern zu ermöglichen, möglichst ansteckungsfrei ihre Wege zurückzulegen, benötigt Berlin für die Zeit der Corona-Krise ein dichtes Netz an provisorischer, geschützter Fahrradinfrastruktur auf den Fahrbahnen der Hauptstraßen“, heißt es in dem Schreiben des Bündnisses, zu dem neben anderen der Fahrradverband ADFC Berlin, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Nordost, Greenpeace und der Fußgängerverband FUSS e.V. gehören.

Dies ermögliche mehr als bislang auch wenig geübten Radfahrern den Umstieg auf den Sattel, da diese sich auf solch breiten Wegen sicherer fühlen würden. Ausreichend dimensioniert erlaubten die Wege „sicheres Überholen von Radfahrenden und auch sicheres Überholen von Radfahrenden durch den Kraftverkehr, so dass auch der notwendige Wirtschaftsverkehr unfallfrei abgewickelt werden kann und damit auch die Krankenhäuser entlastet werden“, schreiben die Autoren.

Tempo 30 soll in Corona-Zeiten auf allen Hauptstraßen gelten

Neben der kurzfristigen Umwidmung von Fahrstreifen zu breiten Radwegen fordert das Bündnis zudem, mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen Klagen, auf den Gehwegen Berlins sei es in Zeiten der Corona-Pandemie nicht immer möglich, die nötige Distanz zu anderen Menschen zu wahren. Raum für Passanten könnte nach Vorstellung der Verkehrsverbände und Initiativen entstehen, wenn etwa Kfz-Abstellplätze zu Gehwegen umgewidmet würden.

Als dritten Punkt sehen die Forderungen ein generelles Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde auf allen Berliner Hauptstraßen vor. „Die Kombination dieser Maßnahmen leistet einen zentralen Beitrag zu beidem: der Funktionsfähigkeit der Stadt durch Sicherstellung der Mobilität bei gleichzeitiger Verringerung der Ansteckungsgefahr durch smartes ‚Physical Distancing‘“, erklären die Autoren.

In Berlin fordern Verkehrsinitiativen seit mehreren Wochen die Umgestaltung des Verkehrs während der Corona-Krise. Vorbild dabei sind neben anderen die kolumbianische Hauptstadt Bogotá und die US-Metropole New York, wo kurzfristig ein Netz aus breiten Radwegen beziehungsweise die Sperrung von ganzen Straßenabschnitten für den Autoverkehr umgesetzt wurden.

Bezirke planen temporär breite Radwege an Hauptstraßen

Auch in Berlin gibt es bereits derartige Maßnahmen. In Kreuzberg wurde vor rund zwei Wochen entlang des Halleschen Ufers sowie in der Zossener Straße Fahrstreifen zu breiten Radwegen umgewidmet. Ende vergangener Woche hatte eine Vielzahl an Bezirken erklärt, dem Beispiel aus Friedrichshain-Kreuzberg nacheifern zu wollen. Der Senatsverkehrsverwaltung wurden dazu unter anderem von den Bezirken Mitte, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick Straßenabschnitte vorgeschlagen, auf denen breite Streifen für den Radverkehr entstehen könnten.

Darunter sind die Müllerstraße in Wedding sowie die Kant- und Bismarckstraße Charlottenburg. Auch Vorreiter Friedrichshain-Kreuzberg hat mit der Petersburger und Lichtenberger Straße in Friedrichshain sowie der Gitschiner Straße in Kreuzberg bereits drei weitere Strecken benannt, die kurzfristig umgewidmet werden könnten.

Opposition kritisiert die geplanten Maßnahmen

Während die Senatsverkehrsverwaltung die Einführung von Tempo 30 aus rechtlichen Gründen nicht für möglich hält, stoßen die temporären Radwege auf Zustimmung. Die Routen seien derzeit in der Prüfung, teilte das Haus von Senatorin Günther mit. Bereits am Mittwoch könnten weitere Streckenabschnitte bekannt gegeben werden, hieß es.

Kritik an den Plänen sowie den Forderungen der Initiativen kommt von der Opposition. Die Maßnahmen seien „angesichts des stark verringerten Verkehrs nicht notwendig“, erklärte der Verkehrspolitische Sprecher der FDP, Henner Schmidt. „Hier wird der Versuch unternommen, die Krise für die eigenen Interessen zu nutzen und für die Zeit nach der „Corona-Krise“ einseitig Fakten zu schaffen.“ Stattdessen müsse der schwierige Interessensausgleich der verschiedenen Verkehrsteilnehmer nach der Krise weiter Schritt für Schritt ausgehandelt werden.