„Heidi’s Spielzeugladen“ verkauft Spielsachen, die die Fantasie anregen sollen. Leser können an Jubiläums-Gewinnspiel teilnehmen.

Heidi Mallmann weiß, wovon sie spricht: „Je simpler das Spielzeug, desto mehr Fantasie entwickeln Kinder, wenn sie damit spielen.“ Seit Jahrzehnten verkauft Mallmann in ihrem Geschäft in der Kantstraße 61 in Charlottenburg Spielsachen. Nun feiert „Heidi’s Spielzeugladen“ sein 45-jähriges Bestehen.