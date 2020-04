Berlin. Der Ostdeutsche Bankenverband hat am Dienstag Kritik der Politik zurückgewiesen, wonach sich Banken nicht ausreichend an der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beteiligen würden. Verbandsvorsitzender Michael Kotzbauer verwies vor Journalisten auf bereits mehr als 50.000 Beratungen und Kreditanfragen, die ostdeutsche Privatbanken während der Coronavirus-Pandemie getätigt oder bearbeitet hätten.

Kotzbauer sagte, auch bei kurzfristigen Liquiditätshilfen des Bundes oder der Länder seien die Banken dazu verpflichtet, individuelle Risikoprüfungen vorzunehmen und die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells der Antragsteller zu prüfen. Dazu gehöre auch, dass die Banken eine positive Fortführungsprognose für die betroffenen Unternehmen stellen müssten. Voraussetzung für einen positiven Bescheid sei auch, dass die Betriebe im zurückliegenden Geschäftsjahr Gewinne gemacht hätten müssen.

Kotzbauer, der für das Firmenkundengeschäft der Commerzbank im Osten Deutschlands verantwortlich ist, betonte, dass die Hausbanken in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit wesentliche Ansprechpartner für Unternehmen seien. „Unsere Kunden haben einen erheblichen Gesprächsbedarf und fragen konkrete Unterstützung nach, der weit über die Beantragung von KfW-Hilfskrediten hinausgeht. Alle unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort beraten mit hohem Engagement und helfen mit Lösungen für die sehr differenzierten Problemlagen der Unternehmen und Selbstständigen“, sagte Kotzbauer.

Verband: Auszahlungen schon vor der KfW-Förderzusage

Harald Eisenach, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes und Leiter des ostdeutschen Firmenkundengeschäfts bei der Deutschen Bank, ergänzte: „Wir Banken beschleunigen – wo immer möglich – unsere Entscheidungen, indem wir Kapazitäten erweitern und Prozesse anpassen. Auch überbrücken wir Liquiditätsbedarfe bis zur Auszahlung der Förderdarlehen. Vielen Unternehmerinnen und Unternehmern hilft, wenn das jetzt angekündigte Schnellprogramm der KfW zügig umgesetzt wird.“

Auch das Land Berlin hatte gemeinsam mit der Investitionsbank Berlin (IBB) kurzfristige Liquiditätshilfen für durch die Corona-Krise unverschuldet in Not geratene Unternehmen aufgelegt. Darüber hinaus können Firmen auch bei der Förderbank des Bundes, der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Darlehen beantragen. Erst in dieser Woche hatte das Kabinett beschlossen, dass der Staat das Risiko für einen Kredit bis zu einer Größenordnung von 800.000 Euro komplett übernimmt. Zuvor haftete der Bund lediglich für 80 bis 90 Prozent der möglichen Ausfälle.

Banken begrüßen Haftungsfreistellung durch den Bund

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hatte bei den Geschäftsbanken deswegen zunächst eine gewisse Zurückhaltung festgestellt und mehr Einsatz gefordert. „Ein Risiko von zehn Prozent kann man schon mal in die Bücher nehmen“, erklärte sie. Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin hatte von den Instituten ein Umdenken gefordert. Die Krise könne man nur gemeinsam überstehen, hieß es.

Die vom Bund angekündigte Haftungsfreistellung werde von Seiten der Banken begrüßt, sagte Kotzbauer. Er betonte darüber hinaus, wie schnell Bund und Länder in Aktion gegangen seien und konkrete Hilfen auf die Beine gestellt hätten. „Das finden wir bemerkenswert“, betonte der Verbandspräsident.

Mit Blick auf die Berliner Diskussion um Zuschüsse für größere Unternehmen sagte Verbandsgeschäftsführer Achim Oelgarth, man müsse genau schauen, wo die Bedarfe sind. Hotels und gastronomische Unternehmen seien besonders bedürftig, auch, weil verloren gegangene Umsätze nur schwer nachgeholt werden könnten. Berlin sei aber „hinten dran“, erklärte Oelgarth. Der Großteil der Bundesländer hatte wegen Geschäftseinbußen durch die Corona-Krise auch Zuschüsse für größere Unternehmen aufgelegt. Der Senat hingegen hat darauf verzichtet. Die nicht-zurückzahlbare Unterstützung erhielten bislang nur Freiberufler, Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer mit bis zu fünf Mitarbeitern.