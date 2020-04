In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Brände Auto in Flammen - Polizei vermutet Brandstiftung

Berlin. Ein Auto ist bei einem nächtlichen Brand in einem Innenhof an der Wollankstraße im Berliner Ortsteil Pankow stark beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurde ein daneben geparktes Auto ebenfalls beschädigt.

In der Hauptstadt werden bei Bränden nachts immer wieder Fahrzeuge zerstört oder beschädigt. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Zuletzt gingen ein Wohnmobil und ein Auto in Schöneberg und Tempelhof in Flammen auf.