Handelsverbandschef: „Vielleicht kann der Staat Sortimente ankaufen“

Berlin. Als Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg ist Nils Busch-Petersen (56) die Stimme für die Einzelhandelsgeschäfte in der Region. Wie die größte Krise der Branche zu bewältigen wäre und wie er auf das nahende Oster-Geschäft blickt.

Der Lebensmitteleinzelhandel hat Verbrauchern dazu geraten, Ostereinkäufe nicht am Gründonnerstag oder Sonnabend zu erledigen. Was erwarten Sie von den Berlinern?

Nils Busch-Petersen: Die letzten Wochen haben doch schon gezeigt, dass wir uns auf die Berliner verlassen können. Ich beobachte, dass die Menschen, auch wenn es keine Markierungen auf dem Boden gibt, Abstand voneinander halten. Deshalb gehe ich davon aus, dass es genauso verantwortungsbewusst weitergeht und die Berliner den Ratschlag befolgen und sich verteilt über die Woche für das Osterfest bevorraten.

Wäre es angesichts der Corona-Krise nicht sinnvoll, die Läden auch an einigen Oster-Feiertagen zu öffnen?

Wegen des Kundenzustroms und der gestiegenen Umsätze waren die Sonntage zuletzt eigentlich immer sinnvoll, um sich selbst zu konsolidieren, in den Märkten Regale zu befüllen und Mitarbeitern eine Verschnaufpause zu ermöglichen. So werden es die maßgeblichen Handelshäuser im Lebensmittel- und Drogerieeinzelhandel auch am Karfreitag und den Osterfeiertagen halten: Sie bleiben geschlossen.

Wie steht es um die Versorgungssicherheit?

Der Handel hat Wort gehalten. Die Grundversorgung ist stabil. Dort, wo es Lücken gibt, sind sie durch noch nie dagewesene Abverkäufe entstanden und werden nachgefüllt. Ich glaube, dass alle Berliner satt sind und mit sauberem Hintern herumlaufen. Die Mitarbeiter im Lebensmittel- und Drogeriehandel arbeiten hart in allen Bereichen. Wir sind auch froh, dass dank der Hilfe durch die Politik 76 Prozent der polnischen Fachkräfte in den Logistikzentren rund um Berlin nicht nach Hause zu ihren Familien gefahren sind. Angesichts rund 1000 polnischer Mitarbeiter in den Logistikeinheiten der Region hätten wir ansonsten ernste Probleme bekommen.

Abseits von Supermärkten und Drogerien müssen aber wegen der Corona-Pandemie erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg viele Läden auf unbestimmte Zeit schließen. Was bedeutet das für den Handel?

Der Handel ist für das städtische Leben eine Schlüsselgröße. Läden müssen offen sein, damit eine Stadt lebt. Wir müssen dieses Luftanhalten jetzt aber respektieren, weil es politisch und epidemiologisch erforderlich ist. Gleichzeitig müssen wir als Verband unser Handeln nun voll darauf ausrichten, dass der Handel nach der Krise nicht tot ist.

Wie wird sich durch die Krise das Bild der Berliner Innenstadt verändern?

Ich sehe ein hohes Risiko dafür, dass die Handelsstruktur in der Stadt hinterher eine andere sein wird. Wenn es uns nicht gelingt, so viele Handelshäuser und so viel von dieser fantastischen gastronomischen Struktur wie möglich zu erhalten, wird Berlin über Jahre hinweg eine andere, ärmere Stadt sein. Mindestens die Hälfte der jetzt geschlossenen Geschäfte sehe ich in ihrer Existenz bedroht.

Warum?

Traditionell ist die Eigenkapitaldecke im Einzelhandel sehr dünn. Es gibt also nichts, wovon man jetzt zehren könnte. Berlin ist zudem eine Stadt mit kleinsten und kleinen Händlern, wir haben nur wenige größere Unternehmen, die auf Reserven zurückgreifen könnten. Anders als in Westdeutschland, wo Gewerbetreibende ihr Geschäft häufig im Eigentum haben, ist Berlin auch im Handel eine Mieterstadt. Sich hier selbst die Miete zu stunden, weil die Einnahmen ausbleiben, funktioniert in Berlin also nicht.

Was muss jetzt passieren?

Der höchste Kostenfaktor – wenn alle Mitarbeiter in Kurzarbeit sind – bleibt die Gewerbemiete. Hierbei hat der Gesetzgeber bislang versäumt, Voraussetzungen für einen fairen Interessenausgleich von Mietern und Vermietern zu schaffen. Es ist aber wichtig, dass wir in dieser Lage einvernehmliche Lösungen finden. In der derzeitigen Debatte wird schnell vergessen, dass die Immobilien der meisten Gewerbevermieter über Kredite finanziert sind. Hier müssen die Vermieter auch erleichterte Stundungsregelungen und Tilgungsaussetzungen bekommen. Das Problem einfach auf den Vermieter abzuwälzen, hilft nicht. Wenn dann Kreditlinien nicht mehr bedient werden können, landen zum Schluss lauter faule Objekte bei den Banken – und dann haben die Geldhäuser Probleme.

Was ist Ihr Vorschlag?

Es kann keine Lösung geben ohne denjenigen, der das Problem ausgelöst hat. Dass eine Mietsache nicht mehr wie vorgesehen genutzt werden kann, liegt ja nicht am Mieter oder Vermieter, sondern daran, dass der Staat so entschieden hat. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn sich der Staat mit einbrächte, in dem er die rechtlichen Voraussetzungen schafft und sich an dem Vermögensschaden, der jetzt entsteht, beteiligt. Auch abseits der Gewerbemieten-Problematik müssen aber Probleme gelöst werden. Ich denke da etwa an die Tausenden Bekleidungs- und Schuhläden, die jetzt ihr Geschäft nicht machen können und auf ihren Sommerwaren hängen bleiben.

Wie wollen Sie den Händlern helfen?

Wegen der Schließungen ist für viele Händler die Sommersaison gelaufen. Vielleicht kann eine Möglichkeit darin bestehen, dass der Staat bestimmte Mengen im Sortiment zu Einkaufspreisen abnimmt und im Rahmen sozialer Maßnahmen verwendet.

Sie wollen, dass der Staat in den Handel mit Mode einsteigt?

Na na, ich will keine staatliche Handelsorganisation aus der DDR, der Staat würde bei diesem Ansatz nicht zum Wiederverkäufer. Aber die unverkäufliche Ware kann viele Händler buchstäblich erdrücken. Soll man sie etwa als Müll entsorgen? Wir kämpfen dafür, dass man Händler so entlastet, dass sie nach der Krise noch da sind, und dazu gehören auch unkonventionelle Ideen durchdacht.

Ist es denn richtig, dass Drogerien mit einem Schreib- und Spielzeugwaren-Sortiment derzeit öffnen dürfen, der kleine Laden um die Ecke aber nicht?

Die Debatte spielt bei Mitgliedsunternehmen unseres Verbands zunehmend eine Rolle. Viele Schreib- und Spielwarenhändler finden es gerade zu Ostern, wo die Nachfrage wieder zunimmt, belastend, dass sich Kunden woanders bedienen können. Ich meine, wir müssen nach mehr als zwei Wochen jetzt darüber nachdenken, ob nicht auch andere Geschäftsmodelle unter den gleichen Hygienevorschriften in der Lage sind, zu öffnen. Warum etwa, sollte ein Juwelier nicht auch in der Lage sein, Kunden einzeln abzufertigen und vor seiner Kasse einen Spuckschutz aufzubauen? Je länger dieser Zustand anhält, desto stärker wird die Debatte um die unvermeidbaren Ungerechtigkeiten der Maßnahmen. Über allem steht natürlich die politische Entscheidung, wann überhaupt die Verhältnisse gelockert werden können. Wir müssen aber konstruktiv einen Ausstieg mit vorbereiten, um ihn dann der Lage angepasst gestalten zu können.

Was braucht der Handel, um nach Corona wieder in Schwung zu kommen?

Wir werden Investitionszulagen brauchen, also Möglichkeiten, den Hotelier, der seine Zimmer renovieren, oder den Händler, der sein Geschäft umbauen will, zu fördern. Parallel dazu müssen die Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass der Motor ohne großes Stottern wieder anläuft. Es sollte alle Kreativität darauf gelegt werden, wie es für Menschen in der Stadt noch angenehmer werden könnte, Handel und Gastronomie zu betreiben.

Sie fordern einen Freifahrtschein?

Ja, das ist sinnvoll. Wir brauchen ein Maximum an Handlungsfreiheit, um den Laden wieder in Schwung zu bringen. Wenn der Laden buchstäblich wieder läuft, kann man über Regulierungen nachdenken, aber nicht vorher.

Was heißt das für verkaufsoffene Sonntage?

Ich glaube, dass wir die nach der akuten Phase der Krise dringender brauchen als in der Krise.

Wollen Sie Beschränkungen abschaffen?

Alles gehört auf den Prüfstand. Das werden auch die Belegschaften bei den Einzelhändlern nicht anders sehen. Wir werden darum kämpfen müssen, gerade als Berliner, dass wir überhaupt wieder im internationalen touristischen Geschäft eine Rolle spielen. Touristen waren bisher für gut ein Viertel des Umsatzes im Einzelhandel verantwortlich. Um von dem dann langsam wachsenden Kuchen ein möglichst großes Stück zu kriegen, muss die Stadt noch attraktiver werden. Wir werden nach der Pandemie gewissermaßen ohne Trümmer einen Wiederaufbau gestalten, und dazu brauchen wir ein offenes Berlin – offen für neue Ideen und Experimente. Berlin ist immer wieder aufgestanden!